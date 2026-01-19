De ce timpul pare că trece mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația psihologilor români

Pe măsură ce îmbătrânim, percepem altfel timpul. Psihologii cred, însă, că acest fapt ține doar de noi și de felul în care ne raportăm la anumite lucruri. Cu cât lăsăm rutina să își facă tot mai mult simțită prezența și nu mai încercăm alte lucruri noi, cu atât timpul capătă alte valențe. Practic, uităm să mai trăim.

Deși Albert Einstein a popularizat conceptul că timpul este relativ, o oră petrecută cu cineva care îți place trece într-o clipă, dar un moment petrecut cu mâna pe o plită încinsă se întinde la nesfârșit, cercetările arată că percepția noastră despre cât de repede trece timpul se accelerează pe măsură ce îmbătrânim.

Conform unui studiu recent, majoritatea oamenilor din Marea Britanie au simțit că sărbătorile de iarnă se apropie mai repede în fiecare an, de exemplu, în timp ce oamenii din Irak au simțit că Ramadanul vine mai devreme.

„Timpul fizic nu este timp mental”, așa cum spune Adrian Bejan, profesor de inginerie mecanică și autor al cărții „Timp și frumusețe: De ce timpul zboară și frumusețea nu moare niciodată ” . „Timpul pe care îl percepi nu este același cu timpul perceput de altcineva”.

De ce avem impresia că în tinerețe se scurgea altfel timpul

„Creierul primește mai puține imagini decât era antrenat să primească când era mic”, susține Bejan. El emite teoria că rata cu care procesăm informațiile vizuale încetinește pe măsură ce îmbătrânim; pe măsură ce dimensiunea și complexitatea rețelelor de neuroni din creierul nostru cresc, semnalele electrice trebuie să parcurgă distanțe mai mari, ceea ce duce la o procesare mai lentă a semnalelor. Rezultatul? Percepem mai puține „cadre pe secundă” pe măsură ce îmbătrânim și, prin urmare, timpul pare că trece mai repede. Este ca un flipbook – cu cât numărul de imagini este mai mic, cu atât mai repede răsfoiești până la sfârșit.

„Oamenii sunt adesea uimiți de cât de multe își amintesc din zilele tinereții lor care păreau să dureze o veșnicie”, spune el, conform The Independent. „Nu este vorba că experiențele lor ar fi fost mult mai profunde sau mai semnificative, ci doar că erau procesate cu viteză”.

În plus, cu cât am trăit mai puțin timp, cu atât o anumită perioadă de timp reprezintă, de fapt, o proporție mai mare din viața noastră. Pentru un copil de patru ani, un an reprezintă un procent mult mai mare din durata sa de viață totală de până acum decât pentru o persoană de 40 de ani, așa că nu e de mirare că pare mai lung și mai semnificativ.

E indicat să încercăm lucruri noi ca să percem altfel trecerea timpului

Deși nu putem face prea multe în privința acestor elemente fiziologice, există și alți factori importanți în joc pe care îi putem controla într-un anumit fel. Un alt motiv pentru care timpul pare mai lung când suntem mai tineri este că atunci creierul este programat să se agațe de experiențe noi, spune Bejan – iar când suntem tineri, avem experiențe noi tot timpul.

Cu cât îmbătrânim, cu atât este mai probabil să avem din ce în ce mai puține experiențe noi cu fiecare an care trece. Cu cât experimentăm mai multe lucruri, cu atât avem mai puține lucruri noi de trăi. Parțial, acest lucru se datorează naturii umane; odată cu vârsta, putem deveni din ce în ce mai blocați în vechile obiceiuri, prea confortabili cu ceea ce este familiar și nu mai dorim să căutăm noutatea sau evităm să pășim în necunoscut. Chiar și încercarea unui aliment nou poate părea un pas prea mare.

Dacă facem aceleași lucruri săptămână de săptămână, dar nu oferim creierului nostru nimic interesant sau remarcabil de care să ne agățăm, săptămânile se contopesc cu lunile, cu ani, există puține lucruri care să le diferențieze. Timpul, în toate sensurile, s-a accelerat.

În schimb, atunci când ne amintim de o perioadă plină de evenimente, „ni se pare că timpul se prelungește și ni se pare foarte lung”, potrivit lui Cindy Lustig , profesoară de psihologie la Universitatea din Michigan.

Schimbarea lucrurilor, fie că este vorba pur și simplu de a merge pe un drum nou până la magazin, de a explora un nou hobby sau de a te aventura și a asculta un alt gen de muzică, ar putea fi cheia pentru a prelungi fiecare an, în loc să privești înapoi la o ceață din ce în ce mai neclară.

„Încetinește puțin ritmul, forțează-te să faci lucruri noi pentru a ieși din rutină”, spune Bejan . „Răsfață-te cu surprize. Fă lucruri neobișnuite. Ai auzit o glumă bună? Spune-mi! Ai o idee nouă? Fă ceva. Creează ceva. Spune ceva”

Și apoi mai este cuvântul atât de temut: „mindfulness”. Dacă timpul este o chestiune de perspectivă, atunci asigurarea că petrecem o parte din el trăind clipa, ​​este fundamentală pentru a trăi cât mai mult timp posibil. Niciunul dintre noi nu știe cât timp are, dar, interesant, avem de fapt mult control asupra modului în care experimentăm acel timp”, spune Lustig.

Dacă te gândești constant la greșelile din trecut sau te îngrijorezi de potențialele probleme viitoare, ratezi cea mai importantă parte a vieții tale de până acum: chiar aici, chiar acum.

Citește și: David Grigore, un tânăr de 22 de ani, a murit într-un accident cumplit. Un băiețel de 2 ani a rămas fără tată

Citește și: Nicoleta Drăgușin și-a prevestit sfârșitul? Ce i-a spus unui coleg, cu 3 săptămâni înainte să moară: „Știam amândoi că ne mințim”