Acasă » Știri » Florentina, femeia cu care Costel Biju are o fetiță, îl acuză pe manelist: „M-a dat afară cu copilul din casă!”

Florentina, femeia cu care Costel Biju are o fetiță, îl acuză pe manelist: „M-a dat afară cu copilul din casă!”

De: David Ioan 11/12/2025 | 12:07
Florentina, femeia cu care Costel Biju are o fetiță, îl acuză pe manelist: „M-a dat afară cu copilul din casă!”
Costel Biju, pus la zid de mama fetiței lui (SURSA: INSTAGRAM.COM)
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Scandalul dintre Florentina Ioniță și manelistul Costel Biju se intensifică, după ce femeia care are o fetiță cu artistul îl acuză că nu mai dorește să plătească chiria locuinței în care stă împreună cu micuța Raisa.

Declarațiile făcute de aceasta readuc în atenția publicului tensiunile din viața personală a cântărețului, care, potrivit spuselor ei, ar fi procedat la fel și în trecut.

Florentina Ioniță îl acuză pe Costel Biju că vrea să o lase fără locuință

Florentina Ioniță, femeia care are o fetiță cu manelistul Costel Biju, a făcut declarații dure în cadrul unei emisiuni la care a fost invitată. Aceasta susține că artistul intenționează să nu mai plătească chiria garsonierei în care locuiește împreună cu fiica lor, Raisa, în vârstă de șase ani și jumătate.

Mai mult, potrivit spuselor ei, nu ar fi prima dată când se confruntă cu o astfel de situație, fiind nevoită în trecut să părăsească locuința din cauza neplății chiriei.

Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut de meteorologi
Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Acuzațiile Florentinei Ioniță

Tânăra afirmă că Biju nu și-a recunoscut niciodată copilul, deși în spațiul public a declarat contrariul.

„El nu a recunoscut niciodată copilul, deși a spus la televizor că vrea să o recunoască. Nu, NU VREA, astea sunt minciuni tot ceea ce spune, pentru că am vrut (…) chestia asta, dar s-au întâmplat multe chestii ciudate, urâte”, a declarat Florentina Ioniță.

Aceasta susține că artistul nu se implică în creșterea fiicei și chiar a dat-o afară din casă de mai multe ori.

Costel Biju are o fată din relaţia cu Florentina Ioniţă

„De fata lui nu are nicio treabă, și v-am spus, de multe ori, m-a și dat afară cu ea din casă. Și acum, tot chestia asta vrea să facă. Dar eu o să văd cum o să fac să o cresc. Oricum, până acum, singură mi-am crescut-o și așa voi face și în continuare. Să vedem însă ce o să decidă legea mai departe, fiindcă vreau să îl dau în judecată pe Biju”, a mai spus aceasta.

Florentina locuiește într-o garsonieră din Bragadiru, plătită de manelist încă de la nașterea micuței, cu o sumă de aproximativ 200 de euro pe lună. Totuși, ea afirmă că au existat perioade în care Biju nu a achitat chiria, iar ea a fost nevoită să se mute temporar la mama sa.

„Da, de multe ori s-a întâmplat chestia asta. Acum trei ani… și acum doi ani și ceva… a trebuit să plec. Mă mai duceam pe la mama, dar ea a murit acum patru luni, a avut cancer. Nu mai am unde să merg…”, a povestit Florentina.

Cum comentează Costel Biju acuzaţiile

În replică, Costel Biju a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, explicând de ce nu a dorit să ia exclusiv responsabilitatea creșterii fiicei sale.

„Nu am vrut să o iau de lângă mama ei, dar am cu ce să justific toate cele, plus că nu știu dacă poate să aibă ea grijă de copil. Am foarte multe reclamații de la vecinii unde au stat în chirie. Și acum are apartament plătit pe un an de zile. Am toate actele, am totul prin notariat (…) Raisa este o binecuvântare de la Dumnezeu, dar dacă tot vorbim de Dumnezeu și îl amestecăm pe Dumnezeu, voi face dreptate în numele lui Dumnezeu”, a spus manelistul într-un live pe TikTok.

CITEŞTE ŞI: Costel Biju va deveni bunic! Artistul a dezvăluit sexul copilului lui Tony One chiar pe scenă

Doliu pentru Costel Biju: „A plecat dintre noi cel mai bun om din lume”

Tags:
Iți recomandăm
Cele 4 zodii care au noroc la bani în perioada 15-21 decembrie 2025. Intrarea lui Marte în Capricorn le aduce stabilitate financiară!
Știri
Cele 4 zodii care au noroc la bani în perioada 15-21 decembrie 2025. Intrarea lui Marte în Capricorn…
Cauza morții lui Ovidiu Bogdan Cîrstina. Medicul chirurg s-a prăbușit în timp ce consulta un pacient
Știri
Cauza morții lui Ovidiu Bogdan Cîrstina. Medicul chirurg s-a prăbușit în timp ce consulta un pacient
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
Mediafax
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul...
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000 de euro. Terenul are peste 2000 mp
Gandul.ro
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000...
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto
Mediafax
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este...
Parteneri
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani....
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Click.ro
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă:...
NYT: Cum s-au folosit frații Tate de politicieni români și de familia Trump pentru a fi eliberați. Presiunile din spatele deciziei
Digi 24
NYT: Cum s-au folosit frații Tate de politicieni români și de familia Trump pentru a...
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la...
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Google te poate ajuta să salvezi vieți cu această nou funcție
go4it.ro
Google te poate ajuta să salvezi vieți cu această nou funcție
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000 de euro. Terenul are peste 2000 mp
Gandul.ro
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000 de euro....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 4 zodii care au noroc la bani în perioada 15-21 decembrie 2025. Intrarea lui Marte în Capricorn ...
Cele 4 zodii care au noroc la bani în perioada 15-21 decembrie 2025. Intrarea lui Marte în Capricorn le aduce stabilitate financiară!
Cauza morții lui Ovidiu Bogdan Cîrstina. Medicul chirurg s-a prăbușit în timp ce consulta un pacient
Cauza morții lui Ovidiu Bogdan Cîrstina. Medicul chirurg s-a prăbușit în timp ce consulta un pacient
Curs valutar BNR, 11 decembrie 2025. Ce raport euro-leu au românii azi
Curs valutar BNR, 11 decembrie 2025. Ce raport euro-leu au românii azi
Anunțul făcut de Doinița Oancea. Fanii au rămas surprinși: ”Gata, îl scot la lumină!”
Anunțul făcut de Doinița Oancea. Fanii au rămas surprinși: ”Gata, îl scot la lumină!”
Vești de ultimă oră despre Justin Timberlake, după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme
Vești de ultimă oră despre Justin Timberlake, după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme
Se complică ancheta în cazul lui Mircea, bărbatul de 42 de ani găsit carbonizat pe un câmp din Oradea. ...
Se complică ancheta în cazul lui Mircea, bărbatul de 42 de ani găsit carbonizat pe un câmp din Oradea. Ce au descoperit anchetatorii
Vezi toate știrile
×