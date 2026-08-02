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Nicușor Dan, în doliu! A murit matematicianul Florian Luca: ”Sunt uluit!”

De: Anca Chihaie 02/08/2026 | 11:05
Nicușor Dan, în doliu! A murit matematicianul Florian Luca: ”Sunt uluit!”
Nicușor Dan /Foto: Facebook
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Nicușor Dan trece prin momente de tristețe după ce a aflat de dispariția fulgerătoare a matematicianului Florian Luca, un om pe care l-a cunoscut încă din adolescență și alături de care a împărțit numeroase experiențe de-a lungul anilor. Președintele României a ales să își exprime public regretul față de această pierdere, evocând legătura apropiată pe care au avut-o și amintirile care i-au unit încă din perioada în care făceau parte din lotul de matematică.

Vestea morții lui Florian Luca l-a afectat profund pe șeful statului, care a ținut să îi aducă un ultim omagiu celui pe care l-a descris drept un om pasionat de matematică și de viață. Relația dintre cei doi nu s-a limitat doar la anii adolescenței, ci a continuat și după aceea, drumurile lor intersectându-se în repetate rânduri în mediul academic și la diferite evenimente dedicate matematicii.

Nicușor Dan este în doliu!

Legătura dintre Nicușor Dan și Florian Luca datează din anul 1985, când cei doi au fost colegi de cameră în cadrul lotului național de matematică. În acea perioadă, tinerii pasionați de această disciplină participau la pregătiri intense și competiții de nivel înalt, iar experiențele trăite împreună au pus bazele unei prietenii care avea să reziste în timp.

Ulterior, cei doi s-au reîntâlnit în numeroase contexte academice. Au participat la olimpiade, tabere de pregătire, au fost colegi de facultate și s-au revăzut de-a lungul anilor la conferințe și evenimente dedicate matematicii. Chiar dacă fiecare și-a urmat propriul drum profesional, legătura creată în tinerețe a rămas una specială.

„Uluit de dispariția fulgerătoare a lui Florian Luca. Am fost colegi de cameră la lotul de matematică în 1985 (căminul de pe str. Occidentului), apoi ne-am tot întâlnit în olimpiade, tabere, facultate, conferințe. Impresionat de intensitatea cu care trăia matematica la vârsta adultă, la fel cum îl cunoscusem la 15 ani. Un om care se bucura de viață, locuri, oameni. Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis Nicușor Dan.

Foto: Facebook

Florian Luca a fost unul dintre cei mai apreciați matematicieni români ai generației sale, fiind recunoscut atât în țară, cât și peste hotare pentru contribuțiile sale în domeniul teoriei numerelor. Activitatea sa științifică i-a adus respectul comunității academice internaționale, iar lucrările sale au fost apreciate de specialiști din întreaga lume.

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