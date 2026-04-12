Reel-urile de pe Instagram, o dovadă de iubire? Ritualul ciudat care a înlocuit afecțiunea și conversația în sânul familiei

De: Diana Cernea 12/04/2026 | 22:50
Kathryn Jezer-Morton, jurnalistă la The Cut, povestește cum momentele „drăguțe” cu copiii, petrecute pe telefon, riscă să înlocuiască apropierea autentică și explică de ce e periculos să confundăm scrollatul cu afecțiunea.

Iarna, când se întunecă devreme și e scump să ieși în oraș, familia autoarei stă mai mult în casă. Și, ca multe alte familii, se retrag cu toții pe canapea. De citit – citesc, dar nu tot timpul. De multe ori, telefoanele câștigă.

Ritualul ciudat care a înlocuit afecțiunea

Kathryn recunoaște: nu e același lucru să te uiți împreună la televizor și să te uiți împreună în telefon. Primul e un moment drăguț. Al doilea pare blestemat.

În ultimele luni, feed-ul ei de Instagram s-a umplut cu Reel-uri despre mame și adolescenți – glumițe, scenete ieftine, situații „prea adevărate ca să nu râzi”. Algoritmul a învățat perfect cine este și ce o face să dea like. Iar ea cade în plasă. Râde, se simte înțeleasă, se recunoaște în fiecare clip. Și tot acest conținut pare făcut cu un singur scop: să fie arătat copiilor.

Când reel-ul devine înlocuitor de discuții adevărate

Pentru că fiii ei nu au Instagram, Kathryn îi cheamă lângă ea și le arată direct de pe telefon. Trei suflete, adunate în jurul aceluiași ecran. Un mic moment în familie.

Dar ea își dă seama că aceste filmulețe sunt mai mult decât niște glume inofensive. Sunt produse exact din bucățile de viață pe care ea și alte familii le oferă zilnic platformei, sub formă de date. Reel-urile sunt atât de personalizate încât par oglinda perfectă a vieții lor.

Kathryn își dă seama că acest tip de umor, perfect calibrat, o ține într-un soi de adolescență emoțională: fără conflicte reale, fără nuanțe, doar confirmări că „suntem ca în meme”.

Când vrei „conexiune”, dar primești algoritmi

Ironia e că atunci când încearcă să creeze momente speciale cu copiii, ei sunt politicoși, dar complet neimpresionați. Li se par scenete penibile pentru părinți obosiți.

În schimb, când se uită împreună la The Office, se întâmplă ceva magic: râd, discută, au o conexiune autentică. Serialul nu e despre ei, nu îi lingușește, nu e făcut după un algoritm. Îi provoacă să gândească, să descopere personaje, umor, situații care n-au nimic de-a face cu viața lor. Exact ceea ce Reel-urile nu fac.

Kathryn încheie cu un gând amar: dacă viitorul social media înseamnă și mai multe glume fabricate de AI pentru oameni dependenți de scroll, poate copiii noștri, cu ironia lor, vor fi cei care ne vor salva de acest „fast-food emoțional”.

CITEȘTE ȘI:

Generația Z folosește cel mai des telefonul pentru a încheia o relație. Comunicarea digitală schimbă modul în care iubim și cum ne despărțim

17 lucruri „de oameni mai în vârstă” pe care Generația Z le adoră – și care te vor face să zâmbești

Iți recomandăm
Rezultatele alegerilor din Ungaria. Prezență uriașă la urne și surprize uriașe
Știri
Rezultatele alegerilor din Ungaria. Prezență uriașă la urne și surprize uriașe
Codruța Filip, prima reacție după ce Valentin Sanfira a plecat în vacanță cu noua iubită. Se întâmplă la o lună după divorț
Știri
Codruța Filip, prima reacție după ce Valentin Sanfira a plecat în vacanță cu noua iubită. Se întâmplă la…
Cum s-a transformat o zonă din Bulgaria într-un magnet pentru britanici: Este ca Amalfi, dar mai ieftină
Mediafax
Cum s-a transformat o zonă din Bulgaria într-un magnet pentru britanici: Este ca...
Gigi Becali, prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera în noaptea de Înviere. Ce amendă a primit patronul FCSB
Gandul.ro
Gigi Becali, prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera în noaptea de Înviere....
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului care a condus armata SUA
Adevarul
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului...
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii Ormuz: „Suntem pe deplin «gata de acțiune»”
Digi24
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra...
Serialele tip microdrame generate de IA revoluționează industria divertismentului din China
Mediafax
Serialele tip microdrame generate de IA revoluționează industria divertismentului din China
Parteneri
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Zodiile care vor trece printr-un conflict major în următoarea săptămână. Universul le va ajuta să treacă peste acest impas și le dă o șansă să-și redreseze viața
Click.ro
Zodiile care vor trece printr-un conflict major în următoarea săptămână. Universul le va ajuta să...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Cea mai puțin vizitată țară din Europa, pentru că turiștii o găsesc „plictisitoare”
Digi24
Cea mai puțin vizitată țară din Europa, pentru că turiștii o găsesc „plictisitoare”
Cât de des trebuie să verificăm anvelopele mașinilor?
Promotor.ro
Cât de des trebuie să verificăm anvelopele mașinilor?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Gigi Becali, prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera în noaptea de Înviere. Ce amendă a primit patronul FCSB
Gandul.ro
Gigi Becali, prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera în noaptea de Înviere. Ce amendă...
