Copiii secreți ai lui Putin, ținuți departe de lume! Băieţii preşedintelui rus trăiesc într-o proprietate izolată

O nouă speculaţie face înconjorul internetului. Fiii secreți ai lui Vladimir Putin ar fi ținuți ascunși într-un complex izolat, amplasat în pădurile din zona Valdai, la nord-vest de Moscova.

Potrivit unor surse citate de publicații internaționale, accesul în această zonă este strict controlat, iar măsurile de securitate ar fi menite să prevină orice tentativă de atac asupra copiilor.

Viața izolată a presupuşilor fii ai lui Putin

Investigațiile jurnalistice indică faptul că Ivan, în vârstă de aproximativ 10 ani, și Vladimir Jr., de 6 ani, ar fi crescuți într-o izolare aproape totală. Complexul în care locuiesc ar fi fortificat și supravegheat permanent, iar contactul cu lumea exterioară ar fi limitat.

Surse citate de jurnaliștii Roman Badanin și Mihail Rubin, autorii volumului „Țarul însuși”, susțin că informațiile despre Alina Kabaeva și copiii ei sunt eliminate sistematic din bazele de date ale statului rus.

Această strategie de ascundere ar reflecta temerile Kremlinului privind posibile amenințări la adresa copiilor. Potrivit unor canale de pe aplicaţia Telegram, Ivan ar fi descris drept „cel mai izolat băiat din Rusia”, iar rarele apariții publice ar fi strict controlate.

Relația cu Alina Kabaeva și speculațiile despre familie

De aproape două decenii, presa internațională discută despre presupusa relație dintre Vladimir Putin și fosta gimnastă olimpică Alina Kabaeva. Subiectul nu a fost niciodată confirmat oficial, iar în Rusia este tratat ca un tabu. O publicație care a scris despre această legătură a fost închisă imediat după apariția articolului, iar presa de stat are interdicția de a aborda tema.

Autorii cărții „Țarul însuși” au inclus în volum fotografii și numele copiilor atribuiți lui Putin, argumentând că, având în vedere statutul liderului rus, aceste informații au relevanță publică.

„Totul la Putin este despre ipocrizie. Singurul lucru constant în toată cariera lui este povestea de acoperire”, a declarat Badanin.

Oficial, Vladimir Putin are două fiice adulte din căsătoria cu Liudmila Putin: Maria Voronțova, 40 de ani, și Katerina Tihonova, 39 de ani. În presă apare frecvent și numele Elizavetei Rudnova, cunoscută online ca Luiza Rosova, considerată o fiică neoficială, care locuiește la Paris.

În lipsa unor confirmări oficiale, informațiile despre presupusa familie secretă a lui Vladimir Putin rămân în zona speculațiilor și a investigațiilor jurnalistice.

