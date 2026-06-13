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BANC | Bulă se duce să ia sicriu pentru soacră-sa

De: Andreea Stăncescu 13/06/2026 | 08:24
BANC | Bulă se duce să ia sicriu pentru soacră-sa
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Bancurile mereu ne fac să ne simțim mai bine și ne schimbă starea. Selecția de mai jos de glume cu Bulă te vor face să răzi pe cinste pentru a-ți începe weekend-ul cu bună dispoziție.

Bulă se duce să ia sicriu pentru soacra-sa.
Bulă îl intreabă pe vânzător:
– Ce fel de sicrie aveti?
– Avem sicrie din stejar cu mânere de aur la 6000 Iei.
– Prea scump, ceva mai ieftin nu aveți?
– Un sicriu de brad cu mânere de alamă la 4000 lei, e bine?
– Ceva mai ieftin nu aveți?
– Dar cât vrei, domne să cheltuiești?
– Cam 1000 lei!
– Atunci, adu soacra să-i montăm mânere!

Alte glume cu Bulă amuzante

Bulă avea o grădină de pepeni.
În fiecare zi, observă că un hoț îi fura din pepeni.
Supărat, într-o seară, pune un semn pe care scria:
«Unul dintre acești pepeni este infectat cu cianură», sperând că ii va ține pe hoți departe de grădina sa.
A doua zi, plin de nerăbdare, sosește la grădină și constată plin de bucurie că toți pepenii sunt la locul lor.
Însă, alături de semnul lui era alt semn pe care scria: «Nicio problemă, acum sunt doi»”.

– Ce faci Bulă, te văd cam supărat…
– Secretara mea…
– Ce s-a întâmplat?
– Închipuieşte-ţi: m-a surprins exact în momentul în care o sărutam pe nevastă-mea…

– Domnule Bulă, de ce nu aveți permisul de conducere la dumneavoastră?
– Păi, domnu’ polițist, este la voi de luna trecută. Să nu-mi spuneți că l-ați pierdut, că mă supăr!

Bubulina divorțează de Bulă.
– Doamna Bubulina, de ce doriți să aveți custodia copilului?
– Domnule judecător, este foarte simplu. Eu m-am chinuit și am adus pe lume acest copil, iar dacă a ieșit din mine, atunci este al meu!
– Domnule Bulă, dar dumneavoastră de ce vreți custodia copilului?
– Domnule judecător, eu vreau doar să vă pun o întrebare: Când mergeți la aparatul de cafea, băgați o fisă și aparatul vă dă cafeaua. Acel pahar de cafea este al dumneavoastră sau al aparatului?

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