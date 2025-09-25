Legătura NEȘTIUTĂ dintre Raluca Bădulescu și Adrian Minune. Dezvăluirea făcută de vedetă, înainte de Cursa pentru ultima șansă la Asia Express 2025

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au părăsit emisiunea Asia Express după ce au ajuns ultimii la Irina în Cursa pentru ultima șansă. În timpul competiției, vedeta a făcut mai multe dezvăluiri importante, printre care și legătura veche pe care o are cu Adrian Minune.

Unul dintre momentele cele mai tensionate din Asia Express este Cursa pentru ultima șansă, atunci când echipele trebuie să voteze pe cine elimină. Raluca Bădulescu și Florin Stamin au recunoscut de la început că relațiile personale au contat enorm în deciziile lor privind alegerile făcute.

Dan Alexa a declarat încă de la început că nu ar putea să o voteze vreodată pe Karmen, respectând promisiunea făcută tatălui acesteia. În același fel, Raluca Bădulescu a mărturisit că și ea a dorit să protejeze tânăra concurentă.

Ce legtătură este între Raluca Bădulescu și Adrian Minune

Motivul acestei protecții nu era la vedere pentru toți. Raluca și Adi Minune împărtășesc o legătură veche de prietenie. Cei doi au fost colegi de bancă încă din clasele primare. Relațiile de prietenie și cumetriile au avut un rol decisiv în deciziile de vot din cadrul competiției, demonstrând că, uneori, legăturile personale pot cântări mai mult decât strategia în joc.

„Nu am votat pe Karmen și Olaga. În afara faptului că e fata lui Adi și a lui Cati, lucru de care noi ținem cont, este ca și copilul nostru. Eu cu Adi ne cunoaștem încă din clasa I, am fost colegi de bancă și, în concluzie, este ca și cum Adi sau Cati, dacă l-ar fi avut în fața lor într-un concurs pe copilul nostru, l-ar fi votat pe el. Mă pun și eu în locul lor. Ar fi făcut lucrul ăsta? N-ar fi făcut lucrul ăsta”, a explicat Raluca Bădulescu.

În ciuda eforturilor lor de a depăși obstacolele și de a menține relațiile bune cu ceilalți concurenți, Raluca și Florin nu au reușit să ajungă la timp la Irina în Cursa pentru ultima șansă. Astfel, cei doi au fost eliminați din competiție, marcând sfârșitul aventurii lor în Asia Express.

