Surpriză totală la nunta fiului lui Costel Biju! Lambada a prins buchetul miresei

La finalul lunii septembrie, lumea manelelor a fost din nou în centrul atenției printr-un eveniment de amploare. Fiul cunoscutului cântăreț Costel Biju și-a unit destinele cu aleasa inimii sale, iar ceremonia a devenit rapid unul dintre cele mai discutate momente din mediul artistic românesc. Nunta, organizată cu fast pe 30 septembrie, a adunat laolaltă numeroase figuri importante din breaslă, într-o atmosferă marcată de lux și eleganță.

Printre invitați s-au numărat și Tzancă Uraganu, alături de partenera sa, Lambada, și cei trei copii ai lor. Apariția lor împreună a atras privirile invitaților, dar și atenția fanilor, mai ales după ce imaginile surprinse la petrecere au fost distribuite pe rețelele sociale de către blondină. Dacă manelistul a ales discreția, evitând să publice fotografii în care apare alături de Lambada, aceasta a decis să împărtășească momentele cu urmăritorii ei, confirmând prezența familiei la eveniment.

Lambada a prins buchetul de mireasă!

Atmosfera petrecerii a fost una de poveste, cu muzică, dans și un decor demn de marile nunți ale lumii mondene. Alături de Tzancă Uraganu, în sală s-a aflat și fratele său, Miraj Tzunami, care a participat la eveniment împreună cu soția și fiica lor, Gucci.

Un moment mult așteptat a fost acela al aruncării buchetului de mireasă, tradiție ce stârnește mereu curiozitate și emoții. Antonia, mireasa, și-a respectat rolul, iar printre domnișoarele prezente s-a aflat și Lambada. Spre surprinderea tuturor, aceasta a fost cea care a prins buchetul, un gest simbolic interpretat de mulți drept un semn al unei viitoare căsătorii. Tradiția spune că femeia care prinde buchetul este următoarea ce va ajunge în fața altarului. Momentul a fost intens comentat în mediul online și a generat o serie de reacții, mai ales având în vedere contextul relației sale cu Tzancă Uraganu. Chiar dacă buchetul i-a revenit, Lambada a preferat să îl dăruiască ulterior nepoatei sale, Gucci.

Apariția cuplului la acest eveniment nu este singulară. În urmă cu câteva săptămâni, cei doi au fost prezenți și la o altă nuntă, unde Tzancă Uraganu a urcat pe scenă în calitate de interpret, iar Lambada s-a aflat printre invitați. Și atunci, imaginile de la petrecere au apărut pe rețelele de socializare, însă, la fel ca acum, doar din inițiativa blondinei.

