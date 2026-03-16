17 lucruri „de oameni mai în vârstă” pe care Generația Z le adoră – și care te vor face să zâmbești

Deși diferențele dintre generații sunt adesea sursă de ironii și conflicte online, tinerii din Generația Z încep să privească cu nostalgie spre obiceiurile și stilul de viață al celor mai în vârstă. De la conversații fără ecrane și muzică clasică, până la telefoane cu fir și rețete scrise de mână, lucrurile „de altădată” par să capete un farmec aparte în ochii noii generații.

Recent, membrii Generației Z din comunitatea BuzzFeed au fost întrebați ce lucruri apreciază sau iubesc la generațiile mai în vârstă. Iată câteva dintre răspunsurile lor:

„Îmi place că generațiile mai în vârstă pot purta conversații între ele și pot crea conexiuni reale fără un ecran între ei. Și unii din Gen Z pot face asta, nu mă înțelegeți greșit, dar numărul celor care nu pot începe și menține o conversație este, cel puțin, interesant.” „Lucrul pe care îl invidiez cel mai mult este faptul că generațiile mai vechi au crescut cu «third places» – locuri unde se puteau întâlni și petrece timpul. Acum nu mai există așa ceva. Dacă mergem într-o cafenea, o cafea costă 10 dolari și trebuie să o bem în liniște și să plecăm. Dacă vrem să stăm în parc, mereu e cineva care ne ceartă. E ca și cum adolescenții sunt permanent supravegheați.”

Lucruri „de oameni în vârstă” pe care Gen Z le adoră

„Uneori sfaturile de genul «Așa făceam noi pe vremuri» sunt foarte utile, mai ales când e vorba de lucruri practice, cum ar fi un proiect de lucru manual sau o rețetă. Trucurile de croitorie sau mici sfaturi vestimentare învățate de la cei mai în vârstă sunt minunate.” „Jucăriile, sincer. Mereu mi s-au părut cool Beanie Babies (chiar dacă nu au valorat niciodată nimic).” „Telefonul cu fir pe perete. Era lucrul meu preferat din casa bunicilor.” „Cartonașele cu rețete și cărțile de bucate.” „Gustul lor muzical. Tata e din Generația X și datorită lui am văzut Iron Maiden live în 2023. Mama e boomer și m-a făcut să iubesc Dolly Parton, Johnny Cash, Kenny Rogers și Elvis. Sora mea e milenial și m-a dus la concerte Green Day, My Chemical Romance și altele. Gusturile lor mi-au modelat propriul gust muzical.” „Ador cultura pop din anii ’80. Muzica, lipsa internetului, serialele TV, filmele! Mă uit la meciuri WWF vechi pe YouTube doar pentru că mă fac fericit.” „Îmi place că la generațiile mai în vârstă nu trebuie să răspunzi la un mesaj în 0,7 secunde. Poate sunt la duș. Poate pur și simplu nu vreau să răspund imediat.” „Îmi place că părinții mei din Gen X și bunicii boomer nu sunt mereu online. E reconfortant.” „Experiențele de cumpărături. Mergeai într-un magazin și cumpărai ceva care chiar ținea în timp.” „Moda lor era atât de drăguță! De asta Gen Z e obsedată de stilul retro.” „Faptul că copiii puteau merge afară să se joace oriunde, atâta timp cât se întorceau acasă la cină.” „Apreciez cât de atașați sunt de familie.” „Ne țin cu picioarele pe pământ.” „Organizarea lor. Știu să facă lucruri fără tehnologie. Eu trebuie să caut totul pe internet!” „Faptul că puteai înregistra muzică de la radio pentru mesageria vocală. Să creeze cineva o mașină a timpului!”

Concluzia noastră

Gen Z nu vrea să trăiască în trecut, dar găsește în lucrurile „de modă veche” ceva ce simte că îi lipsește. Fie că e un telefon cu fir, o rețetă scrisă de mână sau o conversație fără presiunea notificărilor, toate par să ofere un pic de liniște într-o lume care nu se oprește niciodată. Iar faptul că tinerii pot aprecia asta spune mai mult despre deschiderea lor decât despre diferențele dintre generații.

