Prognoza meteo azi, 25 februarie 2026. Sud-Vestul țării se încălzește ușor, în timp ce la munte revin ninsorile și vântul puternic

Prognoza meteo azi, 25 februarie 2026. Ziua aduce o vreme tipică sfârșitului de februarie: sudul și sud-vestul vor beneficia de temperaturi mai ridicate și momente însorite, în timp ce nordul, estul și zona montană rămân sub influența norilor și a aerului rece. Nu se anunță fenomene severe, însă diminețile vor fi reci în toată țara, iar la munte persistă condițiile de iarnă.

Vremea în România

Atmosfera din România rămâne într-o zonă de tranziție între iarnă și primele semne ale unui regim mai blând. Sudul și sud-vestul vor resimți o ușoară încălzire, în timp ce nordul, estul și zonele montane păstrează caracterul rece al perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări persistente în mai multe regiuni, iar precipitațiile vor apărea pe alocuri sub formă de ploaie la câmpie și lapoviță sau ninsoare la altitudine.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nord-vestul țării cerul va fi mai mult noros, temporar acoperit. Temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de 0 sau 1 grad Celsius, iar maximele vor urca până la 6 – 8 grade Celsius în zonele joase. În apropierea zonelor montane sunt posibile precipitații slabe, trecătoare, mai ales sub formă de lapoviță sau ninsoare la altitudini mai mari.

Sud și Sud-Est

Sudul și sud-estul vor avea cele mai ridicate temperaturi ale zilei. Maximele vor ajunge la 8 – 11 grade Celsius, în timp ce dimineața valorile vor coborî în jurul pragului de îngheț. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, dar și cu înnorări temporare. Spre seară pot apărea ploi slabe sau lapoviță în estul regiunii.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest vremea va fi relativ plăcută pentru sfârșitul lunii februarie. După o dimineață rece, cu temperaturi de 0 – 2 grade Celsius, maximele vor ajunge la 10 – 12 grade Celsius. Cerul va alterna între soare și nori, iar precipitațiile vor fi izolate și slabe.

Est și Nord-Est

Estul și nord-estul vor avea o zi mai rece și mai închisă. Minimele vor coborî la minus 1 – 0 grade Celsius, iar maximele nu vor depăși 2 – 5 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros, cu posibilitatea apariției precipitațiilor mixte, mai ales spre seară.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării vremea rămâne rece, cu cer mai mult noros. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 8 grade Celsius, iar în depresiuni diminețile vor fi mai reci. La munte predomină condițiile de iarnă, cu ninsori locale și intensificări ale vântului pe creste.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral cerul va fi în general noros, cu perioade de ploaie slabă sau lapoviță. Temperaturile maxime vor atinge 6 – 9 grade Celsius, iar diminețile vor fi reci, dar fără ger persistent. Vântul de pe litoral va accentua senzația de frig.

Vremea în marile orașe

București

În Capitală, dimineața începe rece, cu o minimă în jur de 0 grade Celsius. Pe parcursul zilei, temperatura va urca până la aproximativ 8 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în prima parte a zilei și înnorări temporare spre seară. Precipitațiile, dacă apar, vor fi slabe și trecătoare.

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, minima va fi în jur de 1 grad Celsius, iar maxima va ajunge la 6 grade Celsius. Cerul rămâne mai mult noros, iar spre seară pot apărea precipitații slabe, posibil sub formă de lapoviță.

Timișoara

În Timișoara, temperaturile vor varia între 2 grade Celsius dimineața și 10 – 11 grade Celsius după-amiază. Cerul va fi parțial noros, cu șanse mai mari de perioade însorite comparativ cu restul țării.

Iași

La Iași, minima va coborî la minus 1 grad Celsius, iar maxima va atinge 4 – 5 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros, iar spre seară sunt posibile precipitații mixte.

Craiova

În Craiova, ziua începe cu aproximativ 1 grad Celsius, iar maxima va ajunge la 11 – 12 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite și condiții relativ plăcute pentru final de februarie.

Constanța

La Constanța, temperaturile vor oscila între 3 grade Celsius dimineața și 8 – 9 grade Celsius în cursul zilei. Cerul va fi mai mult noros, cu ploi slabe trecătoare și vânt moderat dinspre mare.

Brașov

În Brașov, minima va fi în jur de 0 grade Celsius, iar maxima nu va depăși 3 – 5 grade Celsius. Cerul va fi noros, iar în zona montană din apropiere pot apărea fulguieli sau ninsori slabe.

