Momentul în care Adrian Minune o sărută pasional pe Loredana: ”Nevasta lui ce a zis?”

Adrian Minune și Loredana au făcut spectacol de zile mari. Cei doi s-au aflat pe aceeași scenă și au ieșit scântei. Pe lângă show-ul incendiar, aceștia au încheiat totul cu un moment absolut neașteptat. S-au sărutat pasional, iar momentul a fost filmat și a devenit imediat viral. Fanii au explodat când au văzut gestul celor doi.

Adrian Minune și Loredana sunt două nume mari din industria muzicală, iar atunci când urcă ei pe scenă distracția este garantată. Asta au făcut recent, și-au unit „forțele” și au pus în scenă un moment de zile mari. Însă, nimeni nu se aștepta ca reprezentația artistică să se încheie cu un sărut pasional.

Mai exact, la final de show, cei doi s-au apropiat periculos de mult, iar totul a fost încheiat cu un sărut pasional. Nimeni nu se aștepta la asta, iar momentul a devenit viral în mediul online. Fanii celor doi artiști au reacționat imediat, ia părerile au fost împărțite.

„Nevasta lui oare ce a zis?”; „La nunta asta și-au făcut toți de cap”; „Dar Loredana nu se gândea ca poate e nevastă-sa acolo?”; „Iar îl dă Kati afară din casă”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor din mediul online.

„Soțul meu a respectat principiile mele”

Sărutul dintre Adrian Minune și Loredana i-a surprins pe fani. În timp ce unii s-au bucurat de moment și au apreciat sărutul ca pe un act artistic, alții au fost ceva mai critici și s-au gândit la soția lui Adrian Minune. Artistul și Cati Simionescu sunt împreună de mai bine de 30 de ani și au trei copii împreună.

Cei doi sunt împreună încă din adolescență, iar de-a lungul timpului escapadele manelistului au generat subiecte fierbinți. Însă, deși soțul ei a mai călcat strâmb, Cati Simionescu nu s-a gândit niciodată la despărțire și în același asentiment este și Adrian Minune.

„Soțul meu a respectat principiile mele. I-am spus că niciodată nu vreau să facă nuntă cu altcineva în afară de mine, că niciodată nu vreau ca și copiii noștri să aibă alți frați din alte escapade sau plimbări de-ale lui și că vreau să rămână alături de mine, indiferent ce se va întâmpla și să nu mă părăsească niciodată. Nici el pe mine, nici eu pe el”, declara Cati, soția lui Adrian Minune, în urmă cu ceva timp.

