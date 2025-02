Ce nu-i lipsește Catincăi Roman din bagajul pentru Asia Express 2025: “Mi-au purtat noroc!” Strategia pregătită cu fiica ei, Calina

Numărătoarea inversă a început, iar Catinca Roman și fiica ei, Calina, sunt pregătite pentru startul filmărilor la Asia Express – Drumul Eroilor. Cel de-al 8-lea sezon al celui mai dur reality show din România se va desfășura în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, după regulile deja știute: fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar. Cu o zi înainte de plecare în aventura Asia Express, Catinca Roman a dezvăluit, pentru CANCAN.RO punctele forte pe care ea și fiica ei mizează în concurs, obiectele norocoase pe care le-a pus în bagaj, dar și accesoriile de care nu se desparte niciodată. Catinca și Calina au pus la punct o strategie, după ce au vorbit cu foști concurenți și s-au documentat despre țările în care vor ajunge.

Pe principiul că experiența Asia Express trebuie trăită o dată în viață, Catinca Roman nu doar că s-a numărat printre telespecatorii emisiunii, dar a visat la ziua în care va avea ocazia să facă parte din acest format. Cu temele făcute și vibe pozitiv, sora Oanei Roman este pregătită pentru marea aventură Asia Express, unde va face echipă cu fiica ei, Calina.

CANCAN.RO: Ce te-a determinat să participi la Asia Express?

Catinca Roman: Am fost solicitată să particip. E o emisiune pe care o urmăresc de foarte mult timp și foarte atent și mi-am dorit de mult să particip. M-am bucurat foarte tare și am acceptat imediat.

Catinca Roman: „Calina e mai vulcanică, normal”

CANCAN.RO: Calina cum a primit vestea? A trebuit să o convingi să vină cu tine?

Catinca Roman: Nu, și-a dorit, a fost uau.

CANCAN.RO: Care crezi că sunt punctele voastre forte ca și echipă?

Faptul că ne cunoaștem foarte bine și petrecem mult timp împreună și atunci fiecare știe punctele tari și punctele slabe. Cred că ăsta e cel mai important lucru și faptul că avem totuși temperamente diferite, adică ea are anumite abilități, eu altele. Cred că o să ne completăm. Eu am o condiție fizică bună pentru vârsta mea, dar și Calina a făcut ceva sport la viața ei. Nu e un concurs despre fortă fizică neapărat, mai mult despre anduranță și despre partea psihologică mult mai mult.

CANCAN.RO: Care este mai vulcanică dintre voi două?

Catinca Roman: Calina, normal.

CANCAN.RO: Cum v-ați pregătit pentru aventura Asia Express?

Catinca Roman: Am făcut și un pic de mișcare și am discutat foarte mult. Ne-am uitat la emisiune, ne-am sfătuit între noi, cu prieteni. Da, pot să zic că a fost o pregătire. Am studiat un pic culturile țărilor respective, am făcut un pic de research.

CANCAN.RO: La probele cu mâncare, cine se va încumenta?

Catinca Roman: Ne-am împărțit taskurile la mâncăruri, jumi – juma, cam așa.

CANCAN.RO: Te sperie ceva legat de condițiile de cazare?

Catinca Roman: Pe mine nu. Aici o să fie provocarea mai mult pentru Calina, pentru că ea nu prea și-a ieșit din zona de confort până acum. Eu am mai călătorit în condiții deosebite. Am fost cu cortul, am făcut hiking, am mers în locuri mai sălbatice. Bun, niciodată la nivelul acesta, dar cred că tocmai acesta e lucrul cel mai interesant.

CANCAN.RO: Dar vreo fobie ai?

Catinca Roman: Eu am frică de înălțime, în rest, să zic așa, un pic de taskurile fizice, dar nu cele de anduranță, mai repede cele de viteză sau de viteză de reacție.

CANCAN.RO: De ce ți-ai dorit foarte tare să trăiești această experiență?

Catinca Roman: Tot concursul, formatul, călătorești în niște țări exotice, ai contact cu niște culturi extrem de diferite. Mie asta mi se pare lucrul cel mai interesant și asta aștept cu nerăbdare.

Catinca Roman: „Am un talisman din jad, pe care l-am primit de la tatăl meu”

CANCAN.RO: Crezi că e un atu faptul că sunteți femei și va fi mai ușor să găsiți transport?

Catinca Roman: Da, cu siguranță acesta va fi un atu, faptul că suntem două femei cu o aparență, cred eu, destul de plăcută și cred că o să ne ajute foarte mult.

CANCAN.RO: Ai obiecte pe care vrei să le iei neapărat cu tine sau care îți poartă noroc?

Catinca Roman: Am un talisman din jad, pe care l-am primit de la tatăl meu și care e din Indonezia, deci cumva din zonă, ca să zic așa. Mai am o pereche de bocanci de pânză cu care am mai făcut hiking și mi-au purtat noroc. Și mai iau cu mine o carte, pe care o am de la mama. Din bagaje nu vor lipsi produsele cosmetice, mai ales crema de protecție solară. E foarte importantă și oricum nu-mi lipsește niciodată din geantă. Și ochelarii de soare.

CANCAN.RO: Cât estimezi că veți rezista în concurs?

Catinca Roman: Noi mergem să rezistăm cât putem. Intrăm și cu spirit competitiv, dar cel mai mult contează să te bucuri de experiență.

Catinca Roman: „Am primit informații și instrucțiuni foarte prețioase”

CANCAN.RO: Având în vedere că ești pasionată cu modă, ți-ai pregătit ținute speciale?

Catinca Roman: Da, avem ținute făcute, am primit și ajutorul unei stiliste și ajutorul multor persoane. Chiar vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost și sunt alături de noi. Nu va fi nimic excentric. Am prioritizat comoditatea și eficiența hainelor, dar încercăm să dăm și un twist acestor ținute.

CANCAN.RO: Ați vorbit cu foști concurenți? Ce sfaturi v-au dat?

Catinca Roman: Am vorbit cu multă lume, am vorbit și cu foști concurenți. Oricum echipa de producție este extrem de profesionistă și lucrurile sunt foarte bine pregătite, așa că am primit informații și instrucțiuni foarte prețioase și din partea lor. Apropo de lucruri tehnice, ne-am informat. În rest, ce ne așteaptă acolo este o mare surpriză pentru toată lumea.

CANCAN.RO: Cum ți se par celelalte echipe alături de care veți concura în Asia Express?

Catinca Roman: Castingul a fost foarte interesant și puternic în același timp. Cam toate echipele sunt într-o poziție foarte bună și au șanse foarte mari să ajungă în finală și să și câștige. Concurența va fi acerbă.

Foto: Antena 1

