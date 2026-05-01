Orașul din România în care s-au înregistrat -8 grade Celsius. Temperaturile rămân scăzute

De: Elisa Tîrgovățu 01/05/2026 | 14:26
După câteva zile mai blânde la final de aprilie, începutul lunii mai aduce o răcire accentuată și episoade de ploi slabe, în special în intervalul 1 – 3 mai.

Pe 1 Mai, vremea va fi mai rece decât normalul pentru această perioadă. Minimele nocturne rămân scăzute în majoritatea regiunilor, apropiindu-se de pragul de îngheț în depresiuni și zonele montane. În noaptea precedentă, termometrele au înregistrat -8°C în estul Transilvaniei, acolo unde valorile maxime nu depășesc 10–12°C.

În Moldova, valorile coboară chiar spre 10–11°C. În Muntenia și Dobrogea se înregistrează între 11 și 13°C, respectiv 11–12°C, în timp ce în Banat, Crișana și Oltenia temperaturile ajung la 13–16°C. În Maramureș sunt prognozate 12–14°C, iar la munte valorile sunt mult mai scăzute, de doar 2–3°C, cu minime nocturne ce pot coborî până la -4°C, conform Administrația Națională de Meteorologie.

Precipitații în minivacanța de 1 Mai

În Transilvania, Moldova și Dobrogea sunt așteptate ploi slabe, pe arii restrânse și de scurtă durată, începând cu 30 aprilie și pe tot parcursul minivacanței. În Muntenia și Oltenia, precipitațiile vor apărea mai ales în zilele de 30 aprilie și 1 mai, însă probabilitatea de ploaie rămâne ridicată și în intervalul următor.

În Banat și Crișana sunt prognozate doar ploi izolate, în special în jurul datei de 30 aprilie – 1 mai, iar în Maramureș sunt posibile precipitații slabe în jurul zilei de 1 mai. La munte, vremea va aduce precipitații mixte — ploaie, lapoviță și ninsoare la altitudini de peste 1700 de metri — mai ales în perioada 30 aprilie – 3 mai.

Pe litoral, ziua de 1 Mai vine cu intensificări ale vântului și nori trecători. De asemenea, temperatura maximă nu va depăși 12-13°C.

Vremea în București de 1 Mai

Ziua Muncii aduce la București o vreme răcoroasă pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. Probabilitatea de ploaie crește în special în a doua parte a zilei, mai ales după-amiază. Vântul va avea intensitate moderată, accentuând senzația de frig.

Temperatura maximă se va situa între 12 și 14°C. Minimele nocturne vor coborî la 3-4°C, putând ajunge la 1°C în zonele periferice.

