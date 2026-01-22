Mario Iorgulescu are în continuare acces la telefonul mobil, deși ar fi internat în clinică. „Nu mai vorbește nimeni din familie cu mine”

Dezvăluiri surprinzătoare în direct la emisiunea lui Dan Capatos. Deși este internat într-o clinică, Mario Iorgulescu ar continua să trimită mesaje și să insiste să fie primit în emisiune. Acestea sunt declarațiile făcute chiar de prezentator. Toate detaliile le găsiți pe CANCAN.ro!

Dan Capatos a spus că fiul lui Gino Iorgulescu contactează redacția și solicită să intre în direct, în ciuda situației în care se află.

„El, în continuare, ne dă mesaje și ne sună că vrea să intre în direct, așa cum a făcut-o și cu Fulgy. Deci nu ați reparat nimic faptul că l-ați băgat într-o clinică.”

Moderatorul a citit și fragmente din mesajele pe care spune că le-a primit de la Mario Iorgulescu.

„Nu mai da numărul ăsta nimănui. E mai rău în clinică, știți și voi, am încercat să mă sinucid. Nu mai vorbește nimeni din familie cu mine”, ar fi fost unul dintre mesajele transmise.

Mario Iorgulescu are în continuare acces la telefonul mobil

„Doar v-am comunicat o stare de fapt pe care probabil că nu o știați nici dumneavoastră, și nici domnul Iorgulescu, cred eu. Asta ca să vedeți buna credință a noastră, că nu am dat curs la așa ceva.”

Invitat telefonic în emisiune, avocatul lui Mario Iorgulescu, Virgil Boglea, a explicat că astfel de episoade sunt puse pe seama afecțiunii medicale de care clientul său suferă.

Întrebat dacă Mario are acces la telefon în clinică, avocatul a confirmat: „Da, în clinică, din câte știu eu, are acces la telefon.” Tot el a spus că „interzicerea telefonului nu cred că poate fi pusă în discuție”.

