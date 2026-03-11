Acasă » Știri » Două zodii dau lovitura de pe 11 martie. Apar oportunități neașteptate

Două zodii dau lovitura de pe 11 martie. Apar oportunități neașteptate

De: Iancu Tatiana 11/03/2026 | 09:04
Două zodii dau lovitura de pe 11 martie. Apar oportunități neașteptate
Zodii

În sfârșit a venit momentul ca două dintre cele 12 semne astrologice să aibă în viața lor momente mult așteptate! Jupiter revine și aduce multe ocazii de bucurie în viața unor zodii care fac parte din categorii diferite. Una este de foc, iar alta este de apă, însă ce au în comun în această zi este norocul care se năpustește asupra lor. Mai ales pe plan profesional, cei doi nativi vor fi extrem de norocoși: chiar dacă unele uși s-au închis, s-a întâmplat cu un scop!

Revenirea lui Jupiter în sensul său de mers direct înseamnă că toată neîncrederea în forțele proprii pe care zodiile au simțit-o va dispărea. Nu mai sunt neînțelegeri, neclarități și cresc șansele de dezvoltare pe toate planurile. Chiar dacă a fost o perioadă nefastă, ritmul se schimbă și vor apărea ocazii de relansare. Se pare că primăvara chiar a adus soarele în viața acestor nativi ai focului și apei.

Zodiile norocoase

A venit timpul ca Săgetătorii și Peștii să fie starurile acestei zile. Au parte de enorm de multe prilejuri prin care să iasă din zona de confort și să se arunce cu brațele deschise în diverse activități. Chiar dacă în trecut totul părea gri, au loc schimbări și, la fel ca primăvara, Jupiter le pictează viața în cele mai vii culori! Este momentul de accelerare spre crearea unui viitor ideal, iar acești nativi nu trebuie să bată pasul pe loc. Dacă până acum s-au mișcat încet și au fost mai rezervați, acum vor fi rapizi și gata să doboare orice obstacol.

Săgetătorii sunt guvernați de Jupiter și sunt sărbătoriți în perioada 23 noiembrie-21 decembrie. Deci, în mod direct, revenirea sa în sens direct îi afectează cel mai mult, dar într-un mod pozitiv. După o perioadă de stagnare și declin, Săgetătorii vor fi de neînvins! Destinul li se schimbă și vor primi ocazii de a studia în străinătate, iar fiecare om pe care îl vor întâlni, va apărea în viața lor cu un scop bine definit. Planul profesional se îmbină cu cel financiar și vor fi remarcați, dar și recompensați pentru implicarea lor.

Sursa foto: Freepik

Peștii sunt aniversați între 19 februarie-20 martie și influența lui Jupiter se va resimți pentru ei preponderent la nivel interior. Chiar dacă recent au fost confuzi și s-au simțit neînțeleși, în acest moment toate răspunsurile prind contur. Nativii care sunt pasionați de artă și de trăirile interioare ale celorlalți vor fi apreciați pentru dedicarea lor. Din punct de vedere al relațiilor, totul se intensifică! Conexiunile pe care le au cu prietenii în acest moment devin mult mai strânse. Acum apar șanse de creștere în carieră, dar și multe noi proiecte.

Citește și:

Ce înseamnă Mercur retrograd și ce nu este bine să facem în această perioadă, potrivit astrologilor

Zodia care se îmbogățește în martie 2026. Cristina Demetrescu: „Este un moment extraordinar de bun să faceți bani”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dan Negru, mesaj tranșant despre scumpirea carburanților: „Nu e paradox, e fiscalitate românească”
Știri
Dan Negru, mesaj tranșant despre scumpirea carburanților: „Nu e paradox, e fiscalitate românească”
Trei zodii primesc un ajutor neașteptat de la Divinitate. Problemele lor încep să se rezolve chiar la finalul lunii
Știri
Trei zodii primesc un ajutor neașteptat de la Divinitate. Problemele lor încep să se rezolve chiar la finalul…
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări...
160 lei în minus la pensie pentru această categorie de pensionari din România acum, în 2026. Cine se încadrează
Gandul.ro
160 lei în minus la pensie pentru această categorie de pensionari din România...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex în văzul clienţilor înmărmuriţi dintr-un club
Adevarul
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex...
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova a dat informații Iranului în legătură cu loviturile americane
Digi24
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova...
Vacanța de vară devine un lux. Cum a triplat războiul cu Iranul prețul biletelor de avion
Mediafax
Vacanța de vară devine un lux. Cum a triplat războiul cu Iranul prețul...
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
Click.ro
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul României, devenim cobeligeranți
Digi 24
Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul României, devenim cobeligeranți
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Adio C-Neo, bun venit Striker! Noul model Dacia apare pentru prima dată fără camuflaj
Promotor.ro
Adio C-Neo, bun venit Striker! Noul model Dacia apare pentru prima dată fără camuflaj
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala perfectă pentru Netflix, YouTube, Disney+ sau HBO Max
go4it.ro
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala...
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
160 lei în minus la pensie pentru această categorie de pensionari din România acum, în 2026. Cine se încadrează
Gandul.ro
160 lei în minus la pensie pentru această categorie de pensionari din România acum, în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dan Negru, mesaj tranșant despre scumpirea carburanților: „Nu e paradox, e fiscalitate românească”
Dan Negru, mesaj tranșant despre scumpirea carburanților: „Nu e paradox, e fiscalitate românească”
Trei zodii primesc un ajutor neașteptat de la Divinitate. Problemele lor încep să se rezolve chiar ...
Trei zodii primesc un ajutor neașteptat de la Divinitate. Problemele lor încep să se rezolve chiar la finalul lunii
Îl va înlocui sau nu Gabriela Cristea pe Cătălin Măruță la PRO TV? Vedeta a spus adevărul: „Am ...
Îl va înlocui sau nu Gabriela Cristea pe Cătălin Măruță la PRO TV? Vedeta a spus adevărul: „Am primit o propunere”
Probleme pentru Cardi B: a folosit o mască de oxigen în timpul unui concert. Care este motivul
Probleme pentru Cardi B: a folosit o mască de oxigen în timpul unui concert. Care este motivul
Amendă de 3.000 de lei pentru românii care au centrală în apartament. Detaliul pe care trebuie să-l ...
Amendă de 3.000 de lei pentru românii care au centrală în apartament. Detaliul pe care trebuie să-l respecte obligatoriu proprietarii
Cine este Gianina Gheorghiu, artista care a murit la doar 37 de ani. Care este cauza decesului
Cine este Gianina Gheorghiu, artista care a murit la doar 37 de ani. Care este cauza decesului
Vezi toate știrile