Bancul sfârșitului de săptămână | Roșia și patul

Este weekend și este timpul pentru relaxare și voie bună. Dăm startul cu un banc care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagoniștii de astăzi sunt o roșie și un pateu. Au o discuție în frigider, iar deznodământul este hilar.
Roșia cu pateul din frigider stau de vorbă:
– De ce nu dormi?
– Nu pot, sunt entuziasmată!
– De unde entuziasmul ăsta?
– Mâine plecăm la mare!
La o masă stau un croitor, un pantofar și un electrician. După mai multe pahare, discuția se încinge.
Croitorul:
– Croitoria a fost prima meserie din lume, oamenii nu puteau umbla dezbrăcați, trebuia să le facă cineva haine!
Cizmarul:
– Mai taci cu hainele tale, cu tot! Cizmăria a fost prima meserie din lume, oamenii puteau umbla dezbrăcați, că nu le era rușine pe atunci, dar dacă umblau desculți își loveau picioarele și nu mai puteau merge.
Electricianul:
– Fugiți, bă, de aici cu meseriile voastre de rahat, nu știați că meseria de electrician a fost prima meserie din lume!
Croitorul și cizmarul izbucnesc în râs, la care electricianul replică:
– Băi, când a zis Dumnezeu „Să se facă lumină!”, cine credeți că a tras cablurile?!
O babă ajunge la poarta raiului:
– Aș dori să ajung la soțul meu, care a murit de 5 ani și mi-e tare dor de el.
– Desigur, cum îl cheamă?
– Ion Popescu.
– Păi sunt cam mulți cu numele ăsta, poate îți amintești care au fost ultimele lui cuvinte.
– Cum să nu. A zis: „femeie de câte ori te vei culca cu altul, eu mă voi răsuci-n mormânt!”
– Ah, gata îl știu, noi aici îi zicem Ionică titirezul!
– Dom’ doctor, cred că am o problemă gravă. Uit lucruri imediat.
Doctorul îl întreabă:
– De când aveți problema asta?
– Care problemă?
Doctorul oftează și spune:
– Bine, haideți să facem niște teste. Ați adus rezultatele de la analizele anterioare?
– Care analize?
– Cele pe care vi le-am cerut data trecută.
– Am mai fost aici?
Doctorul, calm:
– Da, chiar ieri.
Pacientul zâmbește ușurat:
– A, ce bine! Atunci înseamnă că nu e nimic grav, dacă încă sunt în viață.
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