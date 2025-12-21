Povestea fiecărui bărbat înainte de Sărbători! Bogdan Stelea s-a lăsat plimbat de iubită prin magazine

„Arnold” din poarta Naționalei a lăsat pentru o clipă amintirile marilor meciuri și s-a lăsat „transferat” în mall, unde CANCAN.RO l-a surprins într-o ipostază cât se poate de domestică: la cumpărături, în compania partenerei sale. Relaxat, atent și vizibil bine dispus, Stelea pare că intră ușor-ușor în rolul de Moș Crăciun al familiei.

Plimbat prin mall de iubita sa, Bogdan Stelea a acceptat fără protest traseul clasic de shopping: oprire strategică la un magazin, unde cei doi au ales câteva articole vestimentare.

După turul printre rafturi, au mers la casă, iar scena spune totul despre dinamica unui cuplu matur: ea se așază răbdătoare la coadă, cu sacoșa care începe să se umple serios de bluze și hanorace, el mai face un pas în lateral, curios, și „scanează” magazinul.

Bogdan Stelea și iubita, sesiune de shopping la mall

Îmbrăcat lejer, cu tricou negru mulat care lasă la vedere mușchii încă bine definiți, fostul portar atrage priviri discrete. Partenera lui, elegantă, cu ochelari cool și haină de blană, completează tabloul unui cuplu care nu mai are nimic de demonstrat, dar emană căldură și complicitate.

La un moment dat, Stelea își scoate șapca din cap și își pune ochelarii, semn clar că anii de „urmărit mingi” în poarta Naționalei și-au pus amprenta pe vederea îngerului păzitor al României. Ținta? Raftul cu boxeri de la Calvin Klein, pe care îi analizează atent, cu seriozitatea unui om obișnuit să ia decizii importante. Cu barba mare și ochelarii chiar ar putea fi un Moș Crăciun modern și simpatic.

La casă, lucrurile decurg „ca de obicei”: ea pleacă cu sacoșa plină, el rămâne mai mult cu privitul și cu zâmbetul discret al celui care știe că adevăratul cadou e liniștea de lângă omul potrivit. Un episod banal, poate, dar care arată o latură rar văzută a fostului mare portar: Bogdan Stelea, relaxat, asumat și gata să intre în spiritul sărbătorilor, chiar și printre vitrine și umerașe.

