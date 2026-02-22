Acasă » Știri » Fenomenul meteo care se va năpusti asupra Europei, după episoadele de frig și ninsori abundente. Cum ne putem pregăti

Fenomenul meteo care se va năpusti asupra Europei, după episoadele de frig și ninsori abundente. Cum ne putem pregăti

De: Andreea Stăncescu 22/02/2026 | 18:38
Un fenomen atmosferic de proporții atrage atenția specialiștilor, după ce un nor uriaș de particule provenite din Africa se deplasează rapid spre Europa. Acest val de aerosoli, format din praf saharian și fum rezultat în urma arderii vegetației, ar putea influența vizibilitatea și calitatea aerului în mai multe regiuni ale continentului în zilele următoare.

Potrivit datelor furnizate de Copernicus Atmosphere Monitoring Service, masa de aer s-a format în Africa Ecuatorială, unde incendiile sezoniere de vegetație sunt frecvente în această perioadă a anului.

Particulele au fost ridicate în atmosferă și transportate pe distanțe foarte mari de curenții de aer, traversând deja Atlanticul de Nord. Specialiștii estimează că norul ar putea ajunge deasupra Europei în următoarele zile, în timp ce o altă parte a acestuia se îndreaptă spre America de Sud.

Care sunt cele mai expuse regiuni

Regiunile cele mai expuse acestui fenomen sunt Insulele Canare și Madeira, unde efectele ar putea fi resimțite cel mai intens. Vizibilitatea ar putea scădea semnificativ, iar aerul ar putea deveni mai încărcat cu particule fine. În anumite zone ale Europei, oamenii ar putea observa un cer mai tulbure decât de obicei, precum și depuneri subțiri de praf pe mașini, ferestre sau alte suprafețe.

Cercetătorii explică faptul că transportul prafului saharian pe distanțe lungi este un proces natural, influențat de vânturi puternice, inclusiv de curentul cunoscut sub numele de „Calima”. Totuși, episodul actual este considerat mai intens decât în mod obișnuit, ceea ce crește probabilitatea ca efectele să fie resimțite pe o suprafață mai extinsă.

Impactul poate varia de la o simplă reducere a vizibilității până la creșteri temporare ale nivelului de poluare. Persoanele care suferă de afecțiuni respiratorii ar putea fi mai sensibile la aceste schimbări.

