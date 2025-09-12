Moment exploziv la Asia Express! Raluca Bădulescu habar n-a avut pe cine a oprit la autostop, iar fostul soţ s-a amuzat copios: „Ești nebună? Cum să nu știi?”

Raluca Bădulescu a trăit e experiență de neuitat la Asia Express, alături de fostul ei soț, Florin. Nimeni nu s-ar fi gândit că echipa lor avea șanse să fie luată la autostop de o celebritate din Filipine. Primul antrenor al unuia dintre cei mai faimoși boxeri ai lumii, Manny Pacquiao, a oprit și i-a ajutat pe cei doi să ajungă mai aproape de destinație. Dar cum Regina Regească nu știa cine e boxerul filipinez, a fost certată de fostul ei soț, care era încântat peste măsură de întâlnirea imprevizibilă. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Raluca Bădulescu a povestit cum a decurs totul, dar și cum ar fi reacționat ea dacă cineva ar fi oprit-o la autostop. Reacția este de-a dreptul savuroasă!

Momentele trăite în Asia Express vor rămâne, cu siguranță, pentru totdeauna în memoria Ralucăi Bădulescu. Probele dificile le-au dat bătăi de cap, atât ei, cât și coechipierului, dar au avut ambiție și dorință să meargă cât de departe pot.

Cum putea să nu fie ea protagonista unei scene memorabile în cadrul show-ului? După ce a încercat să se urce într-un dric, salvarea a venit din partea unui antrenor de box. Și nu orice antrenor, ci primul care l-a învățat pe Manny Pacquiao tainele pugilismului. Ușor debusolată în primă fază, până a lămurit-o Florin Stamin cum stau lucrurile și cât de norocoși sunt, blondina povestește cum a privit ea toată această întâmplare, atunci când l-a cunoscut pe antrenorul unuia dintre cei mai mari boxeri ai lumii.

Raluca Bădulescu: „Cum să avem norocul să ne ia un om atât de faimos?”

Vedeta a recunoscut că ea, în România, nu ar fi oprit niciodată la autostop. Carismatică și directă, Raluca Bădulescu a avut o reacție savuroasă.

„La un autostop a oprit o mașină, când eram în Filipine, era un drum foarte lung, de o oră și 50 de minute, pentru următoarea destinație, La un moment dat a oprit un domn, foarte drăguț. Pe spatele lui scria Pacquiao, dar eu cum nu mă pricep la sport, nu știam. Noi i-am spus lui că suntem de la un show TV din România și ne-a zis că ne poate duce până la jumătatea destinației, pentru că are casa chiar acolo. I-am spus că e perfect, că de acolo ne descurcăm noi. La un moment dat, pe drum, ne-a spus pe drum că el este primul antrenor al lui Manny Pacquiao, Florin a înnebunit de fericire când a auzit. M-am bucurat și eu când am auzit, dar eu l-am întrebat pe Florin, în șoaptă, dacă el e fotbalist mare, sau ce e. Iar Florin s-a întors la mine și zice: ‘Ești nebună? Cum să nu știi cine e? E cel mai mare boxer, e ca Mayweather’. Eu de Mayweather știu, îmi plac fițele lui, cum face el în ring, cu costume de alea speciale, face fente, îmi place, dar de Pacquiao n-am auzit, dar mi-a zis Florin că e intergalactic. Ne-a spus antrenorul lui că a făcut foarte multe lucruri pentru Filipine, este foarte iubit acolo, le-a făcut case oamenilor acolo, făcut grădinițe, a făcut școli. Oriunde s-a dat antrenorul lui jos, la benzinării, striga lumea după el pe stradă, prin Filipine, îl cunoștea toată lumea. Cum să avem noi norocul să ne ia la autostop un asemenea om, atât de faimos în Filipine? A fost și pentru noi prima cursă în care chiar ne-am întrecut cu ceilalți, cu actorii, cu fotbaliștii, pentru că omul mergea cu viteză, știa ce înseamnă competiția. La un moment dat, când am ajuns acasă la el, ne-a oprit și o mașină, care să ne ducă mai departe, foarte drăguț a fost. A fost o experiență frumoasă, că ne-a luat la autostop antrenorul lui Manny Pacquiao, incredibilă întâmplarea. Eu, îți spun sincer, dacă eram în România și mă opreau unii să îi iau cu autostopul, nici nu mă gândeam să îi iau. Le-aș fi zis: ‘Potoliți-vă, lăsați-mă dom’le în pace, că trebuie să mă duc acasă, ia uite la ăștia’, a declarat Raluca Bădulescu pentru CANCAN.RO.

