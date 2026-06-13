Bancul sfârșitului de săptămână | Roșia și patul

Este weekend și este timpul pentru relaxare și voie bună. Dăm startul cu un banc care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagoniștii de astăzi sunt o roșie și un pateu. Au o discuție în frigider, iar deznodământul este hilar.

Roșia cu pateul din frigider stau de vorbă:

– De ce nu dormi?

– Nu pot, sunt entuziasmată!

– De unde entuziasmul ăsta?

– Mâine plecăm la mare!

La o masă stau un croitor, un pantofar și un electrician

La o masă stau un croitor, un pantofar și un electrician. După mai multe pahare, discuția se încinge.

Croitorul:

– Croitoria a fost prima meserie din lume, oamenii nu puteau umbla dezbrăcați, trebuia să le facă cineva haine!

Cizmarul:

– Mai taci cu hainele tale, cu tot! Cizmăria a fost prima meserie din lume, oamenii puteau umbla dezbrăcați, că nu le era rușine pe atunci, dar dacă umblau desculți își loveau picioarele și nu mai puteau merge.

Electricianul:

– Fugiți, bă, de aici cu meseriile voastre de rahat, nu știați că meseria de electrician a fost prima meserie din lume!

Croitorul și cizmarul izbucnesc în râs, la care electricianul replică:

– Băi, când a zis Dumnezeu „Să se facă lumină!”, cine credeți că a tras cablurile?!

Alte bancuri amuzante

O babă ajunge la poarta raiului:

– Aș dori să ajung la soțul meu, care a murit de 5 ani și mi-e tare dor de el.

– Desigur, cum îl cheamă?

– Ion Popescu.

– Păi sunt cam mulți cu numele ăsta, poate îți amintești care au fost ultimele lui cuvinte.

– Cum să nu. A zis: „femeie de câte ori te vei culca cu altul, eu mă voi răsuci-n mormânt!”

– Ah, gata îl știu, noi aici îi zicem Ionică titirezul!

– Dom’ doctor, cred că am o problemă gravă. Uit lucruri imediat.

Doctorul îl întreabă:

– De când aveți problema asta?

– Care problemă?

Doctorul oftează și spune:

– Bine, haideți să facem niște teste. Ați adus rezultatele de la analizele anterioare?

– Care analize?

– Cele pe care vi le-am cerut data trecută.

– Am mai fost aici?

Doctorul, calm:

– Da, chiar ieri.

Pacientul zâmbește ușurat:

– A, ce bine! Atunci înseamnă că nu e nimic grav, dacă încă sunt în viață.

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