Neculai Stanciu face praf trendurile momentului: „Ele fac matcha cu lapte. Pământ cu lapte. Îți dai seama ce-i acolo?”

Invitat în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, Neculai Stanciu nu a luat în vizor doar ținutele vedetelor, ci și trendurile momentului. Stilistul a desființat lumea influencerilor prin comentariile pe care le-a făcut. Obsesia falsă pentru Matcha și UGG-urile la femei și bărbați? N-au trecut testul!

Neculai Stanciu a analizat ținutele vedetelor de la Balul Bridgerton, le-a oferit note și a nominalizat și cele mai prost îmbrăcate vedete de la noi (VEZI AICI). Mai mult, în emisiunea care poate fi urmărită astăzi începând cu ora 18:00 pe YouTube Cancan, stilistul le-a oferit sfaturi importante tuturor pasionaților de modă. Ce ar trebui să dispară definitiv din garderoba tuturor și ce obiect vestimentar ar trebui să dețină orice femeie? Acestea și multe altele le poți afla în emisiune.

Neculai Stanciu desființează trendurile influencerilor

De când a devenit virală, Matcha este nelipsită din viețile influencerilor, iar pozele de pe Instagram parcă nu mai sunt complete fără această băutură în cadru. Părerile sunt împărțite, dar tabăra celor care susțin acest concept este mai mare. Neculai Stanciu este convins de faptul că multe influencerițe s-au adaptat trendului pentru a se integra în turmă. Când vine vorba de UGG-uri, stilistul și le dorește șterse de pe pământ. Dacă e grav să vezi o femeie în UGG-uri, în cazul bărbaților este o catastrofă!

Neculai Stanciu: Și stau și mă gândesc, ele fac matcha cu lapte. Pământ cu lapte. Îți dai seama ce-i acolo? Deci efectiv bei pământ cu lapte și postezi și mai pui și geanta aia așa. Am văzut acum când fac unboxing la genți, când primesc genți. Ele fac unboxing și au și matcha așa lângă, ca și când a băut din ea. Dar vezi tu, e o treabă. Ori o bea, ori o varsă în chiuvetă și gen să se vadă că a băut și buzele cu ruj pe pahar. Bea un ceai de tei, bea un ceai de mușețel.

Denisa Iordache: Dar chiar, ceai de ce nu recomandă nimeni, de ce nu e în trend?

Neculai Stanciu: Păi e de săraci, îți dai seama. Știi care e treaba? Ceaiul s-ar bea dacă femeile s-ar întoarce la feminitate. (…) Am uitat să ne mai punem o rochie frumoasă care să ne complimenteze silueta. Am uitat să ne dăm un ruj când, nu știu, vine soțul acasă. Sau nu neapărat când vine soțul, când mergem la piață. Adică, vezi tu, UGG-urile sunt primul produs în care intrăm, să ne mergem să facem piața, să luăm copilul de la grădiniță. Și cumva asta de fapt este mesajul, că aș vrea măcar din șapte zile pe săptămână să accesăm și tocurile, măcar două zile. Da, dacă porți 8 ore pe zi tocuri.

Denisa Iordache: Sunt mai confortabile, de asta.

Neculai Stanciu: Vezi tu, confortul nu e ceva bun.

Denisa Iordache: Dar dacă tot ai menționat UGG-urile, spune-mi ce părere ai de UGG-uri la bărbați.

Neculai Stanciu: Păi au ajuns tot pentru că femeile l-au cumpărat. Pentru că ia și tu, că așa e în trend să porți, să fim matchy amândoi. Așa facem poze pe Instagram. Deci, jumătate din masculinitate, 50%, e rasă. UGG-urile sunt niște produse tehnice, se foloseau în țările nordice pentru pescarii care făceau copci ca să prindă pește. Erau niște încălțări tehnice și de acolo a plecat.

Denisa Iordache: Deci să înțeleg că ar trebui să dispară definitiv, dacă nici la femei și nici la bărbați nu-ți plac?

Neculai Stanciu: Da, exclus. Pentru că știu că lumea accesează constant trendul ăsta. Dacă aș ști că femeile poartă opt ore tocuri și două ore din zi vor și ele să își elibereze degețelele și poartă UGG-uri, n-aș avea o problemă.

