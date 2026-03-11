Cine este Gianina Gheorghiu, artista care a murit la doar 37 de ani. Care este cauza decesului

Lumea rapp-ului românesc a fost zguduită de vestea morții neașteptate a Gianinei Gheorghiu. La doar 37 de ani, femeia s-a stins din viață, iar unele persoane cu care a colaborat au reacționat la vestea cumplită. Chica Con Canna, pe numele ei de scenă, a fost o rapperiță care a avut proiecte muzicale cu artiști precum Mike Diamondz și Rappa.

În data de 9 martie, Gianina Gheorghiu a murit la vârsta de 37 de ani și a lăsat un gol imens în inimile fanilor și a colegilor cu care a împărțit scena. Chica Con Canna este pseudonimul pe care aceasta îl folosea și cu care apărea la evenimente. Rapperița a lăsat în urmă tristețe și durere, iar una dintre persoanele cu care era apropiată a declarat că aceasta se confrunta cu probleme cu alcoolul.

Cauza morții

Potrivit unor informații, Chica Con Canna ar fi suferit un infarct miocardic. Ulterior, Dana Marijuana, colega și prietena artistei, a făcut publică o postare prin intermediul rețelei sale de socializare. Aceasta și-a expus gândurile, dar a și dat de înțeles că motivul morții a fost consumul excesiv de alcool:

Cu lacrimi în ochi, cu o iubire fantastică către Chica, care nu a învins lupta cu alcoolul, o fată cu un mare talent, cea mai buna voce și interpretare feminină în limba engleză din lumea rapp-ului românesc, sufletistă, darnică, caracter puternic. Degeaba, alcoolul nu a ținut cont de toate calitățile ei nenumarate. Te iubim și peste un miliard de ani. Trebuia să înregistrăm piese noi, dar o vom face fără prezența fizică, a delcarat Dana Marijuana pe Facebook.

Și Marpha Hip Hop a reacționat la tragicul eveniment:

Dumnezeu să o odihnească în pace și să o așeze lângă îngeri. Sincere condoleanțe familiei îndurerate!

Rapperița a avut mai multe proiecte muzicale în decursul anilor. Aceasta a colaborat cu mulți artiști, printre care se numără și Dana Marijuana, Tony Batranu’, Tonik Obiektiv, Mike Diamondz, Icsu Sidoric, Rappa, Myc Ripley, K-trina, Ecsper, Berrari, Shayan, MGee, Marck-Boo, Vladone, Alex Copilu’, Azim Alhark.

Citește și:

De ce ne dorim o transformare radicală după o pierdere? Psihologia din spatele „makeover”-ului în perioada de doliu

Un bărbat dispărut de 2 luni a fost găsit mort. Cine este autorul crimei