De: Paul Hangerli 11/03/2026 | 07:20
Motorina se scumpește rapid la pompă: prețurile se apropie de 9 lei pe litru
Cât costă litrul de motorină azi? Sursă foto: Pixabay

Prețurile carburanților au crescut în ultimele zile în majoritatea benzinăriilor din România, iar motorina se apropie de pragul de 9 lei pe litru. Potrivit monitorizărilor din 10 martie 2026, benzina a trecut deja de 8 lei în multe stații, iar unele sortimente de motorină premium au depășit acest prag simbolic. În paralel, GPL rămâne cea mai ieftină variantă pentru șoferi, de aproape două ori mai accesibilă decât benzina sau motorina.

În prezent, în majoritatea benzinăriilor din țară, prețurile se situează în următoarele intervale: benzină standard (95) aproximativ 8,16 – 8,43 lei/litru, motorină standard aproximativ 8,61 – 8,92 lei/litru, GPL auto aproximativ 3,84 – 3,96 lei/litru.

Scumpirile au fost rapide în ultimele zile. În unele stații, prețurile au crescut chiar și cu până la 24 de bani pe litru într-o singură zi. În plus, anumite sortimente de motorină premium au depășit deja pragul de 9 lei pe litru, ceea ce indică o presiune tot mai mare asupra pieței carburanților.

Prețurile carburanților în București

În Capitală, unde există o concurență mare între benzinării, diferențele de preț pot fi semnificative de la o stație la alta. Cele mai frecvente valori sunt: benzină aproximativ 8,20 – 8,40 lei/litru, motorină aproximativ 8,60 – 8,90 lei/litru, GPL aproximativ 3,84 – 3,95 lei/litru.

Cel mai mic preț monitorizat pentru GPL în București a fost de 3,84 lei/litru, într-o stație OMV din sectorul 4, ceea ce confirmă faptul că GPL rămâne varianta preferată de mulți șoferi care vor să facă economii.

Prețurile carburanților în România

Diferențele între marile orașe ale țării sunt relativ mici, iar valorile rămân apropiate de cele din Capitală.

  • La Cluj-Napoca, benzina se situează între aproximativ 8,20 și 8,40 lei/litru, motorina între 8,60 și 8,85 lei/litru, iar GPL în jur de 3,90 lei/litru.
  • În Timișoara, benzina este în jur de 8,18 – 8,35 lei/litru, motorina între 8,60 și 8,85 lei/litru, iar GPL aproximativ 3,90 lei/litru.
  • La Iași, benzina se vinde între 8,20 și 8,40 lei/litru, motorina între 8,65 și 8,90 lei/litru, iar GPL între 3,90 și 3,96 lei/litru.
  • În Constanța, benzina se situează între 8,15 și 8,35 lei/litru, motorina între 8,60 și 8,80 lei/litru, iar GPL în jur de 3,90 lei/litru.

Piața carburanților din România se află pe un trend de creștere în această perioadă. Printre principalele motive se numără creșterea cotației petrolului Brent pe piețele internaționale, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, majorarea accizelor la începutul anului și cererea mare de motorină pentru sectorul transporturilor.

În ultimele zile s-au înregistrat mai multe scumpiri consecutive la pompă, ceea ce arată o volatilitate ridicată a pieței.

Cât costă un plin în România

Pentru un rezervor mediu de aproximativ 50 de litri, costul unui plin diferă în funcție de carburant.

  1. În cazul benzinei, la un preț mediu de aproximativ 8,30 lei/litru, un plin ajunge la aproximativ 415 lei.
  2. Pentru motorină, la un preț mediu de aproximativ 8,75 lei/litru, un plin costă aproximativ 437 – 440 lei.
  3. În cazul GPL, la un preț mediu de aproximativ 3,95 lei/litru, un plin ajunge la aproximativ 197 – 200 lei.

Benzina a trecut clar de pragul de 8 lei pe litru în România, iar motorina se apropie de 9 lei în tot mai multe stații. În acest context, GPL rămâne cea mai ieftină variantă de alimentare pentru șoferi. Pentru majoritatea mașinilor cu rezervor de 50 de litri, costul unui plin de benzină sau motorină se situează în prezent între 420 și 440 de lei, semn că presiunea asupra bugetului șoferilor continuă să crească.

