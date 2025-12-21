Acasă » Exclusiv » Povestea fiecărui bărbat înainte de Sărbători! Bogdan Stelea s-a lăsat plimbat de iubită prin magazine

Povestea fiecărui bărbat înainte de Sărbători! Bogdan Stelea s-a lăsat plimbat de iubită prin magazine

De: Paul Hangerli 21/12/2025 | 23:20
Povestea fiecărui bărbat înainte de Sărbători! Bogdan Stelea s-a lăsat plimbat de iubită prin magazine
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

„Arnold” din poarta Naționalei a lăsat pentru o clipă amintirile marilor meciuri și s-a lăsat „transferat” în mall, unde CANCAN.RO l-a surprins într-o ipostază cât se poate de domestică: la cumpărături, în compania partenerei sale. Relaxat, atent și vizibil bine dispus, Stelea pare că intră ușor-ușor în rolul de Moș Crăciun al familiei.

Plimbat prin mall de iubita sa, Bogdan Stelea a acceptat fără protest traseul clasic de shopping: oprire strategică la un magazin, unde cei doi au ales câteva articole vestimentare.

Bogdan Stelea și iubita, la shopping

După turul printre rafturi, au mers la casă, iar scena spune totul despre dinamica unui cuplu matur: ea se așază răbdătoare la coadă, cu sacoșa care începe să se umple serios de bluze și hanorace, el mai face un pas în lateral, curios, și „scanează” magazinul.

Bogdan Stelea și iubita, sesiune de shopping la mall

Îmbrăcat lejer, cu tricou negru mulat care lasă la vedere mușchii încă bine definiți, fostul portar atrage priviri discrete. Partenera lui, elegantă, cu ochelari cool și haină de blană, completează tabloul unui cuplu care nu mai are nimic de demonstrat, dar emană căldură și complicitate.

Fostul portar al Naționalei a ieșit cu iubita la cumpărături

La un moment dat, Stelea își scoate șapca din cap și își pune ochelarii, semn clar că anii de „urmărit mingi” în poarta Naționalei și-au pus amprenta pe vederea îngerului păzitor al României. Ținta? Raftul cu boxeri de la Calvin Klein, pe care îi analizează atent, cu seriozitatea unui om obișnuit să ia decizii importante. Cu barba mare și ochelarii chiar ar putea fi un Moș Crăciun modern și simpatic.

La casă, lucrurile decurg „ca de obicei”: ea pleacă cu sacoșa plină, el rămâne mai mult cu privitul și cu zâmbetul discret al celui care știe că adevăratul cadou e liniștea de lângă omul potrivit. Un episod banal, poate, dar care arată o latură rar văzută a fostului mare portar: Bogdan Stelea, relaxat, asumat și gata să intre în spiritul sărbătorilor, chiar și printre vitrine și umerașe.

CITEȘTE ȘI: SUPER-IMAGINI cu ”Arnold” şi iubita lui. S-au ”dat” cu motorul prin ploaie!

NU RATA: Bogdan Stelea & iubita plătesc parcarea ”fifty-fifty”!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Altfel de antrenament înainte de Survivor! Aris Eram, de la Mosh, direct în junglă
Exclusiv
Altfel de antrenament înainte de Survivor! Aris Eram, de la Mosh, direct în junglă
Așa mamă, așa fiică! Gina Pistol și micuța Josephine, outfit-uri matchy la mall
Exclusiv
Așa mamă, așa fiică! Gina Pistol și micuța Josephine, outfit-uri matchy la mall
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a...
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Adevarul
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în Justiție anunțat de Nicușor Dan
Digi24
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în...
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3 cele mai căutate joburi și ce salarii oferă
Digi 24
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3...
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș
Digi24
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Altfel de antrenament înainte de Survivor! Aris Eram, de la Mosh, direct în junglă
Altfel de antrenament înainte de Survivor! Aris Eram, de la Mosh, direct în junglă
Cine e Eva Nicolescu, finalista de la Vocea României 2025? Tatăl ei e celebru
Cine e Eva Nicolescu, finalista de la Vocea României 2025? Tatăl ei e celebru
The Last Frontier, anulat după un singur sezon. Apple TV+ trage linie peste thrillerul cu Jason Clarke
The Last Frontier, anulat după un singur sezon. Apple TV+ trage linie peste thrillerul cu Jason Clarke
Privind spre un viitor destul de scurt împreună. Nicoleta Drăgan și Marius Novanc, o poveste mai ...
Privind spre un viitor destul de scurt împreună. Nicoleta Drăgan și Marius Novanc, o poveste mai rapidă decât o țigară ruptă
Așa mamă, așa fiică! Gina Pistol și micuța Josephine, outfit-uri matchy la mall
Așa mamă, așa fiică! Gina Pistol și micuța Josephine, outfit-uri matchy la mall
Cher i-a dat ultimatum iubitului ei cu 40 de ani mai tânăr: căsătorie sau adio
Cher i-a dat ultimatum iubitului ei cu 40 de ani mai tânăr: căsătorie sau adio
Vezi toate știrile
×