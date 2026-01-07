Acasă » Știri » Cum arată Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu. Avem primele imagini cu ea din Mexic

Cum arată Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu. Avem primele imagini cu ea din Mexic

De: Alina Drăgan 07/01/2026 | 18:55
Cum arată Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu. Avem primele imagini cu ea din Mexic
Cum arată Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
Cătălin Scărlătescu se înscrie în rândul vedetelor care la început de an sunt în vacanță. După ce a tras din greu tot anul trecut, acum se relaxează la soare alături de noua iubită. Cei doi au postat primele imagini din vacanța din Mexic și pare că se simt de minune unul în compania celuilalt.

După despărțirea de Doina Teodoru, Cătălin Scărlătescu pare că a dat uitării trecutul și este acum într-o nouă etapă a vieții lui. Celebrul bucătar și-a refăcut viața alături de Elena, o tânără arhitectă, iar de trei săptămâni se află în vacanță în Mexic.

Cum arată Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu

Așa cum spuneam, Cătălin Scărlătescu și Elena se află într-o vacanță de mai bine de trei săptămâni. Aventura celor doi a început în data de 21 decembrie 2025, atunci când au ajuns în Republica Dominicană. După câteva zile petrecute acolo, au plecat în Mexic, una dintre destinațiile preferat ale celebrului bucătar.

Acum cei doi se bucură de soare, de distracție și de preparate delicioase. Cătălin Scărlătescu pare că se simte în largul său alături de Elena, care este o prezență discretă, dar nelipsită din postările din mediul online. Deși nu au făcut un anunț oficial, cei doi nu își ascund relația.

Elena a postat numeroase imagini pe rețele sociale și deși nu a apărut încă nicio fotografie de cuplu, Cătălin Scărlătescu este și el mai tot timpul prezent în imagini. În unele fotografii, celebrul bucătar este surprins fie în cadre discrete, fie din profil.

Cum arată Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu /Foto: Instagram

Relația dintre Cătălin Scărlătescu și Elena este încă la început de drum, însă cei doi pare că se simt foarte bine unul în compania celuilalt. Blondina l-a cucerit pe bucătar, iar acum toată lumea așteaptă ca aceștia să facă un anunț oficial și să își asume relația și public.

Elena este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (UAUIM), iar în ultimele luni a fost văzută destul de des alături de Cătălin Scărlătescu. Noua iubită a juratului de la MasterChef ar avea 27 de ani și este din Focșani.

