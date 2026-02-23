Acasă » Știri » Ninsorile și viscolul revin în România. ANM a făcut anunțul

Ninsorile și viscolul revin în România. ANM a făcut anunțul

De: Alina Drăgan 23/02/2026 | 19:14
Deși cel mai sever episod de iarnă pare că a trecut, nu scăpăm încă de vremea rea. Ninsorile și viscolul revin în România. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo și a emis o alertă de ploi, ninsori și viscol. Ce zone sunt vizate?

ANM a emis o nouă avertizare meteo de precipitații, strat de zăpadă și viscol la munte și intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă în intervalul 23 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 22:00. Următoarele zile aduc noi ninsori pentru români.

Conform ANM, în intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile nord-vestice și va cuprinde cea mai mare parte a țării. Vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), dar în nord și centru, iar în noaptea de marți spre miercuri și miercuri și în sud-est, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță, măzăriche și ninsoare.

La munte, pe parcursul zilei de luni vor fi precipitații mixte, mai ales ninsori la altitudini de peste 1400 m în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. Vor predomina ninsorile și local se va depune strat nou de zăpadă de 10…30 cm. În regiunile intracarpatice și în zonele de munte, local se vor acumula cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 25…35 l/mp. Pe spații mici se va forma polei și ghețuș, cu o probabilitate mai mare în Moldova și Muntenia.

Luni, 23 februarie, vântul va avea intensificări temporare, local în nord-vest și centru și la munte. Marți, 24 februarie, vântul va sufla în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri îndeosebi în centru și est. În zonele joase de relief vor fi viteze de 40…55 km/h și local de peste 60 km/h în sud-vest și centru, precum și la munte. În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70…80 km/h și de peste 90…100 km/h în Carpații Meridionali, viscolind zăpadă.

Cod galben de precipitații și strat de zăpadă

De asemenea, în vigoare este și un cod galben de precipitații însemnate cantitativ și strat de zăpadă. Avertizarea este valabilă în intervalul 23 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 10:00.

„În zona montană și submontană a județelor Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud, temporar vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula 20…30 l/mp. Vor fi ploi ce vor avea și caracter de aversă, iar la altitudini în general de peste 1400 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 10…25 cm. În zona montană înaltă a Carpaților Occidentali, precum și în cea din nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali vântul va prezenta intensificări cu viteze de 60…90 km/h, astfel va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.”, anunță meteorologii.

