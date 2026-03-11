Acasă » Știri » Gest incredibil de curaj al unui pilot F-16 din România. Căpitanul Octavian Palferenț a murit încercând să salveze un câine

De: Denisa Crăciun 11/03/2026 | 11:38
Un pilot din România a încercat să salveze un câine. Gestul de curaj de care a dat dovadă căpitanul aeronavei i-a adus sfârșitul. Bărbatul a murit înecat după ce a căzut într-un bazin plin cu apă.

Căpitanul Octavian Palferenț, pilot militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” a murit la 30 de ani în timp ce făcea un gest incredibil. Acesta a încercat să salveze viața unui câine.

Animalul era căzut într-un bazin cu apă. Bărbatul s-a înecat după ce și el s-a dezechilibrat și s-a prăbușit în bazin. Tragicul eveniment a avut loc în incinta unei baze militare.

Octavian Palferneț/ Sursa: Facebook

Un pilot militar din România și-a pierdut viața

Octavian Palferneț s-a stins din viață în timp ce făcea un act de eroism. Pilotul militar a încercat să salveze un câine care se afla într-un bazin cu apă din interiorul unei baze militare. Misiunea lui nu a putut fi dusă la final pentru că s-a răsturnat și el în bazin. Acesta a fost scos de colegii lui care erau în zonă. Echipajele medicale au sosit la locul incidentului, însă nu au mai putut face nimic pentru bărbatul care a arătat un curaj fantastic.

Militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, fiind inițiate imediat manevrele de prim-ajutor de către personalul bazei, până la sosirea echipajului Serviciului de Urgență. Din păcate, în pofida eforturilor depuse, viața acestuia nu a mai putut fi salvată, potrivit MApN.

Anunțul cu privire la decesul lui Octavian a fost făcut pe paginile oficiale de Facebook ale Ministrul Apărării Naționale și Forțele Aeriene Române. Ei au spus că pilotul a murit la Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”.

Cu profundă tristețe, anunțăm decesul colegului nostru, căpitanul Palferenț Octavian, în vârstă de 30 de ani, pilot militar al Bazei 71 Aeriană ”General Emanoil Ionescu”, care a survenit astăzi în incinta Bazei 86 Aeriană ”Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, acolo unde acesta se afla în misiune, au transmis ei.

Căpitanul Octavian Palferneț era însurat și nu avea copii. În acest moment, organele de specialitate au deschis o anchetă pentru a putea stabili cu exactitate care au fost circumstanțele în care a fost produs tragicul incident.

