Unul dintre supraviețuitorii accidentului microbuzului Dinamo 2, dezvăluiri cutremurătoare de pe patul de spital: „L-am văzut pe Gogu, nu mișca”

Cristian Toma, unul dintre supraviețuitorii accidentului cumplit în care a fost implicată echipa secundă a lui Dinamo, a găsit puterea să vorbească despre cele mai cumplite clipe din viața lui. El a rememorat, de pe patul de spital, momentele dramatice care au dus la moartea colegului său, Constantin „Gogu” Covaciu.

Drumul spre antrenament s-a transformat într-o tragedie în doar câteva secunde. Microbuzul în care se aflau jucătorii și membrii staff-ului a ieșit de pe șosea și s-a izbit violent de un copac, iar impactul a fost devastator. Pentru Constantin Covaciu nu s-a mai putut face nimic, în timp ce mai multe persoane au ajuns de urgență la spital.

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Cristian Toma a spus că își amintește fiecare clipă dinaintea impactului. Potrivit acestuia, totul s-a petrecut atât de repede încât nimeni nu a avut timp să reacționeze. Mai mult, maseurul a afirmat că microbuzul ar fi accelerat brusc, iar șoferul nu ar mai fi reușit să îl controleze.

„Sunt internat la spitalul din Câmpulung, sunt lovit la cap, la coloană, se pare că am și o fractură la coastă. Săracu’ Gogu a murit lângă mine, amândoi eram cei mai vechi în Dinamo. A accelerat mașina aia, i s-a blocat accelerația și șoferul nu a mai putut să o redreseze. Dacă ai văzut că accelerează, de ce nu ai băgat-o în gardul care era acolo! Intram în gard și aia era! Era prima oară când am mers cu acest șofer, suntem de trei zile aici, asta e a treia… Era o cursă care făcea satele astea pe aici și avea învoială să vină să ne ia și să ne aducă la antrenament și să ne aducă înapoi la cazare. Eram două microbuze, unul plecase la antrenament și eu cu Gogu m-am urcat în ăsta, în față, că Adrian nu stă în față (n.r. Ropotan). Eu cu Gogu și cu șoferul eram pe bancheta din față. Microbuzele astea de 18 locuri au trei locuri în față. Eu eram la ușă, Gogu în mijloc, lângă șofer. L-am văzut pe Gogu, săracu’, nu mișca, șoferul mai pâplpâia puțin, dădea semne. Am înțeles de prin spital că l-au luat cu elicopterul. Adrian (n.r. Ropotan) e în operație acum, mie mi-au ieșit niște vertebre tasate, pe săracu’ Gogu cred că l-a omorât creanga aia”, a spus Cristian Toma pentru ProSport.

Cum a reușit să iasă din microbuz

Maseurul a povestit că, deși a fost grav rănit, a reușit să iasă singur din microbuz. Abia atunci și-a dat seama cât de aproape au fost cu toții de o tragedie și mai mare. În opinia lui, copacul în care s-a oprit vehiculul a împiedicat o catastrofă de proporții.

„Să zic că am avut noroc cu pomul ăla, în spatele lui era un hău de vreo 20 de metri. Ne-am oprit în pom că, altfel, era o dramă mult mai mare. Eu am coborât din microbuz pe picioarele mele și m-am întins jos, mă durea tare coloana, nu puteam să mă mișc”, a mai declarat Cristian Toma.

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