De ce tot mai mulți tineri preferă să mănânce singuri la prânz? Trendul care a alarmat angajatorii din Franța

De: Diana Cernea 11/03/2026 | 07:50
În Franța, un nou obicei începe să stârnească dezbateri: tot mai mulți angajați tineri preferă să ia masa în pauza de prânz singuri, în loc să se alăture colegilor. Pentru unii, acest comportament pare antisocial. Pentru alții, este o formă de autonomie și de protejare a timpului personal.

Un articol publicat recent în Le Monde a atras atenția asupra unei tendințe care contrazice o tradiție bine înrădăcinată în cultura franceză a muncii: masa de prânz luată împreună cu colegii.

Potrivit unui sondaj realizat de platforma Openeat, aproape o treime dintre angajații sub 25 de ani aleg să mănânce singuri în mod regulat în pauza de prânz. Proporția scade odată cu vârsta: 22% dintre angajații cu vârste între 25 și 34 de ani iau masa singuri, 16% dintre cei între 35 și 49 de ani și doar 12% dintre cei peste 49 de ani.

Deși fenomenul este perceput de unii ca fiind îngrijorător, pentru alții nu pare deloc neobișnuit.

În Franța, prânzul a fost mult timp o instituție socială. În multe orașe, restaurantele se umplu la prânz cu grupuri de colegi care comandă meniuri fixe cu mai multe feluri de mâncare, adesea preparate tradiționale și, uneori, chiar și un pahar de vin. Această tradiție a mesei lungi și conviviale rămâne, în multe locuri, un element central al culturii profesionale.

Libertatea de a lua masa singur

În alte țări europene, însă, abordarea este diferită. În Marea Britanie, de exemplu, există o acceptare mai mare a ideii că pauza de prânz poate fi și un moment petrecut singur.

Pentru mulți angajați, această pauză este ocazia de a se retrage pentru câteva minute de liniște: să citească un ziar sau o carte, să iasă la o plimbare, să sune un prieten sau pur și simplu să mănânce în ritmul propriu.

Chiar și atunci când colegii se află în aceeași cantină sau cafenea, nu există neapărat așteptarea ca toată lumea să stea la aceeași masă. Ideea că fiecare are dreptul la propriul moment de respiro este, în general, respectată. Mesele luate împreună cu colegii pot fi plăcute și pot întări relațiile din echipă, dar nu sunt considerate o obligație constantă.

Când presiunea socială devine o problemă

În Franța, însă, reacțiile față de această schimbare pot fi uneori mai puțin tolerante.

Un exemplu relatat în presa franceză este cazul unei tinere angajate care a refuzat să participe la mesele de prânz cu echipa. Colegii au interpretat gestul drept o respingere personală, iar ea a fost întrebată direct dacă nu dorește să îi mai vadă.

În cele din urmă, tânăra a fost concediată și suspectează că decizia a avut legătură cu refuzul de a participa la această obligație socială pe care o consideră „patriarhală” și opresivă. Ea a descris atmosfera de la mesele de prânz ca fiind rigidă și dominată de autoritatea șefului.

„Șeful, care mânca cu noi, se comporta ca un rege. Toată lumea se temea de el și râdea mecanic la glumele lui. Eram soldații lui cuminți, chiar și la masă. Mă simțeam ca în 1960.”

Pauza de prânz ca moment personal

În alte contexte culturale, pauza de prânz este văzută mai degrabă ca un moment personal decât ca o activitate socială obligatorie.

Mulți angajați preferă să profite de acest timp pentru activități simple: să exploreze opțiunile de mâncare din zonă, să citească pe o bancă în parc, să dea un telefon sau să treacă prin magazine.

Socializarea obligatorie la locul de muncă nu este, în general, foarte populară. Chiar și evenimentele de tip „team building” sunt adesea privite cu reținere de angajați, mai ales atunci când sunt frecvente. În acest context, ideea ca prânzul zilnic să fie o activitate obligatoriu colectivă pare pentru mulți exagerată.

Nu toate obiceiurile sunt ideale

Totuși, nici modelul britanic nu este lipsit de critici. Cultura prânzului rapid, adesea sub forma celebrelor „meal deals” din supermarketuri, poate însemna mese grăbite și mai puțin sănătoase.

De asemenea, există îngrijorări legate de reducerea pauzelor de prânz și de cultura prezentismului, în care angajații simt presiunea de a rămâne permanent disponibili pentru muncă.

Pe de altă parte, există și o nostalgie pentru perioada în care jurnaliștii din zona Fleet Street erau cunoscuți pentru prânzurile lungi și uneori abundente în alcool.

De ce prânzul singur poate avea avantaje

Pentru mulți oameni, masa luată singur poate fi una dintre micile plăceri ale vieții de zi cu zi. Faptul că tinerii – în special tinerele – se simt tot mai confortabil să ia masa singuri poate fi interpretat ca un semn de independență și încredere.

Generația Z este adesea criticată pentru că ar fi mai retrasă sau mai anxioasă în interacțiunile sociale. Totuși, această schimbare ar putea reflecta și o atenție mai mare acordată sănătății mintale și nevoii de timp personal.

Există și factori economici. Costul ridicat al vieții și al locuințelor face ca un prânz simplu, adus de acasă într-un recipient și mâncat pe o bancă, să fie mult mai accesibil decât o masă completă la restaurant.

Echilibrul rămâne important

Desigur, izolarea totală nu este o soluție. Relațiile sociale rămân esențiale, iar tentația de a petrece pauzele de prânz exclusiv în fața ecranelor este reală.

Totuși, mesele ocazionale planificate cu colegii sau prietenii pot deveni mai plăcute atunci când nu sunt o obligație zilnică.

Schimbările de comportament observate în rândul tinerilor sugerează că ideea de pauză de prânz evoluează. Iar în această transformare, libertatea de a alege cum să fie petrecut acest moment pare să devină tot mai importantă.

