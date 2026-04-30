Cum bea Mihaela Bilic Ginul Tonic în zilele toride de vară? Calculul simplu și alegerea care reduce numărul de calorii

De: Paul Hangerli 30/04/2026 | 05:40
Mihaela Bilic ne explică secretul ginului slab caloric, sursa- colaj CANCAN.RO

Deși de 1 mai vremea nu pare să țină cu românii, Mihaela Bilic ne pregătește pentru zilele toride de vară. Nutriționista ne dezvăluie secretul menținerii unei siluete de invidiat chiar și atunci când consumăm băuturile răcoritoare atât de apreciate fie pe plajă, fie în club.

Cui nu îi place un gin tonic aromat, cu gheață și fructe, băut din paharul aburit? Deși alcoolul îngrașă, Mihaela Bilic ne prezintă o soluție simplă și eficientă de a reduce numarul de calorii.

Câte calorii conține un gin tonic?

Mihaela Bilic face testul chiar în fața ochilor noștri. Este matematică pură, iar calculele sunt clare pe hârtie. Un gin tonic ne prezintă o surpriză interesantă. Nu atât alcoolul este problematic, ci mai ales sucul din compoziție. Iată explicația simplă și calculul executat ca la școală de reputata nutriționistă:

” Când e cald afară, mai bem câte un cocktail. Ce înseamnă un gin tonic din punct de vedere al numărului de calorii? Ei bine, înseamnă, în primul rând, caloriile din alcool. Alcoolul are 7 calorii pe gram și un paharel de 30 de mililitri de gin înseamnă 67 de calorii. Ok, până aici totul bine. Acum, că e vorba de gin tonic sau de Campari Orange, peste alcoolul din pahar trebuie pusă apă tonică sau suc de portocale. Lichidele astea toate au 40 de calorii pe 100 de mililitri și într-un pahar trebuie să punem măcar 200 de mililitri. Deci iată, umplem paharul și dintr-o dată am adăugat 80 de calorii. Cât costă cocktailul nostru? 67 plus 80, mai multe calorii din suc decât din alcool.”

Mihaela Bilic are și soluția simplă

Pentru a reduce numărul de calorii din aceste ”longdrinksuri”, nu trebuie să tăiem din alcool până la stadiul în care nu mai înțelegem nimic din cocktail. În cazul acestor băuturi, adresăm problema principală, adică sucurile. Astfel nutriționista ne recomandă să căutăm întotdeauna varianta fără zahăr a acestor sucuri. Calculul matematic, din nou, vorbește de la sine:

” Dar, dar am o veste bună, chiar dacă sticlele de sucuri par la fel în sine, există varianta 0. Apa tonică cu 0 zahăr are doar 2 calorii pe 100 de mililitri și iată cum gin tonicul nostru se înjumătățește sau chiar și mai bine. De la 150 de calorii trecem la 67 plus 4. Așa da, mai zic și eu. Cu jumătate din calorii, aceeași satisfacție. Să fie 0 zahăr.”

Bineînțeles recomandăm consumarea cu moderație a acestor băuturi! Noroc!

