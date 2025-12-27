Acasă » Știri » „Gardianul secretelor” din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din anturajul lui Vladimir Putin

De: David Ioan 27/12/2025 | 09:20
„Gardianul secretelor” din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din anturajul lui Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Moartea neașteptată a colonelului general Iuri Sadovenko, fost adjunct al ministrului rus al Apărării și una dintre cele mai puțin vizibile personalități din structurile de putere de la Kremlin, readuce în prim plan seria de dispariții controversate care afectează elita politică și militară a Rusiei.

Decedat în ziua de Crăciun, la scurt timp după ce fusese înlăturat din funcție printr-un decret prezidențial, Sadovenko se înscrie într-o listă tot mai extinsă de oficiali și oameni de afaceri care au murit în circumstanțe neclare.

Iuri Sadovenko din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun

Anunțul privind decesul său a fost făcut în 25 decembrie, iar agenția TASS, citând apropiați ai familiei, a transmis că generalul a murit la Moscova, la vârsta de 56 de ani, din cauza unei afecțiuni cardiace.

Informația a ridicat rapid semne de întrebare, în condițiile în care nu existau date publice care să indice probleme medicale grave.

Iuri Sadovenko era considerat o figură influentă în aparatul de securitate al Federației Ruse. Originar din Ucraina, născut în 1969, el a absolvit Școala Superioară de Comandă a Trupelor Aeropurtate din Riazan și a urmat o carieră constant ascendentă în instituțiile statului rus.

Între 1994 și 2002, Sadovenko a activat în cadrul Ministerului Situațiilor de Urgență (EMERCOM), instituție care i-a facilitat accesul în cercurile apropiate ale puterii de la Moscova.

Iuri Sadovenko a decedat în mod subit. Foto: Profimedia

Ulterior, a devenit unul dintre colaboratorii de încredere ai lui Serghei Șoigu, ministrul Apărării care a dominat structurile militare ruse timp de peste un deceniu.

Din 2013, Sadovenko a ocupat funcția de adjunct al ministrului Apărării și șef al aparatului acestuia, poziție ce îi oferea acces la informații sensibile și la mecanismele interne ale ministerului.

În mediile politice de la Moscova, era descris drept un „păstrător al secretelor”, având cunoștințe detaliate despre funcționarea armatei și despre cercul apropiat al președintelui rus.

Cariera sa a fost întreruptă brusc în mai 2024, când a fost demis prin decret prezidențial, în contextul unei ample restructurări a conducerii Ministerului Apărării, declanșată după înlăturarea lui Șoigu.

Sadovenko figura și pe listele de sancțiuni ale Marii Britanii și ale altor state occidentale, ca urmare a rolului său în aparatul militar rus.

Dispariția sa se înscrie într-o perioadă marcată de numeroase decese suspecte în rândul elitelor ruse. În ultimele săptămâni, mai mulți oficiali de rang înalt au murit în condiții neelucidate, alimentând speculații privind tensiuni interne și posibile epurări.

Printre cazurile recente se numără moartea locotenent-colonelului Stanislav Orlov, supranumit „Spaniolul”, comandant al unui batalion pro-Kremlin implicat în războiul din Ucraina.

Cea mai discretă figură din anturajul lui Vladimir Putin

Presa occidentală a relatat că acesta ar fi putut fi ucis de serviciile speciale ruse în Crimeea. De asemenea, general-locotenentul Fanil Sarvarov a murit într-o explozie de mașină-capcană la Moscova.

La începutul anului, fostul deputat și campion olimpic Buvaîsar Saitiev a murit după o cădere de la etaj, iar ulterior au apărut informații privind un posibil stop cardiac. În iulie, ministrul Transporturilor Roman Starovoit a fost găsit mort la scurt timp după demitere, autoritățile invocând sinuciderea, în timp ce presa independentă a semnalat posibile urme de violență.

Sectorul energetic a fost și el afectat de decese misterioase, mai mulți directori ai companiilor petroliere ruse murind în urma unor căderi de la ferestre sau a unor presupuse probleme cardiace. Printre aceștia se numără Ravil Maganov, Vladimir Nekrasov și Vitali Robertus.

La acestea se adaugă și moartea recentă a lui Kirill Vîșinski, director executiv al Russia Today, prezentată oficial drept consecința unei boli îndelungate.

În acest context, dispariția lui Iuri Sadovenko amplifică percepția că, în ultimii ani, numeroase persoane influente din Rusia au murit în condiții insuficient explicate, de la căderi suspecte și „insuficiențe cardiace” bruște până la sinucideri contestate sau atacuri violente.

×