BANC | „Bună, iubitule! Azi-noapte am visat că eram însărcinată cu tine”

După câteva zile pline și un ritm alert la serviciu, o scurtă pauză poate fi exact ceea ce ai nevoie pentru a te relaxa. Pentru a destinde atmosfera, CANCAN.RO a pregătit pentru cititorii săi un banc amuzant, construit în jurul unei vești care stârnește reacții neașteptate.

Bună iubitule, azi-noapte am visat că eram însărcinată cu tine. De când m-am trezit mă gândesc numai la asta. Mi-aș dori enorm un copil de la tine.

Bună, sunt soția. Să știi că acasă avem 4 copii. Dacă vrei mâine îți trimit unul sau doi. Doar să îmi spui ce preferi: băiat sau fată.

Alte bancuri amuzante

Nevasta primitoare

Vine soţul acasă beat… soţia îl aşteaptă în prag pregătită cu o tigaie în mână, la care soţul:

– Du-te şi te culcă, nu mi-e foame!

Nevasta pentru batraneţe

Vorbesc doi moşi trecuţi de 70 de ani:

– Cum nu ţi-e ruşine, măi Ioane, ai trăit 50 de ani cu femeia ta şi acum la bătrâneţe na, ţi-ai luat una tânără de 20!

– Ce-nţelegi tu Gheorghe, de o soţie bătrână trebuie să ai grijă – ba o doare capul, ba dă-i pastilele de inimă, ba trebuie să o duci la baie, nu ai somn!… Cu asta de 20 de ani e altfel. Ea seara pleacă şi se întoarce dimineaţa… şi dormi aşa de bine!

Când nevasta este karatista

O soţie cu centura neagra la karate înseamnă: o familie sănătoasă, copii educaţi, soacră politicoasă, un soţ iubitor şi credincios.

Cum e viața unui bărbat fără nevastă?

–Cum e viaţa unui bărbat fără nevastă?

– Mai ieftină!

Femeile vorbesc de două ori mai mult decât bărbații

Un bărbat încerca să-i demonstreze nevestei că femeile vorbesc de două ori mai mult decât bărbaţii şi îi arată un studiu care indică faptul că bărbaţii folosesc 10.000 de cuvinte pe zi, pe când femeile, 20.000. Nevastă-sa se gândeşte puţin şi răspunde:

– Păi normal că folosim un număr dublu de cuvinte, pentru că tot timpul trebuie să vă repetăm ce spunem!

– Poftim?! o întreabă bărbatul…

Bărbatul și gemenii

– Un bărbat aștepta la spital să nască nevasta-să.

-Iese doctorul din sală și spune: Aveți cinci gemeni.

-Ahaa, știam că funcționez ca un tun.

-Atunci să vă curățați tunul pentru că toți sunt negrii.

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