Jorge, în lacrimi de Sărbători. Soția i-a făcut o surpriză total neașteptată: „Am plâns”

De: Denisa Iordache 30/12/2025 | 19:26
Jorge, în lacrimi de Crăciun
Jorge a împărtășit cu fanii momentele emoționante prin care a trecut, după ce a primit un cadou extrem de special de la soția lui, Ramona. Artistul a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a primit. Toate detaliile în articol. 

Jorge este unul dintre cei mai cunoscute și apreciate prezențe masculine din showbiz. El a reușit să își formeze o comunitate mare de fani pe care îi ține la curent cu tot ceea ce face. Recent, artistul i-a luat prin surprindere pe aceștia.

Cum a reacționat Jorge când a văzut cadoul de la soția lui

Jorge și Ramona Prodea se numără printre cuplurile veterane din showbiz. Povestea lor a început în urmă cu 9 ani, dar timpul trecut nu i-a făcut să își piardă din pasiune sau să nu se mai gândească la surprize pentru celălalt.

Recent, Ramona i-a făcut un cadou cu totul special artistului și i-a stârnit emoții puternice. Atunci când a văzut ce a primit de Crăciun de la soția lui, Jorge nu s-a putut abține și a izbucnit în lacrimi. 

Artistul a primit o fotografie generată cu inteligența artificială în care se poate vedea Jorge cel din prezent în timp ce îl îmbrățișează pe Jorge din copilărie. În imaginea primită cadou, Jorge avea 7 ani, iar această îmbrățișare i-a stârnit emoții puternice. 

Artistul a spus că acesta a fost cel mai special cadou pe care l-a primit până acum. Acest lucru demonstrează că nu cadourile scumpe sunt cele care reușesc să ajungă la suflet, ci acelea care sunt simple dar pline de însemnătate. 

„Am plâns când am văzut poza. Probabil nici nu știam cât de mult avea nevoie George de la 7 ani să fie îmbrățișat de varianta adultă. You did great, George“, a scris Jorge, pe Instagram. 

Cadoul primit de Jorge. Sursă: Instagram
Cadoul primit de Jorge. Sursă: Instagram

×