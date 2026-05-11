Programul Litoralul pentru toți a început. Cât costă cea mai ieftină cazare

Programul Litoralul pentru toți a început deja, iar prețurile sunt pentru toate buzunarele. Federația Patronatelor din Turismul Românesc anunță de la ce sume pornesc cazările din acest an. Ofertele se încheie în data de 21 iunie 2026.

Litoralul pentru toți este unul dintre programele destinate familiilor, tinerilor, pensionarilor, adică tuturor turiștilor care își doresc o mini vacanță în extrasezon. Acesta oferă cazări la tarife reduse, iar unele dintre ele pot include mic dejun, servicii all inclusive sau acces la alte facilități suplimentare. Programul a început în data de 3 mai și se va încheia în data de 21 iunie. De asemenea, Federația Patronatelor din Turismul Românesc spune că prețurile pornesc în acest an de la 42 de lei/ noapte pentru o persoană.

Cât costă cea mai ieftină cazare în extrasezon

Numeroși oameni sunt nerăbdători să ajungă la mare în următoarea perioadă. Cu atât mai mult că suntem în extrasezon, iar programul Litoralul pentru toți a ajuns la cea de-a 48-a ediție și oferă reduceri uluitoare. Hotelurile care dispun de spa sau alte facilități au înregistrat un număr semnificativ de rezervări. Ofertele din acest plan se desfășoară în perioada 3 mai-21 iunie și sunt incluse unități de cazare de 2, 3 sau 4 stele.

În acest an, Federația Patronatelor din Turismul Românesc estimează că vor participa la acest program peste 80 de hoteluri, astfel vor fi puse la dispoziție în jur de 8.000 de locuri de cazare pe noapte.

Litoralul pentru Toți este una dintre cele mai importante inițiative private din turismul românesc și un exemplu clar că mediul de afaceri poate construi programe durabile și utile pentru turiști. Faptul că programul își confirmă interesul încă din primele zile arată că românii revin an de an pe litoral și îl consideră atractiv inclusiv în extrasezon. Litoralul românesc are resurse, unități de cazare modernizate și operatori economici care investesc constant, iar această inițiativă demonstrează că turismul intern poate fi susținut prin soluții concrete, asumate de mediul privat, a transmis Dragoș Răducan, președintele FPDTR.

Mai mult decât atât, federația spune că prețurile sunt asemănătoare cu cele de anul trecut. Astfel, suma pe care trebuie să o scoată turiștii din buzunar în 2026 în extrasezon pornește de la 42 de lei/ noapte pentru o persoană. Iată mai jos lista cu câteva dintre tarifele din următoarea perioadă:

-Eforie Nord, tarifele pornesc de la 42 lei pentru cazare fără masa, 90 lei cazare cu mic dejun, 253 lei cazare cu all inclusive

-Neptun Olimp, tarifele pornesc de la 48 lei, 121 lei cazare cu mic dejun și 256 lei cazare cu all inclusive;

-Eforie Sud, tarifele pornesc de la 52 lei pentru cazare fără masă, 102 lei cazare cu mic dejun și 261 lei cazare cu all inclusive;

-în Mamaia, tarifele pornesc de la 62 lei pentru cazare fără masă, 78 lei cazare cu mic dejun și 275 lei cazare cu all inclusive;

-în Jupiter, tarifele pornesc de la 71 lei pentru cazare fără masă, 157 lei cazare cu demipensiune și 223 lei cazare cu all inclusive;

-în Venus, tarifele pornesc de la 83 lei pentru cazare fără masă, 121 lei cu cazare mic dejun și 256 lei cazare cu all inclusive;

-în Saturn, tarifele pornesc de la 88 lei pentru cazare fără masă și 286 lei cazare cu all inclusive;

-în Costinești, tarifele pornesc de la 94 lei pentru cazare fără masa, 291 lei cazare cu all inclusive;

-în Mamaia Nord, tarifele pornesc de la 122 lei pentru cazare fără masa, 160 lei cazare cu mic dejun, 318 lei cazare cu all inclusive.

