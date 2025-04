Adevărul despre Asia Express: ”Nu credeam asta!” Raluca Bădulescu a spus totul, fără perdea și… S-A DAT DE GOL!

Raluca Bădulescu se dă de gol și spune totul despre parcursul său în cadrul emisiunii Asia Express! Pentru CANCAN.RO, vedeta povestește cum a fost toată experiența, cu ce echipa a rezonat cel mai mult, dar și ce are să își reproșeze.

Proaspăt întoarsă de la Asia Express, Raluca Bădulescu vorbește despre parcursul său în cadrul emisiunii de la Antena 1 și se declară încântată peste măsură că a ales să accepte cea mai mare provocare dn viața sa. Pentru CANCAN.RO, creatoarea de modă susține că este extrem de entuaziasmată de toate trăirile pe care le-a avut departe de casă.

”Asia Express a fost cea mai tare experiență din viața mea, a fost out of this world. Nu mă așteptam vreodată să fiu concurentă la Asia Express! Nu credeam că pot face asta vreodată! Nu cred că voi mai trăi așa ceva! Mi-a plăcut la nebunie! Abia aștept să vedeți sezonul!”, a spus Raluca Bădulescu.

Anul acesta, Drumul Eroilor va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Gabriel Tamaș și Dan Alexa, Mara Bănică și Serghei Mizil, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, Olga Barcari.

Cu care dintre ei s-a înțeles Raluca cel mai bine?

”Ne-am înțeles bine cu Serghei, pe care îl ador, cu Mara, cu băieții, Tamaș și Alexa, pe care îi pup și îi ador. Cu toată lumea, în general! S-au legat prietenii multe și foarte mișto”, a spus vedeta.

”Uite, acesta este un mic spoiler!”

Extrem de încântată, Raluca a dat preeea mult din casă și ne-a oferit și un mic, mic spoiler: se pare că nu a ajuns până în marea finală, deși și-ar fi dorit mult să atingă acest obiectiv.

”Nu aș schimba nimic acum. Îmi pare rău că nu am mers mai demult. Sunt câțiva ani de când îmi doresc să merg la Asia Express! Aș fi vrut să rezist până la sfârșit! Uite, acesta este un mic spoiler! Mi-a plăcut și m-am bucurat de fiecare zi așa cum a fost. Într-o zi la Asia Express treci prin toată paleta de sentimente omenești! Este ceva incredibil!”, a încheiat fosta vedetă Kanal D.

