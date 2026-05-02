Ce tarife de vizitare sunt la Cazinoul din Constanța? Faleza a devenit neîncăpătoare

Minivacanța de 1 Mai a adus un val impresionant de turiști pe litoral, iar unul dintre principalele puncte de atracție a fost Cazinoul din Constanța, recent renovat și redeschis pe 21 mai 2025. Curioși să vadă transformarea spectaculoasă a clădirii emblematice, oamenii s-au îndreptat în număr mare spre faleză, care a devenit aproape neîncăpătoare încă din a doua zi de vacanță.

Mulți turiști care au ajuns pe litoral în această perioadă au profitat de ocazie pentru a-i da o șansă Cazinoului din Constanța, atrași de curiozitatea de a descoperi cum arată după renovare.

Atmosfera a fost una vibrantă, cu grupuri de turiști care se plimbau, făceau fotografii și admirau arhitectura impresionantă a cazinoului. La intrare s-au format cozi considerabile, însă organizarea eficientă a făcut ca timpul de așteptare să fie rezonabil. Mulți vizitatori au spus că experiența merită din plin, chiar dacă au fost nevoiți să aștepte zeci de minute pentru a intra.

Cazinoul a devenit rapid unul dintre principalele puncte de interes ale minivacanței, demonstrând că reabilitarea sa a reușit să readucă în atenția publicului un simbol istoric important.

„E foarte frumos, arată foarte bine și chiar se merită”, a spus o turistă. „Nu este prima dată (nr. când vizitează cazinoul), am mai fost cu mulți ani în urmă, dar merită văzută și România. Așteptăm vreo jumătate de oră, se merge repede, organizat”, a mai spus o turistă.

Ce tarife sunt la cazinoul Constanța

Tarifele de vizitare sunt accesibile pentru diferite categorii de public. Un bilet pentru adulți costă 53 de lei, în timp ce elevii, studenții și pensionarii beneficiază de un tarif redus de 26 de lei. Copiii sub 7 ani, precum și persoanele cu dizabilități și un însoțitor al acestora au acces gratuit. Pentru cei care doresc o experiență mai detaliată, există și opțiunea unui tur ghidat, disponibil pentru grupuri de 25-30 de persoane, la prețul de 106 lei de persoană.

