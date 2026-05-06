Fizz a trecut de la bijuteriile pe 4 roți la trotinetă! Nimeni nu se aștepta să-l vadă așa pe “șeful aroganțelor”

De la bolizi la… trotinetă. Fizz a lăsat aroganțele la o parte și a făcut slalomuri printre mașini pe străzile Capitalei. Dacă obișnuia să apară pe micile ecrane atunci când era artist sau când concura în diferite show-uri TV, treaba s-a schimbat acum pentru fostul „șef al aroganțelor”. Fizz e alt om, iar CANCAN.RO are imagini rare cu el.

Acum mai bine de zece ani, Fizz era genul de artist care îți sărea în ochi imediat, mai ales prin felul în care apărea în videoclipuri. Nu încerca să fie discret deloc și mergea pe idei îndrăznețe. Una dintre imaginile care au rămas în mintea multora e cea în care apare fără cămașă, cu o haină de blană aruncată pe el, un look care, la vremea respectivă, a stârnit destule reacții și a rămas asociat cu perioada lui de glorie.

Fizz nu mai e „șeful aroganțelor”

Acele vremuri sunt de demult apuse însă, asta pentru că noul Fizz s-a schimbat radical. CANCAN.RO l-a surprins în ipostaze rare, pe străzile din Capitală, dar nu într-un bolid de lux din care să coboare după ce portiera îi este deschisă de șoferul personal…nu. Fizz a fentat traficul din București cu o trotinetă electrică. Chiar dacă a avut ”scutul” vedetelor la ochi, celebrii ochelari negri, l-am observat imediat.

Cert este faptul că Fizz nu este la prima lui plimbare cu trotineta, asta pentru că știa să o manevreze foarte bine, ba chiar se uita și la oameni în timp ce ”conducea” și nu era crispat deloc, așa cum ar fi fost un începător atent să nu lovească pe cineva sau să nu intre în vreun stâlp.

Nu știm dacă a vrut doar să se distreze ca un copil, dacă acesta este noul lui mijloc de transport sau dacă are bolidul parcat în fața casei și a vrut doar să fenteze traficul din Capitală. Cert este că Fizz de acum 10 ani nici nu s-ar fi apropiat măcar de o trotinetă.

VEZI ȘI: Cum a ajuns să arate Fizz, artistul care înnebunea România cu melodia „Am nevoie”. Are 44 de ani și stă mai mult în străinătate

NU RATA: Fizz a lăsat figurile și o arde ”normal” la terasă, în pantaloni scurți și ciorăpei. S-au dus vremurile cu Porsche și blănuri! Acum e cu salată de vară