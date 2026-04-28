30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă

Vremea rămâne în continuare schimbătoare, cu perioade în care temperaturile ating aproape 30 de grad, dar și perioade de răcire semnificativă, urmate de o încălzire treptată în toate regiunile.

România traversează o perioadă de instabilitate atmosferică, cu episoade de vreme neobișnuit de caldă și rece. Variațiile buște de temperatură, specifice primăverii, vor continua până în mai. Începutul lunii rămâne rece, cerul va avea înnorări temporare, ploi, mai ales în sud și est, iar la multe vor fi precipitații mixte.

Accuweather: vremea o ia razna în București

Temperaturile maxime se vor situa între 11 și 15 grade Celsius, iar minimele între -3 și 7 grade. În București, temperaturile cresc până la 12-14 grade Celsius, însă vremea continuă să fie instabilă, cu perioade de ploi. Începând cu 2 mai, valorile termice vor crește de la o zi la alta, însă nu vor lipsi episoadele de instabilitate și precipitații. În Capitală, temperaturile vor crește gradual, dar vor rămâne ușor sub normal în primele zile ale lunii.

Pe parcursul lunii mai, vremea rămâne în general plăcută și caldă, cu temperaturi maxime în jurul valorilor de 23-25 de grade Celsius, zilele însorite alternând cu perioade reci și averse frecvente.

La finalul lunii mai, în București, temperaturile ar putea fi de trei ori mai mici decât normalul perioadei, fenomen extrem de rar pentru acea perioadă. În această perioadă, atmosfera devine instabilă, iar masele de aer cald pot fi rapid înlocuite de aer rece, ceea ce va duce la schimbări rapide de temperatură, ploi, chiar episoade neobișnuit de reci pentru perioada respectivă.

Conform prognozei meteo Accuweather, la finalul lunii mai are loc un fenomen rarisim: în doar 3 zile, temperaturile vor fi de 3 ori mai mici decât media normală. Duminică, 26 mai, se vor înregistra 27 de grade Celsius, urmând ca de luni până la joi (27-30 mai) să se înregistreze maxime de doar 9 grade Celsius.

