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Psihologii explică de ce unele persoane par foarte puternice emoțional. Ce se poate ascunde în spatele acestor comportamente

De: Daniel Matei 14/06/2026 | 07:10
Psihologii explică de ce unele persoane par foarte puternice emoțional. Ce se poate ascunde în spatele acestor comportamente
Sursa foto: Shutterstock
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Unele comportamente considerate adesea semne de maturitate, independență sau forță interioară pot avea, de fapt, rădăcini mai profunde.

Potrivit unei analize citate de The Economic Times, psihologii susțin că persoanele care au crescut fără prea multă afecțiune sau validare emoțională dezvoltă adesea mecanisme de adaptare care, la maturitate, pot părea adevărate calități.

Specialiștii subliniază că aceste trăsături nu reprezintă neapărat probleme, însă ele pot reflecta modul în care o persoană a învățat să facă față lipsei de sprijin emoțional în copilărie. Una dintre cele mai frecvente caracteristici este independența excesivă. Persoanele care nu s-au simțit sprijinite în copilărie ajung adesea să creadă că trebuie să rezolve totul singure și că nu se pot baza pe ceilalți.

Dificultatea de a cere ajutor

Deși sunt capabile să îi sprijine pe cei din jur, aceste persoane întâmpină uneori dificultăți atunci când trebuie să ceară ele însele ajutor. Psihologii explică faptul că, în timp, pot dezvolta convingerea că nevoile lor nu sunt o prioritate.

Mulți oameni care au crescut fără multă afecțiune învață să își ascundă emoțiile și să evite situațiile în care s-ar putea simți vulnerabili. Din exterior, acest lucru poate fi interpretat drept autocontrol sau rezistență emoțională.

O altă trăsătură des întâlnită este tendința de a căuta constant aprobarea celorlalți. Dorința de a evita conflictele și de a fi acceptați poate deveni un comportament automat. Psihologii spun că unele persoane dezvoltă standarde foarte ridicate pentru ele însele, considerând că performanța este cea care le oferă valoare și recunoaștere.

Experiențele emoționale din copilărie pot influența și relațiile de la maturitate. Unele persoane devin mai rezervate și au nevoie de mai mult timp pentru a construi relații bazate pe încredere.

Reziliența care ascunde adaptarea

Deși reziliența este o calitate apreciată, specialiștii atrag atenția că, uneori, aceasta se dezvoltă ca răspuns la circumstanțe dificile. Capacitatea de a face față singur problemelor poate fi rezultatul adaptării la lipsa sprijinului emoțional.

Psihologii subliniază că aceste comportamente nu trebuie privite ca etichete sau diagnostice. Ele reprezintă doar exemple de mecanisme de adaptare care pot apărea la unele persoane și care pot influența modul în care acestea se raportează la relații, muncă și propria persoană.

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