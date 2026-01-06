Cu cine a plecat Doina Teodoru în vacanță. Nu-i pasă că Scărlătescu s-a afișat cu noua iubită!

Doina Teodoru nu a rămas în urmă! În timp ce fostul ei iubit, Cătălin Scărlătescu, s-a postat alături de noua lui iubită și a oficializat relația, comedianta a plecat în vacanță și a vrut să le arate fanilor că nu este deloc afectată, ba dimpotrivă. Alături de cine a plecat roșcata? Toate detaliile în articol.

Cătălin Scărlătescu a început anul departe de casă, în Mexic, alături de noua iubită pe care le-a arătat-o fanilor (VEZI AICI FOTOGRAFIA). Ei bine, Doina Teodoru nu stă mai prejos la acest capitol și s-a decis să intre în noul an tot la căldură și să arate că nu o mai interesează de fostul ei iubit.

Cu cine a plecat Doina Teodoru în vacanță

Comedianta a postat mai multe fotografii și filmări din vacanță, acolo unde se află alături de surorile Odagiu – Ana și Monica.

Cele trei au împărtășit cu fanii mai multe momente din vacanță, iar un lucru e cert: Doina Teodoru nu este afectată de noua cucerire a lui Cătălin Scărlătescu. Actrița se distrează, râde și se bucură de timpul liber petrecut alături de prietenele ei.

După cum vă spuneam, juratul de la MasterChef a publicat prima fotografie alături de iubita lui. Discret, însă nu suficient cât să nu se mândrească, Scărlătescu și-a îndemnat urmăritorii să își pună imaginația la treabă și le-a prezentat o imagine cu umbra lui și a Elenei.

În timp ce Scărlătescu și arhitecta lui se relaxează în Mexic, Doina Teodoru se bucură de o vacanță exotică alături de prietenele ei și nu pune la suflet tot ce vede despre juratul MasterChef.

