Ce a trăit Raluca Bădulescu în Asia Express şi nu s-a văzut la TV: “Îmi venea să le crăp capetele!”

Raluca Bădulescu a pășit în Asia Express cu stil, dar și cu nervi la cote maxime! De la autostopuri făcute fără succes, la ”miros de sărăcie” și condiții neașteptate, diva a mărturisit pentru CANCAN.RO că experiența a fost „mai presus decât orice imaginație”.

Raluca Bădulescu s-a aventurat în Asia Express și a descoperit că nimic din ce vezi la televizor nu se compară cu realitatea. Cu bagaje uriașe, peruci schimbate zilnic și provocări care au testat-o la maximum, vedeta a transformat fiecare clipă dificilă într-o experiență de neuitat pe care ne-a povestit-o în rândurile de mai jos, cu umorul ei caracteristic.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu lucru pentru tine la Asia Express?

Raluca Bădulescu: În Asia Express a fost totul greu pentru mine, dar de la cazare, la autostop, la mirosul de sărăcie, la faptul că nu eram învățată cu condițiile de acolo, nu mă așteptam.

Una este ce se vede la televizor, e cu totul altceva în realitate, este mai presus decât orice imaginație, dar una peste alta, m-aș mai duce oricând în Asia Express. Pe cuvântul meu de onoare, a fost cea mai fantastică experiență a vieții mele.

Dacă m-aș duce acum eu singură de nebună să stau prin casele alora, never ever ever! Dar în contextul Asia Express, cu toți colegii, cu concursul ăsta incredibil, cu experiența asta fantastică, așa e ok.

Altfel, să te duci de unul singur, să bați pe la porțile oamenilor, nu, never.

CANCAN.RO: Te-ai enervat rău la filmări? Emisiunea are multe “beep-uri”?

Raluca Bădulescu: O să vedeți! O să vedeți că beep-ul face parte din ființa mea! Da!

Raluca Bădulescu a făcut foamea la Asia Express

CANCAN.RO: Cat ai fost plecata te-ai îngrășat, ai slăbit?

Raluca Bădulescu: Nu am slăbit, nu m-am îngrășat. Cu un euro pe zi, de îngrășat n-ai cum, practic, e imposibil. Să știți că există niște chioșcuri în Asia, niște biscuiței, asta am mâncat.

Te încadrezi foarte bine în acel euro pe zi, pentru că biscuițeii aia costau 30 de… am și uitat cum îi spune monedei lor. Iar de un euro pe zi puteai să cumperi 15 pachete de astfel de biscuiței.

Adică era o treabă. Și am mâncat la biscuiți de-aia de m-am căpiat, sinceră să fiu. Iar seara mai prindeam la gazde ceva, un orez, un Doamne Ajută, ce mai pun oamenii pe farfurie.

CANCAN.RO: Sunt unii internauti care spun că ești prea slabă. Tu cum simti?

Raluca Bădulescu: Nu există așa ceva, ca prea slab, prea bogat, prea… Nu există!

Nu există așa ceva! Prea frumos, prea slab, prea bogat, nu există!

CANCAN.RO: Te simți bine pielea ta?

Raluca Bădulescu: Sunt cea mai fericită din lumea asta! Dacă aș putea, eu aș vrea să fiu mai slabă cu încă trei kilograme, dacă mă întrebați pe mine, că am avut 47, acum am 50 și mă chinui din răsputeri să nu depășesc peste 50…

Am 1.70 înălțime.

CANCAN.RO: Pai 47 kilograme la 1.70… vor spune unii că esti anorexică…

Raluca Bădulescu: Nu sunt anorexică! Am avut vreo 3 ani de zile 47 de kilograme, dar uite că am mai pus. Dar reușesc să mă mențin.

”Am avut extraordinar de multe bagaje și nu le-am purtat”

CANCAN.RO: Dar mănânci, nu faci foamea, nu?

Raluca Bădulescu: Ei, vrei să-ți arăt ce am în geantă? Aici este o punguță de bomboane cu arahide, un covrig. Normal ca mănânc, dar ciupesc. Ciupesc toata ziua câte ceva, ăsta e este secretul, toată ziua nu te așezi la mese, nu te îmbuibi la ospățuri copioase.

Dar toată ziua, dacă ciupesti câte ceva, doar ciugulesti, se cheamă că ești fericit. Că-ți faci și poftele, ai și mâncat și nici nu te-ai îngrășat.

CANCAN.RO: Ce te-a scos cel mai tare din sărite la Asia Express?

Autostopul. Autostopul, să moara Franța și Marea Britanie dacă nu-mi venea să le crăp capetele celor care nu opreau.

E adevărat că eu aș fi vrut să oprească prima mașină. Dar nu că nu oprea prima, nu oprea nici a 115-a, era ceva rău! Blondă, sexy… și chiar nici așa nu opreau.

Nici la blonde sexoase. Ca am avut diverse peruci în fiecare zi și mi-a spus Florin, la un moment dat, “Făi, fii atentă aici, de mâine pune-ți peruca deschisă la culoare, blondă sau ceva, pentru că dacă te văd ăștia și încruntată, și nervoasă, și cu păr d-ăsta închis la culoare, nu te ia nici dracu’, că semeni cu o vrăjitoare”. Că era și intuneric la un moment dat.

De a doua zi am început și am purtat peruci deschise la culoare, m-am gândit că poate s-au speriat că oi fi vreo vrăjitoare… și am ascultat sfatul lui Florin.

N-am avut mare noroc la autostop în continuare, dar haide, a fost mai bine, să zicem.

CANCANRO: Cate bagaje ai avut la tine?

Raluca Bădulescu: Am avut extraordinar de multe bagaje și nu le-am purtat pentru că eu nu mi-am dat seama că, indiferent de styling-urile pe care le făcusem acasă, Asia Express este un concurs în care nu-ți permite timpul să stai să te “moțezi” și să-ți faci mendrele cu accesorii, cu lanț, cu bijuterii, cu cercei potriviți, cu cureaua potrivită.

Deci eu aveam ținute făcute de acasă. Când am intrat în această competiție, m-am straduit să mă îmbrac civilizat, dar nu am apucat să-mi fac ținutele cu care plecasem în gând de acasă. Șase geamantane am cărat în total.

Citește și: Cum arăta Raluca Bădulescu de la Asia Express, înainte să slăbească 70 de kilograme. Transformarea e uluitoare!

NU RATA: Moment exploziv la Asia Express! Raluca Bădulescu habar n-a avut pe cine a oprit la autostop, iar fostul soţ s-a amuzat copios: „Ești nebună? Cum să nu știi?”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.