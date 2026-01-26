Acasă » Știri » Ce mesaj transmite ținuta purtată de Mario Iorgulescu în ziua interviului acordat lui Dan Capatos. Un expert a dat verdictul: „Este destul de dezordonată”

Ce mesaj transmite ținuta purtată de Mario Iorgulescu în ziua interviului acordat lui Dan Capatos. Un expert a dat verdictul: „Este destul de dezordonată"

De: Simona Vlad 26/01/2026 | 22:57
Mario Iorgulescu a fost filmat de echipa CANCAN.ro în centrul orașului Milano într-o ținută care a atras toate privirile, în ziua în care acesta a acordat primul lui interviu în cei 6 ani de la accidentul fatal pe care l-a produs. La Dan Capatos Show s-au difuzat imaginile video, iar creatoarea de modă Adina Buzatu a oferit o analiză sinceră și fără menajamente. 

Adina Buzatu este un cunoscut stilist vestimentar în moda masculină din România. În exclusivitate pentru emisiunea Dan Capatos Show de la CANCAN.ro, aceasta a comentat imaginile în care Mario Iorgulescu se plimbă prin centrul orașului Milano, din Italia.

„Ținuta este destul de dezordonată și cumva fără sens. Piesele între ele n-au nicio legătură. Când porți o piesă extravagantă, în mod normal echilibrezi ținuta. Aici nu e cazul. Pare că a pus totul pe el și a plecat”, a spus Adina Buzatu.

Ce mesaj transmite ținuta purtată de Mario Iorgulescu

Ea a adăugat că lipsa de sens se vede în fiecare detaliu al ținutei pe care fiul lui Gino Iorgulescu a ales să o poarte în ziua interviului acordat în exclusivitate pentru Dan Capatos Show.

„O lipsă de direcție apropo de un eventual stil vestimentar. E clar că nu mai este atenția pe care o acorda hainelor înainte”.

Dan Capatos a întrebat cât de recente sunt piesele purtate de Mario, iar Adina a explicat că multe sunt vechi.

„Pot fi haine rămase din colecții mai vechi, chiar dacă 5 ani mai târziu le mai porți. Nu sunt piese actuale la care să te gândești că ar fi cumpărate special recent”.

Adina Buzatu, despre ținuta lui Mario Iorgulescu

Analiza vestimentară a fost completată și de un comentariu asupra mersului lui Mario. Dan Capatos a vorbit despre o ușoară necoordonare, iar Adina Buzatu a explicat că poate fi legată de medicație sau alte probleme.

„Probabil că un specialist ar putea spune mai exact. Poate are legătură cu medicația sau substanțele care au fost consumate și au generat anumite probleme”.

Designerul a tras și un semnal de alarmă pentru tineri, dar și pentru părinții acestora.

„Consumul de substanțe duce la mari nenorociri. E important să te gândești la repercusiunile dramatice asupra creierului și vieții tale, dar și asupra vieții celor din jur. Dacă tu alegi să te nenorocești, e dreptul tău, dar nu nenorocești alte familii”.

Ba mai mult, jurnalista Adina Anghelescu a spus că imaginea lui Mario Iorgulescu e una de persoană pierdută.

„Nu mai este marele Mario pe care îl știm cu toții. Mersul lui, felul în care se prezintă, toate arată un haos interior. Pare că nu mai are țintă, nu mai are planuri. E o persoană pierdută”.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

Singura șancă a lui Mario Iorgulescu de a scăpa de închisoare. Avocații rup tăcerea la Dan Capatos Show: „Este altă situație"

Boala lui Mario Iorgulescu poate fi tratată în penitenciarele din România? Cine e în măsură să dea un verdict clar: „Oamenii sunt revoltați"

×