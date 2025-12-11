Acasă » Știri » Copiii secreți ai lui Putin, ținuți departe de lume! Băieţii preşedintelui rus trăiesc într-o proprietate izolată

Copiii secreți ai lui Putin, ținuți departe de lume! Băieţii preşedintelui rus trăiesc într-o proprietate izolată

De: David Ioan 11/12/2025 | 10:31
Copiii secreți ai lui Putin, ținuți departe de lume! Băieţii preşedintelui rus trăiesc într-o proprietate izolată
Copiii ascunși ai lui Putin, ținuți departe de lume /Foto: Profimedia

O nouă speculaţie face înconjorul internetului. Fiii secreți ai lui Vladimir Putin ar fi ținuți ascunși într-un complex izolat, amplasat în pădurile din zona Valdai, la nord-vest de Moscova.

Potrivit unor surse citate de publicații internaționale, accesul în această zonă este strict controlat, iar măsurile de securitate ar fi menite să prevină orice tentativă de atac asupra copiilor.

Viața izolată a presupuşilor fii ai lui Putin

Investigațiile jurnalistice indică faptul că Ivan, în vârstă de aproximativ 10 ani, și Vladimir Jr., de 6 ani, ar fi crescuți într-o izolare aproape totală. Complexul în care locuiesc ar fi fortificat și supravegheat permanent, iar contactul cu lumea exterioară ar fi limitat.

Surse citate de jurnaliștii Roman Badanin și Mihail Rubin, autorii volumului „Țarul însuși”, susțin că informațiile despre Alina Kabaeva și copiii ei sunt eliminate sistematic din bazele de date ale statului rus.

TABEL | La ce boală ești predispus, în funcție de zodia ta. Care nativi sunt cei mai bolnavicioși
TABEL | La ce boală ești predispus, în funcție de zodia ta. Care...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Liderul de la Kremlin duce o viaţă extrem de privată. Sursa: Profimedia

Această strategie de ascundere ar reflecta temerile Kremlinului privind posibile amenințări la adresa copiilor. Potrivit unor canale de pe aplicaţia Telegram, Ivan ar fi descris drept „cel mai izolat băiat din Rusia”, iar rarele apariții publice ar fi strict controlate.

Relația cu Alina Kabaeva și speculațiile despre familie

De aproape două decenii, presa internațională discută despre presupusa relație dintre Vladimir Putin și fosta gimnastă olimpică Alina Kabaeva. Subiectul nu a fost niciodată confirmat oficial, iar în Rusia este tratat ca un tabu. O publicație care a scris despre această legătură a fost închisă imediat după apariția articolului, iar presa de stat are interdicția de a aborda tema.

Autorii cărții „Țarul însuși” au inclus în volum fotografii și numele copiilor atribuiți lui Putin, argumentând că, având în vedere statutul liderului rus, aceste informații au relevanță publică.

„Totul la Putin este despre ipocrizie. Singurul lucru constant în toată cariera lui este povestea de acoperire”, a declarat Badanin.

Oficial, Vladimir Putin are două fiice adulte din căsătoria cu Liudmila Putin: Maria Voronțova, 40 de ani, și Katerina Tihonova, 39 de ani. În presă apare frecvent și numele Elizavetei Rudnova, cunoscută online ca Luiza Rosova, considerată o fiică neoficială, care locuiește la Paris.

În lipsa unor confirmări oficiale, informațiile despre presupusa familie secretă a lui Vladimir Putin rămân în zona speculațiilor și a investigațiilor jurnalistice.

CITEŞTE ŞI: Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: „Le vom alunga cu forţa militară”

Cum a supraviețuit Vladimir Putin unei tentative de asasinat cu agenți neurotoxici. S-a întâmplat chiar înainte de discuția cu Donald Trump

Tags:
Iți recomandăm
Maria a murit la câteva săptămâni de la nuntă. A avut parte de un sfârșit tragic din cauza unui trend
Știri
Maria a murit la câteva săptămâni de la nuntă. A avut parte de un sfârșit tragic din cauza…
Ei sunt românii morți în Tenerife! Ana și Victor ajutau familiile vulnerabile: ”Doi eroi!”
Știri
Ei sunt românii morți în Tenerife! Ana și Victor ajutau familiile vulnerabile: ”Doi eroi!”
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
Mediafax
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul...
-20 grade Celsius în România. Meteorologii Accuweather anunță peste câte zile vine iarna secolului în țara noastră
Gandul.ro
-20 grade Celsius în România. Meteorologii Accuweather anunță peste câte zile vine iarna...
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto
Mediafax
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este...
Parteneri
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Click.ro
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă:...
VIDEO CEO-ul unei companii chineze de robotică a publicat un clip în care e bătut de robotul său
Digi 24
VIDEO CEO-ul unei companii chineze de robotică a publicat un clip în care e bătut...
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la...
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Google te poate ajuta să salvezi vieți cu această nou funcție
go4it.ro
Google te poate ajuta să salvezi vieți cu această nou funcție
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
-20 grade Celsius în România. Meteorologii Accuweather anunță peste câte zile vine iarna secolului în țara noastră
Gandul.ro
-20 grade Celsius în România. Meteorologii Accuweather anunță peste câte zile vine iarna secolului în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Maria a murit la câteva săptămâni de la nuntă. A avut parte de un sfârșit tragic din cauza unui ...
Maria a murit la câteva săptămâni de la nuntă. A avut parte de un sfârșit tragic din cauza unui trend
Transferul anului în televiziune! O prezentatoare celebră își caută job nou pe ascuns: „N-a suflat ...
Transferul anului în televiziune! O prezentatoare celebră își caută job nou pe ascuns: „N-a suflat un cuvânt nimănui!”
Ei sunt românii morți în Tenerife! Ana și Victor ajutau familiile vulnerabile: ”Doi eroi!”
Ei sunt românii morți în Tenerife! Ana și Victor ajutau familiile vulnerabile: ”Doi eroi!”
Rodica Stănoiu ar fi fost sechestrată de iubitul tinerel! Ultimele clipe din viața fostei ministrese ...
Rodica Stănoiu ar fi fost sechestrată de iubitul tinerel! Ultimele clipe din viața fostei ministrese sunt terifiante
TOP 20 | Cele mai bine plătite meserii din România la final de 2025. Care e cel mai bănos job, de ...
TOP 20 | Cele mai bine plătite meserii din România la final de 2025. Care e cel mai bănos job, de fapt
Vine o iarnă cum n-am mai avut. Anunț crunt al meteorologilor ANM: Ce se întâmplă cu vortexul polar ...
Vine o iarnă cum n-am mai avut. Anunț crunt al meteorologilor ANM: Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România
Vezi toate știrile
×