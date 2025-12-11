Florentina, femeia cu care Costel Biju are o fetiță, îl acuză pe manelist: „M-a dat afară cu copilul din casă!”

Scandalul dintre Florentina Ioniță și manelistul Costel Biju se intensifică, după ce femeia care are o fetiță cu artistul îl acuză că nu mai dorește să plătească chiria locuinței în care stă împreună cu micuța Raisa.

Declarațiile făcute de aceasta readuc în atenția publicului tensiunile din viața personală a cântărețului, care, potrivit spuselor ei, ar fi procedat la fel și în trecut.

Florentina Ioniță îl acuză pe Costel Biju că vrea să o lase fără locuință

Florentina Ioniță, femeia care are o fetiță cu manelistul Costel Biju, a făcut declarații dure în cadrul unei emisiuni la care a fost invitată. Aceasta susține că artistul intenționează să nu mai plătească chiria garsonierei în care locuiește împreună cu fiica lor, Raisa, în vârstă de șase ani și jumătate.

Mai mult, potrivit spuselor ei, nu ar fi prima dată când se confruntă cu o astfel de situație, fiind nevoită în trecut să părăsească locuința din cauza neplății chiriei.

Acuzațiile Florentinei Ioniță

Tânăra afirmă că Biju nu și-a recunoscut niciodată copilul, deși în spațiul public a declarat contrariul.

„El nu a recunoscut niciodată copilul, deși a spus la televizor că vrea să o recunoască. Nu, NU VREA, astea sunt minciuni tot ceea ce spune, pentru că am vrut (…) chestia asta, dar s-au întâmplat multe chestii ciudate, urâte”, a declarat Florentina Ioniță.

Aceasta susține că artistul nu se implică în creșterea fiicei și chiar a dat-o afară din casă de mai multe ori.

„De fata lui nu are nicio treabă, și v-am spus, de multe ori, m-a și dat afară cu ea din casă. Și acum, tot chestia asta vrea să facă. Dar eu o să văd cum o să fac să o cresc. Oricum, până acum, singură mi-am crescut-o și așa voi face și în continuare. Să vedem însă ce o să decidă legea mai departe, fiindcă vreau să îl dau în judecată pe Biju”, a mai spus aceasta.

Florentina locuiește într-o garsonieră din Bragadiru, plătită de manelist încă de la nașterea micuței, cu o sumă de aproximativ 200 de euro pe lună. Totuși, ea afirmă că au existat perioade în care Biju nu a achitat chiria, iar ea a fost nevoită să se mute temporar la mama sa.

„Da, de multe ori s-a întâmplat chestia asta. Acum trei ani… și acum doi ani și ceva… a trebuit să plec. Mă mai duceam pe la mama, dar ea a murit acum patru luni, a avut cancer. Nu mai am unde să merg…”, a povestit Florentina.

Cum comentează Costel Biju acuzaţiile

În replică, Costel Biju a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, explicând de ce nu a dorit să ia exclusiv responsabilitatea creșterii fiicei sale.

„Nu am vrut să o iau de lângă mama ei, dar am cu ce să justific toate cele, plus că nu știu dacă poate să aibă ea grijă de copil. Am foarte multe reclamații de la vecinii unde au stat în chirie. Și acum are apartament plătit pe un an de zile. Am toate actele, am totul prin notariat (…) Raisa este o binecuvântare de la Dumnezeu, dar dacă tot vorbim de Dumnezeu și îl amestecăm pe Dumnezeu, voi face dreptate în numele lui Dumnezeu”, a spus manelistul într-un live pe TikTok.

