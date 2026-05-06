Prognoza meteo azi, 6 mai 2026. Val de caldura in vestul Romaniei: temperaturi neobisnuit de ridicate la inceput de mai

Intervalul aduce o vreme neobișnuit de caldă pentru începutul lunii mai în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi apropiate de cele de vară în vest și sud-vest. Instabilitatea atmosferică va fi redusă și limitată în special la zonele montane, iar nopțile vor rămâne răcoroase, mai ales în depresiuni. Per ansamblu, o perioadă plăcută, potrivită pentru activități în aer liber, cu excepția unor episoade izolate de ploaie la munte.

Vremea de azi în România

Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu abateri pozitive de 5 până la 7 grade, în special în vest, sud-vest, centru și nord. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, cu perioade mai mult senine în est și sud-est. După-amiaza, în zonele montane și izolat în nordul Munteniei, pot apărea averse și descărcări electrice.

Pe timpul nopții, înnorările vor cuprinde mai ales regiunile vestice, unde, local în Banat, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în est, vest și pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, iar cele minime între 3 și 15 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va semnala ceață, mai ales în sud-est și în depresiuni.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În aceste regiuni, vremea va fi deosebit de caldă pentru începutul lunii mai. Maximele vor atinge frecvent 26–29 de grade. Spre seară și noaptea, cerul se va înnora, iar local, în Banat și Crișana, vor apărea ploi slabe.

Sud și sud-est

Vremea va fi în general frumoasă, cu cer mai mult senin în timpul zilei. Temperaturile maxime vor ajunge la 24–27 de grade, însă pe litoral valorile vor fi mai scăzute, în jur de 15 grade. Noaptea va fi senină, cu minime între 10 și 13 grade.

Oltenia și sud-vest

Se anunță o zi caldă, cu temperaturi de până la 28–29 de grade. Cerul va fi variabil, iar șansele de precipitații sunt reduse. Noaptea, valorile termice vor coborî spre 12–14 grade.

Est și nord-est

Cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei, iar vremea plăcută, cu maxime între 22 și 26 de grade. Dimineața și noaptea, local se poate forma ceață, iar minimele vor coborî până la 5–10 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și la munte, vremea va fi caldă, dar ușor instabilă după-amiaza. În Carpații Meridionali sunt posibile averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor varia între 20 și 25 de grade, iar minimele pot coborî până la 3–8 grade în depresiuni.

Dobrogea și zona Mării Negre

Vremea va fi mai răcoroasă comparativ cu restul țării. Maximele nu vor depăși 15–20 de grade, iar cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat, iar minimele vor fi de 10–12 grade.

Vremea de azi în București

În București, vremea se va menține frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, devenind variabil spre finalul intervalului. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 25 de grade, iar cea minimă între 9 și 12 grade.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca , ziua aduce temperaturi plăcute, cu maxime de 24–26°C și un cer variabil, cu perioade însorite. Seara și noaptea devin mai răcoroase, cu minime de 6–8°C și posibile înnorări trecătoare.

, ziua aduce temperaturi plăcute, cu maxime de 24–26°C și un cer variabil, cu perioade însorite. Seara și noaptea devin mai răcoroase, cu minime de 6–8°C și posibile înnorări trecătoare. La Timișoara, vremea va fi caldă, apropiată de valorile de vară, cu maxime de 27–29°C. Spre seară, cerul se poate înnora ușor, iar noaptea sunt posibile ploi slabe. Minimele vor fi de 12–14°C.

În Iași, vremea va fi în general frumoasă, cu cer mai mult senin și temperaturi maxime de 23–25°C. Noaptea va fi răcoroasă, cu minime între 7 și 10°C și posibilă ceață în zonele joase.

În Craiova, ziua va fi caldă și însorită, cu maxime de 27–29°C. Cerul va rămâne variabil, iar noaptea temperaturile vor coborî la 12–14°C.

La Constanța, influența mării va menține temperaturile mai scăzute. Maximele vor fi de 15–18°C, cu cer mai mult senin și brize ușoare. Minimele nocturne se vor situa în jurul valorilor de 10–12°C.

În Brașov, vremea va fi plăcută, dar mai răcoroasă dimineața și noaptea. Maximele vor ajunge la 21–23°C, iar minimele vor coborî la 4–7°C. După-amiaza pot apărea înnorări și, izolat, ploi slabe în zona montană.

