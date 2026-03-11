Două zodii dau lovitura de pe 11 martie. Apar oportunități neașteptate

În sfârșit a venit momentul ca două dintre cele 12 semne astrologice să aibă în viața lor momente mult așteptate! Jupiter revine și aduce multe ocazii de bucurie în viața unor zodii care fac parte din categorii diferite. Una este de foc, iar alta este de apă, însă ce au în comun în această zi este norocul care se năpustește asupra lor. Mai ales pe plan profesional, cei doi nativi vor fi extrem de norocoși: chiar dacă unele uși s-au închis, s-a întâmplat cu un scop!

Revenirea lui Jupiter în sensul său de mers direct înseamnă că toată neîncrederea în forțele proprii pe care zodiile au simțit-o va dispărea. Nu mai sunt neînțelegeri, neclarități și cresc șansele de dezvoltare pe toate planurile. Chiar dacă a fost o perioadă nefastă, ritmul se schimbă și vor apărea ocazii de relansare. Se pare că primăvara chiar a adus soarele în viața acestor nativi ai focului și apei.

Zodiile norocoase

A venit timpul ca Săgetătorii și Peștii să fie starurile acestei zile. Au parte de enorm de multe prilejuri prin care să iasă din zona de confort și să se arunce cu brațele deschise în diverse activități. Chiar dacă în trecut totul părea gri, au loc schimbări și, la fel ca primăvara, Jupiter le pictează viața în cele mai vii culori! Este momentul de accelerare spre crearea unui viitor ideal, iar acești nativi nu trebuie să bată pasul pe loc. Dacă până acum s-au mișcat încet și au fost mai rezervați, acum vor fi rapizi și gata să doboare orice obstacol.

Săgetătorii sunt guvernați de Jupiter și sunt sărbătoriți în perioada 23 noiembrie-21 decembrie. Deci, în mod direct, revenirea sa în sens direct îi afectează cel mai mult, dar într-un mod pozitiv. După o perioadă de stagnare și declin, Săgetătorii vor fi de neînvins! Destinul li se schimbă și vor primi ocazii de a studia în străinătate, iar fiecare om pe care îl vor întâlni, va apărea în viața lor cu un scop bine definit. Planul profesional se îmbină cu cel financiar și vor fi remarcați, dar și recompensați pentru implicarea lor.

Peștii sunt aniversați între 19 februarie-20 martie și influența lui Jupiter se va resimți pentru ei preponderent la nivel interior. Chiar dacă recent au fost confuzi și s-au simțit neînțeleși, în acest moment toate răspunsurile prind contur. Nativii care sunt pasionați de artă și de trăirile interioare ale celorlalți vor fi apreciați pentru dedicarea lor. Din punct de vedere al relațiilor, totul se intensifică! Conexiunile pe care le au cu prietenii în acest moment devin mult mai strânse. Acum apar șanse de creștere în carieră, dar și multe noi proiecte.

Citește și:

Ce înseamnă Mercur retrograd și ce nu este bine să facem în această perioadă, potrivit astrologilor

Zodia care se îmbogățește în martie 2026. Cristina Demetrescu: „Este un moment extraordinar de bun să faceți bani”