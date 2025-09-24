Cum arată apartamentul în care locuiește Raluca Bădulescu. Lux și opulență în zona bună a Capitalei!

În timp ce vila ei din nordul Bucureștiului trece printr-un amplu proces de renovare, Raluca Bădulescu și-a mutat viața într-un apartament închiriat din Pipera. Vedeta, cunoscută pentru stilul său excentric și pasiunea pentru lux, a demonstrat că nici măcar o locuință temporară nu poate fi altfel decât spectaculoasă. Cum arată apartamentul Ralucăi Bădulescu?

Cum vila ei este în renovare de ceva timp, Raluca Bădulescu stă acum în chirie. Nu a renunțat la lux și s-a mutat într-un apartament închiriat în Pipera, unde plătește chirie 1300 de euro. Chiar și așa, Raluca Bădulescu nu a renunțat la confortul și la opulența care o definesc.

Cum arată apartamentul în care stă Raluca Bădulescu

În urmă cu ceva timp, Raluca Bădulescu a oferit un tur al apartamentului, dezvăluind câteva dintre detaliile care fac ca acest spațiu să fie exact pe gustul ei. Dormitorul este, probabil, cea mai surprinzătoare cameră. Aici, în locul clasicului pat, vedeta a optat pentru unul rotund, un element spectaculos ce transformă încăperea într-un decor de film. Tot acolo, covorul din piele de ponei completează atmosfera luxoasă.

În dressing, Raluca Bădulescu a ales să păstreze doar câteva piese vestimentare – dar toate de top. Blănuri elegante, pantofi de designer, accesorii și nelipsita geantă Louis Vuitton. Spațiul, deși mai mic decât cel din vila personală, este organizat impecabil.

Bucătăria, amenajată în tonuri deschise, este modernă și luminoasă, perfectă pentru a oferi un plus de căldură locuinței. În living, canapeaua confortabilă, cele două fotolii și televizorul poziționat strategic conturează un loc ideal atât pentru relaxare, cât și pentru întâlniri cu prietenii. În plus, apartamentul dispune de o terasă generoasă, unde vedeta se poate bucura de liniște și aer curat.

Deși locuința este doar temporară, Raluca Bădulescu scoate bani frumoși din buzunar pentru ea.

„Plătesc chirie pentru că îmi redecorez casa de vreo 7 luni de zile. Plătesc 1.300 de euro pe lună. (…) Eu am televizor și merge în casă singur ca să fie o atmosferă. (…) Dacă nu aș mai cumpăra acarete aș putea să cumpăr și casa asta. Dar pe cealaltă parte de ce să stau în două case? (…) Aș mai avea un venit pe lună, din venitul ăla aș putea să îmi cumpăr un acaret. (…) Dar apoi mai apare în viața mea câte o pereche de pantofi… și n-am eu bani să îmi cumpăr case. Aia pe care o am, aia rămâne, o redecorez acum cu auriu”, declara Raluca Bădulescu, în urmă cu ceva timp.

