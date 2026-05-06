De ce alegem fast-food-ul chiar dacă știm că ne face rău? Răspunsul Mihaelei Bilic

Reputata nutriționistă Mihaela Bilic a făcut o postare lămuritoare pe pagina ei de socializare. Medicul atrage atenția asupra felului în care aleg să mănânce românii, în continuare, mâncăruri nesănătoase, deși oferta s-a diversificat – chiar și atunci când vorbim despre fast-fooduri.

Mihaela Bilic scoate în evidență un experiment din care rezultă continuitatea alegerilor românilor, deși există suficiente alternative sănătoase.

”Putem să mâncăm sănătos, dar nu vrem!”

Medicul Mihaela Bilic amintește românilor că dacă înainte lanțurile de fast-food erau acuzate că nu oferă suficiente informații despre conținutul produselor, acum nu mai putem vorbi despre acest fapt. Toate produsele au valorile nutriționale afișate, ba mai mult, venind în întâmpinarea nevoilor cetățenilor, toate lanțurile de fast-food au introdus și produse alternative în meniuri, produse sănătoase. Rezultatul unui experiment făcut pe 250 de persoane a dus la cifer spectaculoase:

”Lanțurile de fast-food au fost mereu acuzate că nu oferă informații despre conținutul de zahăr și grăsimi al preparatelor sau că nu au în meniu alternative sănătoase. În consecință oferta lor s-a diversificat, iar tabelul de nutrienți a fost pus la vedere, astfel încât consumatorii să aleagă în cunoștință de cauză. Care a fost rezultatul? Total neașteptat: oamenii au continuat să mănânce ceea ce erau obișnuiți, fără să țină cont de avertizări sau alternative dietetice. Într-un experiment făcut pe 250 de persoane care au intrat într-un fast-food, a arătat că 157 indivizi își aminteau de valorile nutriționale foarte vag și doar 63 din ei (25%) știau conținutul de grăsimi din produsele consumate. Dintre aceștia 18 erau la curent cu oferta de variante sănătoase din meniu, dar numai 5 persoane au comandat un astfel de produs! 5 din 250!!”

Oamenii aleg în continuare greșit!

Nutriționista trage o concluzie dureroasă. În urma acestui experiment este clar că oamenii aleg în cunoștință de cauză produse nesănătoase, chiar dacă sunt atenționați asupra acestora. Oamenii vor toți la nivel declarativ să fie sănătoși și să mănânce sănătos doar că faptele spun cu totul altceva :

”Când au fost întrebați dacă informațiile nutriționale afișate i-au făcut să se răzgândească în legătură cu alegerile făcute, răspunsul a fost “probabil nu”! Concluzia este că oamenii își doresc exact aceleași produse, chiar dacă știu că sunt hipercalorice. Dacă vrem să mâncăm sănătos, există soluții alternative. Doar că una spunem și alta facem!”

Nutriționista dă totuși un ultim sfat românilor, atrăgând atenția ca măcar vizitele la fast-food să fie rărite:

”Fast-food-ul îngrașă, e drept, însă diferența o face cât de des apelăm la un astfel de meniu. Un burger din când în când, chiar nu contează!”

