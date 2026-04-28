Acasă » Știri » Băutura-minune pentru mahmureală, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Ajută ficatul să elimine alcoolul mai repede din sistem”

Băutura-minune pentru mahmureală, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Ajută ficatul să elimine alcoolul mai repede din sistem”

De: Andreea Stăncescu 28/04/2026 | 21:25
Medicul nutriționist Mihaela Bilic readuce în atenție un remediu tradițional folosit de generații întregi: zeama de varză murată. Considerată de mulți un adevărat tonic natural pentru organism, această băutură simplă continuă să fie apreciată pentru efectele sale benefice, în special asupra digestiei și imunității.

Zeama de varză murată este rezultatul fermentației lactice, un proces natural care favorizează apariția bacteriilor bune, cunoscute drept probiotice. Acestea joacă un rol esențial în menținerea echilibrului florei intestinale, contribuind astfel la o digestie mai eficientă și la o stare generală mai bună a organismului.

Cât de benefică este zeama de varză

Consumul regulat poate susține tranzitul intestinal, poate reduce disconfortul abdominal și balonarea, dar și îmbunătăți capacitatea corpului de a lupta împotriva infecțiilor. Mihaela Bilic subliniază că introducerea acestui lichid în alimentația zilnică poate avea efecte vizibile în timp, mai ales pentru persoanele care se confruntă cu probleme digestive. În plus, datorită conținutului său bogat în vitamine și minerale, zeama de varză murată devine un aliat important în menținerea energiei și a tonusului.

Un alt avantaj mai puțin cunoscut este legat de efectul său asupra organismului după excese alimentare sau consum de alcool. Datorită electroliților pe care îi conține, această băutură ajută la rehidratare și la refacerea echilibrului intern, contribuind la diminuarea stărilor de oboseală și disconfort.

„Cine știe ce beau eu aici? Este fermentată, acră, sărată și are gust de putină! Da, da, este zeamă de varză murată. Varza murată înseamnă fermentație lactică și efect probiotic. Când beți zeamă de varză murată, gândiți-vă că faceți un fel de transfer de bacterii benefice în intestinul vostru. Și asta înseamnă digestie mai bună și imunitate crescută. Ca să nu mai zic ce bună e zeama de varză după un exces de alcool. Ajută ficatul să elimine alcoolul mai repede din sistem și ajută și la rehidratare. Așa că, de câte ori vedeți sticla asta verde, luați-o acasă, că e sănătoasă”, spune Mihaela Bilic pe rețelele de socializare.

