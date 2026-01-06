Acasă » Știri » Cu cine a plecat Doina Teodoru în vacanță. Nu-i pasă că Scărlătescu s-a afișat cu noua iubită!

Cu cine a plecat Doina Teodoru în vacanță. Nu-i pasă că Scărlătescu s-a afișat cu noua iubită!

De: Denisa Iordache 06/01/2026 | 15:10
Cu cine a plecat Doina Teodoru în vacanță. Nu-i pasă că Scărlătescu s-a afișat cu noua iubită!
Cu cine a plecat Doina Teodoru în vacanță, după ce Cătălin Scărlătescu și-a asumat relația
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Doina Teodoru nu a rămas în urmă! În timp ce fostul ei iubit, Cătălin Scărlătescu, s-a postat alături de noua lui iubită și a oficializat relația, comedianta a plecat în vacanță și a vrut să le arate fanilor că nu este deloc afectată, ba dimpotrivă. Alături de cine a plecat roșcata? Toate detaliile în articol.

Cătălin Scărlătescu a început anul departe de casă, în Mexic, alături de noua iubită pe care le-a arătat-o fanilor (VEZI AICI FOTOGRAFIA). Ei bine, Doina Teodoru nu stă mai prejos la acest capitol și s-a decis să intre în noul an tot la căldură și să arate că nu o mai interesează de fostul ei iubit.

Cu cine a plecat Doina Teodoru în vacanță

Comedianta a postat mai multe fotografii și filmări din vacanță, acolo unde se află alături de surorile Odagiu – Ana și Monica.

Cele trei au împărtășit cu fanii mai multe momente din vacanță, iar un lucru e cert: Doina Teodoru nu este afectată de noua cucerire a lui Cătălin Scărlătescu. Actrița se distrează, râde și se bucură de timpul liber petrecut alături de prietenele ei.

Doina Teodoru este în vacanță alături de surorile Odagiu
Doina Teodoru este în vacanță alături de surorile Odagiu

După cum vă spuneam, juratul de la MasterChef a publicat prima fotografie alături de iubita lui. Discret, însă nu suficient cât să nu se mândrească, Scărlătescu și-a îndemnat urmăritorii să își pună imaginația la treabă și le-a prezentat o imagine cu umbra lui și a Elenei.

În timp ce Scărlătescu și arhitecta lui se relaxează în Mexic, Doina Teodoru se bucură de o vacanță exotică alături de prietenele ei și nu pune la suflet tot ce vede despre juratul MasterChef.

CITEȘTE ȘI:

Cătălin Scărlătescu, luat în vizor de colegii de la Masterchef după ce a lăsat bucătăria pentru actorie. Cum a reacţionat Doina Teodoru: “Mi-era o rușine…”

Doina Teodoru și-a găsit un nou “chef” care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Luxul din Caraibe al lui Maduro. Cum arată vila de 18 milioane de dolari, pusă sub sechestru de SUA
Știri
Luxul din Caraibe al lui Maduro. Cum arată vila de 18 milioane de dolari, pusă sub sechestru de…
Tată și fiu, morți după ce au căzut de la etajul 10 al unui bloc din Arad
Știri
Tată și fiu, morți după ce au căzut de la etajul 10 al unui bloc din Arad
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul trece prin cinci sate de pe malul mării
Mediafax
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul...
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Topul celor mai geroase ierni din România
Adevarul
Topul celor mai geroase ierni din România
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona...
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Mediafax
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor
Click.ro
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină
Digi24
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât...
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Promotor.ro
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre...
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
go4it.ro
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Cu cine și unde mi-am petrecut Revelionul
BANCUL ZILEI | Cu cine și unde mi-am petrecut Revelionul
Luxul din Caraibe al lui Maduro. Cum arată vila de 18 milioane de dolari, pusă sub sechestru de SUA
Luxul din Caraibe al lui Maduro. Cum arată vila de 18 milioane de dolari, pusă sub sechestru de SUA
Tată și fiu, morți după ce au căzut de la etajul 10 al unui bloc din Arad
Tată și fiu, morți după ce au căzut de la etajul 10 al unui bloc din Arad
România, lovită de ciclonul polar: 36 de județe afectate! Raed Arafat îi avertizează pe români
România, lovită de ciclonul polar: 36 de județe afectate! Raed Arafat îi avertizează pe români
Laura Cosoi, dezvăluiri după ce a anunțat că este însărcinată pentru a 5-a oară: ”Oamenii cred ...
Laura Cosoi, dezvăluiri după ce a anunțat că este însărcinată pentru a 5-a oară: ”Oamenii cred că ne dorim băiat”
Dana Săvuică, fără filtre. Cum s-a transformat viața celebrei blondine la 55 de ani: „Menopauza ...
Dana Săvuică, fără filtre. Cum s-a transformat viața celebrei blondine la 55 de ani: „Menopauza a intrat lin în viața mea”
Vezi toate știrile
×