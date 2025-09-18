Acasă » Exclusiv » Ce a trăit Raluca Bădulescu în Asia Express şi nu s-a văzut la TV: “Îmi venea să le crăp capetele!”

Ce a trăit Raluca Bădulescu în Asia Express şi nu s-a văzut la TV: “Îmi venea să le crăp capetele!”

De: Elisa Morandi 18/09/2025 | 18:15
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
12 poze
Vezi galeria foto

Raluca Bădulescu a pășit în Asia Express cu stil, dar și cu nervi la cote maxime! De la autostopuri făcute fără succes, la ”miros de sărăcie” și condiții neașteptate, diva a mărturisit pentru CANCAN.RO că experiența a fost „mai presus decât orice imaginație”. 

Raluca Bădulescu s-a aventurat în Asia Express și a descoperit că nimic din ce vezi la televizor nu se compară cu realitatea. Cu bagaje uriașe, peruci schimbate zilnic și provocări care au testat-o la maximum, vedeta a transformat fiecare clipă dificilă într-o experiență de neuitat pe care ne-a povestit-o în rândurile de mai jos, cu umorul ei caracteristic.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu lucru pentru tine la Asia Express?

Raluca Bădulescu: În Asia Express a fost totul greu pentru mine, dar de la cazare, la autostop, la mirosul de sărăcie, la faptul că nu eram învățată cu condițiile de acolo, nu mă așteptam.

Una este ce se vede la televizor, e cu totul altceva în realitate, este mai presus decât orice imaginație, dar una peste alta, m-aș mai duce oricând în Asia Express. Pe cuvântul meu de onoare, a fost cea mai fantastică experiență a vieții mele.

Lia Olguța Vasilescu anunță căderea guvernului Bolojan. Când și în ce condiții
Lia Olguța Vasilescu anunță căderea guvernului Bolojan. Când și în ce condiții
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele

Dacă m-aș duce acum eu singură de nebună să stau prin casele alora, never ever ever! Dar în contextul Asia Express, cu toți colegii, cu concursul ăsta incredibil, cu experiența asta fantastică, așa e ok.

Altfel, să te duci de unul singur, să bați pe la porțile oamenilor, nu, never.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin/ sursă foto: Antena 1

CANCAN.RO: Te-ai enervat rău la filmări? Emisiunea are multe “beep-uri”?

Raluca Bădulescu: O să vedeți! O să vedeți că beep-ul face parte din ființa mea! Da!

Raluca Bădulescu a făcut foamea la Asia Express

CANCAN.RO: Cat ai fost plecata te-ai îngrășat, ai slăbit?

Raluca Bădulescu: Nu am slăbit, nu m-am îngrășat. Cu un euro pe zi, de îngrășat n-ai cum, practic, e imposibil. Să știți că există niște chioșcuri în Asia, niște biscuiței, asta am mâncat.

Te încadrezi foarte bine în acel euro pe zi, pentru că biscuițeii aia costau 30 de… am și uitat cum îi spune monedei lor. Iar de un euro pe zi puteai să cumperi 15 pachete de astfel de biscuiței.

Adică era o treabă. Și am mâncat la biscuiți de-aia de m-am căpiat, sinceră să fiu. Iar seara mai prindeam la gazde ceva, un orez, un Doamne Ajută, ce mai pun oamenii pe farfurie.

CANCAN.RO: Sunt unii internauti care spun că ești prea slabă. Tu cum simti?

Raluca Bădulescu: Nu există așa ceva, ca prea slab, prea bogat, prea… Nu există!

Nu există așa ceva! Prea frumos, prea slab, prea bogat, nu există!

CANCAN.RO: Te simți bine pielea ta?

Raluca Bădulescu: Sunt cea mai fericită din lumea asta! Dacă aș putea, eu aș vrea să fiu mai slabă cu încă trei kilograme, dacă mă întrebați pe mine, că am avut 47, acum am 50 și mă chinui din răsputeri să nu depășesc peste 50…

Am 1.70 înălțime.

Raluca Badulescu
Deși unii spun că este suficient de slabă, Raluca Badulescu vrea să mai dea jos câteva kilograme

CANCAN.RO: Pai 47 kilograme la 1.70… vor spune unii că esti anorexică…

Raluca Bădulescu: Nu sunt anorexică! Am avut vreo 3 ani de zile 47 de kilograme, dar uite că am mai pus. Dar reușesc să mă mențin.

”Am avut extraordinar de multe bagaje și nu le-am purtat”

CANCAN.RO: Dar mănânci, nu faci foamea, nu?

Raluca Bădulescu: Ei, vrei să-ți arăt ce am în geantă? Aici este o punguță de bomboane cu arahide, un covrig. Normal ca mănânc, dar ciupesc. Ciupesc toata ziua câte ceva, ăsta e este secretul, toată ziua nu te așezi la mese, nu te îmbuibi la ospățuri copioase.

Dar toată ziua, dacă ciupesti câte ceva, doar ciugulesti, se cheamă că ești fericit. Că-ți faci și poftele, ai și mâncat și nici nu te-ai îngrășat.

CANCAN.RO: Ce te-a scos cel mai tare din sărite la Asia Express?

Autostopul. Autostopul, să moara Franța și Marea Britanie dacă nu-mi venea să le crăp capetele celor care nu opreau.

E adevărat că eu aș fi vrut să oprească prima mașină. Dar nu că nu oprea prima, nu oprea nici a 115-a, era ceva rău! Blondă, sexy… și chiar nici așa nu opreau.

Nici la blonde sexoase. Ca am avut diverse peruci în fiecare zi și mi-a spus Florin, la un moment dat, “Făi, fii atentă aici, de mâine pune-ți peruca deschisă la culoare, blondă sau ceva, pentru că dacă te văd ăștia și încruntată, și nervoasă, și cu păr d-ăsta închis la culoare, nu te ia nici dracu’, că semeni cu o vrăjitoare”. Că era și intuneric la un moment dat.

De a doua zi am început și am purtat peruci deschise la culoare, m-am gândit că poate s-au speriat că oi fi vreo vrăjitoare… și am ascultat sfatul lui Florin.

N-am avut mare noroc la autostop în continuare, dar haide, a fost mai bine, să zicem.

CANCANRO: Cate bagaje ai avut la tine?

Raluca Bădulescu: Am avut extraordinar de multe bagaje și nu le-am purtat pentru că eu nu mi-am dat seama că, indiferent de styling-urile pe care le făcusem acasă, Asia Express este un concurs în care nu-ți permite timpul să stai să te “moțezi” și să-ți faci mendrele cu accesorii, cu lanț, cu bijuterii, cu cercei potriviți, cu cureaua potrivită.

Deci eu aveam ținute făcute de acasă. Când am intrat în această competiție, m-am straduit să mă îmbrac civilizat, dar nu am apucat să-mi fac ținutele cu care plecasem în gând de acasă. Șase geamantane am cărat în total.

Citește și: Cum arăta Raluca Bădulescu de la Asia Express, înainte să slăbească 70 de kilograme. Transformarea e uluitoare!

NU RATA: Moment exploziv la Asia Express! Raluca Bădulescu habar n-a avut pe cine a oprit la autostop, iar fostul soţ s-a amuzat copios: „Ești nebună? Cum să nu știi?”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Simon Leviev, arestat de Interpol! O plângere din Germania i-a fost fatală “Escrocului de pe Tinder”
Exclusiv
Simon Leviev, arestat de Interpol! O plângere din Germania i-a fost fatală “Escrocului de pe Tinder”
Trump a stârnit rumoare la Palat! A depășit limita în fața lui Kate Middleton. Replică tăioasă pentru Regele Charles
Exclusiv
Trump a stârnit rumoare la Palat! A depășit limita în fața lui Kate Middleton. Replică tăioasă pentru Regele Charles
Vama intră în era reformei. Cine sunt noii șefi numiți de Ilie Bolojan
Mediafax
Vama intră în era reformei. Cine sunt noii șefi numiți de Ilie Bolojan
Lia Olguța Vasilescu anunță căderea guvernului Bolojan. Când și în ce condiții
Gandul.ro
Lia Olguța Vasilescu anunță căderea guvernului Bolojan. Când și în ce condiții
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a lui Putin o dată la două săptămâni
Adevarul
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a...
FOTO Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia unuia dintre cei mai bogați italieni
Digi24
FOTO Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii,...
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă demisia
Mediafax
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă...
Parteneri
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care...
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
Click.ro
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Parada luxului la Windsor. Kate a furat privirile cu tiara Prințesei Diana. Rochia
Antena 3
Parada luxului la Windsor. Kate a furat privirile cu tiara Prințesei Diana. Rochia "îndrăzneață" a...
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”
Digi 24
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment...
Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară
Digi24
Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară
Invitație la TEST DRIVE pentru bucureșteni. Cele mai interesante modele chinezești
Promotor.ro
Invitație la TEST DRIVE pentru bucureșteni. Cele mai interesante modele chinezești
A murit actorul din „Anatomia lui Grey”! Brad Everett Young și-a pierdut viața în urma unui accident cumplit
kanald.ro
A murit actorul din „Anatomia lui Grey”! Brad Everett Young și-a pierdut viața în urma...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
kfetele.ro
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
observatornews.ro
"Asta ar însemna ruşii pe Prut". Avertismentul fostului premier moldovean, înainte de alegeri
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea!...
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
go4it.ro
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
O galaxie de 10 ori mai puternică decât Calea Lactee
Descopera.ro
O galaxie de 10 ori mai puternică decât Calea Lactee
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Fanatik.ro
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl...
S-a aflat cine moștenește averea de peste 40 de milioane de euro a marelui campion de box Ricky Hatton
Fanatik.ro
S-a aflat cine moștenește averea de peste 40 de milioane de euro a marelui campion...
Război hibrid împotriva României. Ce interes are Rusia prin Călin Georgescu. Băsescu: Ne consideră dușmani
Capital.ro
Război hibrid împotriva României. Ce interes are Rusia prin Călin Georgescu. Băsescu: Ne consideră dușmani
Pensii 2026. Fără taxe și impozite la pensie, de la 1 ianuarie. Cum va funcționa noul sistem de „pensie activă”
Romania TV
Pensii 2026. Fără taxe și impozite la pensie, de la 1 ianuarie. Cum va funcționa...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
România, provocată direct de Rusia. Traian Băsescu, avertisment privind planul Moscovei: Nu suntem pregătiți!
Capital.ro
România, provocată direct de Rusia. Traian Băsescu, avertisment privind planul Moscovei: Nu suntem pregătiți!
Sfatul lui Băsescu pentru Bolojan. Cuvântul pe care n-ar trebui să-l mai rostească niciodată
evz.ro
Sfatul lui Băsescu pentru Bolojan. Cuvântul pe care n-ar trebui să-l mai rostească niciodată
Victor Ponta: Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine
Gandul.ro
Victor Ponta: Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am...
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
as.ro
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara...
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Adevărul dureros spus cu voce tremurând:
radioimpuls.ro
Adevărul dureros spus cu voce tremurând: "Mi-a luat mult timp să accept". Priscilla Presley, despre...
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, apariție neașteptată la MasterChef. Ce a făcut Florin Dumitrescu când a văzut-o
Fanatik.ro
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, apariție neașteptată la MasterChef. Ce a făcut Florin Dumitrescu...
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu Mario Iorgulescu. De ce e mai gravă fuga de la locul accidentului decât omorul din culpă
Fanatik.ro
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu...
Știrile zilei, 12 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 12 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 19 septembrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 19 septembrie, de la ora 20.00
Secretul Gabrielei Cristea pentru gogoșari în oțet. Rețeta pe care o folosește de mai mulți ani
Secretul Gabrielei Cristea pentru gogoșari în oțet. Rețeta pe care o folosește de mai mulți ani
Ilie Bolojan pregătește primele vești bune pentru români! De când vor veni facturile mai mici
Ilie Bolojan pregătește primele vești bune pentru români! De când vor veni facturile mai mici
Pescobar are planuri mari pentru afacerile sale! A mers în Japonia și Coreea de Sud pentru a „fura” ...
Pescobar are planuri mari pentru afacerile sale! A mers în Japonia și Coreea de Sud pentru a „fura” noi idei
Anda Adam și soțul ei, Joseph, la un pas să părăsească Asia Express. Ce mesaj a transmis vedeta ...
Anda Adam și soțul ei, Joseph, la un pas să părăsească Asia Express. Ce mesaj a transmis vedeta după ce au fost salvați: „Mi-ar fi părut rău”
Vezi toate știrile
×