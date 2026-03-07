Acasă » Știri » Rețeta de tocăniță de post a lui chef Florin Dumitrescu. Costă mai puțin de 30 de lei!

De: Irina Vlad 07/03/2026 | 19:21
În perioada postului Paștelui, chef Florin Dumitrescu dezvăluie rețeta de tocăniță cu ceapă de post. Toate ingredientele costă mai puțin de 30 de lei, iar juratul de la MasterChef România garantează pentru gustul acesteia. Rețeta este o moștenire de familie, transmisă de la bunica lui. 

Postul Paștelui este cel mai lung și mai aspru post din calendarul creștin ortodox. Durează 40 de zile, perioadă în care credincioșii renunță la carne, ouă, lactate și urmează o dietă bazată pe legume, fructe, soia sau produse vegetale. Pentru mulți români însă, provocarea cea mare este găsirea unor rețete variate, ușor de gătit și prietenoase cu bugetul.

Chef Florin Dumitrescu vine în ajutorul celor neinspirați și dezvăluie una dintre cele mai bune rețete de post. Ingredientele pentru tocănița de ceapă costă până în 30 de lei, se prepară extrem de repede și promite să fie pe placul tuturor.

Ingrediente tocăniță de post (pentru 2 porții)

  • 4 cepe albe
  • 120 g unt
  • 2 roșii
  • 2 căței de usturoi
  • ulei de floarea-soarelui
  • pâine
  • 25 ml vin alb
  • 10 g zahăr
  • 50 g bulion
Mod de preparare

Se taie o ceapă în jumătate și se pune în cuptor, cu tot cu coajă, la 200 de grade, timp de aproximativ 1h. Restul cepei se taie și se prăjește într-o tigaie cu unt și puțin ulei de floarea soarelui. Se lasă la rumenit apoi se adaugă un cățel de usturoi.

Se adaugă zahărul, apoi se stinge totul cu vin alb. Compoziția se lasă la fiert până când alcoolul se evaporă complet. Se adaugă roșiile tăiate cubulețe, iar amestecul se lasă în continuare să fiarbă la foc mare. După câteva minute de adaugă 3 linguri de bulion, apoi tocănița se lasă la fiert până acân sosul se încheagă și devine consistent.

Între timp, feliile de pâine se taie în cuburi mari, se prăjesc într-o tigaie cu unt și un cățel de usturoi (pentru aromă) până devin crocante și aurii. Asta este tot!  La servire, tocănița se pune într-o farfurie adâncă, iar peste ea se adaugă cuburile de pâine crocante și felii din jumătatea de ceapă de la cuptor.

