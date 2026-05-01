În Vamă, mai scump ca pe Riviera Franceză. Cât costă un simplu magnet de frigider

De: Anca Chihaie 01/05/2026 | 13:52
În Vamă, mai scump ca pe Riviera Franceză. Cât costă un simplu magnet de frigider

Pe litoralul românesc, începutul lunii mai marchează, în mod tradițional, deschiderea neoficială a sezonului estival. Minivacanța de 1 Mai aduce, an de an, mii de români spre mare, atrași de atmosferă, evenimente și dorința de relaxare după lunile reci. Stațiunile se animă rapid,  iar comercianții profită de fluxul crescut de turiști pentru a-și lansa ofertele de sezon. În acest context, nivelul prețurilor devine din nou un subiect de interes, mai ales în zonele cunoscute pentru popularitatea lor.

Vama Veche, una dintre cele mai căutate destinații de pe litoral, nu face excepție. Renumită pentru spiritul său liber și atmosfera boemă, stațiunea atrage un public divers, de la tineri în căutare de distracție până la turiști fideli care revin an de an. Odată cu creșterea numărului de vizitatori, se observă însă și o tendință constantă de majorare a prețurilor, inclusiv pentru produse aparent banale.

Cât costă un simplu magnet de frigider

Printre acestea se numără și suvenirurile, cumpărate frecvent de turiști ca amintire a vacanței. Un exemplu relevant este magnetul de frigider, unul dintre cele mai simple și accesibile obiecte de acest tip. În mod surprinzător pentru unii vizitatori, în Vama Veche, prețul unui astfel de produs ajunge la aproximativ 10 lei, echivalentul a circa 2 euro. Deși nu pare o sumă mare în mod absolut, comparația cu alte destinații turistice europene ridică semne de întrebare.

Pe Coasta de Azur, una dintre cele mai exclusiviste regiuni turistice din Europa, suveniruri similare pot fi găsite chiar și la prețuri mai mici. În anumite zone frecventate de turiști, magneții de frigider sunt disponibili începând de la aproximativ 1 euro, în ciuda reputației de destinație scumpă pe care o are Riviera Franceză. Diferența devine astfel vizibilă și, pentru mulți, neașteptată.

Pe litoralul românesc, începutul sezonului aduce adesea astfel de situații, în care costurile pentru produse și servicii cresc vizibil față de alte perioade ale anului. De la mâncare și băuturi, până la cazare și suveniruri, turiștii resimt diferențele chiar din primele zile ale lunii mai. Vama Veche, prin popularitatea sa, devine un exemplu relevant al acestui fenomen.

În același timp, comparațiile cu alte destinații europene continuă să apară, mai ales în contextul în care românii călătoresc din ce în ce mai mult în afara țării și pot evalua direct diferențele de preț. Astfel de observații contribuie la o percepție mai largă asupra raportului calitate-preț oferit de diverse locații turistice.

