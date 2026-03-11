Rutina bizară de îngrijire a lui Lady Gaga. Ce face artista pentru a-și menține sănătatea

Lady Gaga este cunoscută pentru dedicarea sa extremă față de frumusețe și performanță, folosind adesea ritualuri fizice intense, uneori „bizare”, pentru a-și menține aspectul și sănătatea, în special în timp ce se luptă cu fibromialgia.

Rutinele sale remarcabile și, uneori, neconvenționale de frumusețe și wellness includ decolorarea zilnică a sprâncenelor, băi de gheață și crioterapie, bandajarea feței, masaje faciale, demachierea intensivă și dormitul pe cristale.

Rutina bizară de îngrijire a lui Lady Gaga

Recent, Lady Gaga a postat o fotografie pe social media în care apare îmbrăcată într-o pereche de ciorapi de plasă, un tanga neon și o mască facială, în timp ce se relaxează în jacuzzi. Contul ei de Instagram este un loc binecuvântat când vine vorba de frumusețe și wellness, plin de toate modalitățile ciudate și minunate prin care ea are grijă de aspectul ei.

Lady Gaga suferă de fibromialgie, ceea ce înseamnă că menținerea sănătății sale este o prioritate absolută. Fibromialgia este o afecțiune cronică, reumatismală, caracterizată prin durere musculo-scheletală generalizată, oboseală intensă, tulburări de somn și de memorie (ceață mentală).

Acum știm cum se relaxează după unul dintre spectacolele sale fizice intense: o baie rece ca gheața timp de cinci până la zece minute, o baie caldă puțin mai zen timp de 20 de minute și apoi se întinde purtând un costum de compresie umplut cu pungi de gheață. Relaxare.

Aceste ritualuri sunt, în esență, o formă de crioterapie: expunerea corpului la temperaturi foarte scăzute pentru o perioadă scurtă de timp. Ideea este că aceasta favorizează recuperarea musculară și încurajează sângele oxigenat să se îndrepte către țesuturile superficiale odată ce procesul s-a încheiat. Este populară în rândul sportivilor și al vedetelor – un exemplu elocvent fiind Gaga.

Înainte de spectacol? Un antrenament intens și ture în piscină, dar și exerciții de stretching nebunești pe un aparat care pare o combinație între un instrument de tortură și un aparat de Pilates (așa cum se vede în postările ei de pe Instagram).

Având în vedere starea ei de sănătate (caracterizată de dureri musculare intense, oboseală, probleme de dispoziție și memorie), este de înțeles de ce recurge la astfel de măsuri nebunești pentru a-și ajuta corpul să țină pasul cu programul ei.

Cele mai îndrăznețe apariții pe covorul roșu, la Premiile Grammy 2026! Vedetele care n-au dezamăgit cu alegerile vestimentare

Doliu pentru Lady Gaga! Bunica artistei internaționale a murit la vârsta de 94 de ani