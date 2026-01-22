Acasă » Știri » Singura șansă a lui Mario Iorgulescu de a scăpa de închisoare. Avocații rup tăcerea la Dan Capatos Show: „Este altă situație”

Singura șansă a lui Mario Iorgulescu de a scăpa de închisoare. Avocații rup tăcerea la Dan Capatos Show: „Este altă situație”

22/01/2026
Mario Iorgulescu revine în centrul atenției, dar de data asta nu pentru scandalurile de pe șosele. În emisiunea Dan Capatos Show, subiectul a fost afecțiunea medicală care ar putea influența pedepsele și modul în care justiția română gestionează cazuri ca al său. În discuție au fost ridicate întrebări care stârnesc controverse: cum a obținut permisul? Cum a condus? Și, mai ales, cât de mult poate fi afectată sentința de un diagnostic pus în străinătate? Toate detaliile le găsiți pe CANCAN.ro!

„Justiția nu a recunoscut acel certificat. Un asemenea certificat nu spune automat că nu răspunzi penal”, a explicat avocatul Cristi Sârbu, scoțând în evidență limitele recunoașterii actelor medicale străine în România.

Avocatul a spus în exclusivitate pentru Dan Capatos Show că legea cere mai mult.

„Trebuie să fii declarat iresponsabil pentru a nu răspunde penal. Este altă situație.”

Ingrid Mocanu a intervenit și a explicat contextul medical: „Medicii din Italia au descoperit că el avea o afecțiune psihică încă din copilărie, pe care niciun medic din România nu a detectat-o.”

Singura șansă a lui Mario Iorgulescu de a scăpa de închisoare

Avocata a insistat asupra importanței egalității: „Noi vrem egalitate de tratament pentru toți, nu să fie unii privilegiați pentru că au acte medicale din străinătate.”

Sârbu a mai atras atenția asupra limitelor recunoașterii handicapului: „Dacă ai pierdut o mână, nu înseamnă că ești nebun. Dar dacă ieși zilnic cu o drujbă pe stradă, atunci trebuie cercetat.”

Mocanu a vorbit și despre aspectul legal privind execuția pedepsei: „Executarea pedepsei nu se suspendă automat doar pentru că ai un certificat de handicap. Trebuie să fie dovezi concrete.”

Avocații au spus că bătălia legală continuă, iar dosarul se află în fază de reevaluare.

„La următoarea etapă, trebuie demonstrat dacă el poate fi considerat responsabil sau nu”, a mai spus Cristian Sârbu.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

Mario Iorgulescu are în continuare acces la telefonul mobil, deși ar fi internat în clinică. „Nu mai vorbește nimeni din familie cu mine”

Motivul pentru care Mario Iorgulescu a fost scos din țară, după moartea lui Dani Vicol: ”Au fost intervenții foarte mari!”

