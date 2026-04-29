Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului

Sfârșitul lunii aprilie vine cu vești mai puțin plăcute din punct de vedere meteorologic. Vremea se răcește semnificativ, iar în mare parte din țară vor fi prezente precipitații sub formă de ploaie. Fenomenele meteo extreme continuă să facă ravagii în țara noastră. În plus, în județele din Moldova s-au înregistrat mai multe victime din cauza vijeliei puternice care a avut loc. Meteorologii au oferit prognoza actualizată pentru următoarea perioadă.

După ce am avut câteva zile cu temperaturi de până la 26 de grade în mai multe orașe din țară, inclusiv în Capitală, vremea s-a schimbat radical. Temperaturile au scăzut considerabil, vântul suflă cu putere, iar precipitațiile sunt prezente în continuare. Mai mult, specialista în meteorologie, Romica Jurca, a explicat că România va fi lovită de Anticiclonul din Groenlanda, care aduce temperaturi mult mai scăzute, mai exact până la limita înghețului.

Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România

Luna aprilie se încheie cu temperaturi deosebit de scăzute pentru această perioadă. De asemenea, frigul se va menține și în primele zile ale lunii mai și sunt așteptate ploi atât în București cât și în celelalte regiuni ale țării. În plus, la munte sunt așteptate ninsori. Cea mai mare răcire se va înregistra începând de miercuri, 29 aprilie, și temperatura va continua să scadă și mai mult joi, 30 aprilie, atunci când maximele nu vor atinge mai mult de 10 grade. Vremea rea din această perioadă vine din cauza Anticiclonului din Groenlanda, care se extinde în Europa de Est și nu numai, potrivit expertei meteo Romica Jurca.

Un alt ciclon, cu aer de origine polară, este greu de dislocat, se întinde pe o mare parte din Europa, iar această situaţie de blocaj se menţine. Acest val polar vine acum peste Europa de Est. Practic, de mâine iar se răceşte, vor fi temperaturi cu 8-10 grade mai mici decât ar fi normal pentru această perioadă. Vor fi şi ploi, va bate şi vântul, apa mării va avea 6-9 grade, a spus specialista.

În acest context, cel mai mult va ploua în sudul țării, în special joi. Pentru București se anunță cantități de apă în jur de 20-30 l/mp. În vestul țării nu vor fi precipitații, însă în toate celelalte regiuni sunt așteptate cantități modeste. La munte, temperaturile vor ajunge până la limita înghețului, precipitațiile vor fi mixte, iar în anumite zone se va depune strat de zăpadă. Cu toate acestea, de săptămâna următoare vremea se va încălzi treptat.

VEZI ȘI: 30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă

Vremea se schimbă radical! Aerul polar lovește România chiar înainte de minivacanță