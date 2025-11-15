Jorge este cunoscut de o țară întreagă ca artist și om de televiziune, însă mai puțini sunt cei care l-au văzut în postura de copil, soț și tată. Artistul a decis să își deschidă sufletul în fața oamenilor și să spună lucruri mai puțin cunoscute despre el. A lansat o nouă carte prin care își spune povestea, dar a oferit și un interviu exclusiv CANCAN.RO în care a vorbit despre momentele din viață care i-au modelat caracterul. Cu un tată sever pentru care disciplina era literă de lege și o mamă care nu s-a sfiit să își exprime emoțiile, cântărețul a luat tot ce era mai bun de amândoi. Acum, Jorge duce mai departe aceste lecții, alegând să îi învețe pe copii echilibrul între libertate și responsabilitate. Chiar în timpul interviului pe care ni l-a acordat, Jorge a avut un moment de „părinte în acțiune” și a pus în practică ceea ce ne povestea.

Zilele acestea, Jorge a bifat o nouă reușită și a lansat primul său volum, „Ceapa sufletului”, o carte de reflecție și vindecare. Cu această ocazie, artistul a vorbit despre momentele care i-au marcat copilăria, dar și cum a ajuns să-și dea jos, rând pe rând, propriile „straturi” de suflet. Ce lecții a învățat de la părinții săi și le pune în aplicare acum cu proprii copii, dar și care este ultimul „strat” din sufletul lui pe care vrea să îl dea jos, aflați în rândurile următoare.

Jorge, despre lecțiile învățate de la părinții săi: „Era teroare să stau de vorbă cu mama”

CANCAN.RO: Jorge, ne aflăm la lansarea cărții tale. În primul și în primul rând trebuie să te felicit pentru această lansare. Știu că ai pus multă suflet și vreau să ne povestești puțin și să ne introduci un pic în povestea aceasta.

Jorge: Ceapa sufletului e o carte care ne ajută să atingem acea pace, de fapt ceapa este un anagram al cuvântului pacea. Ne ajută să dăm la o parte straturi din suflet ca să ajungem la cine suntem cu adevărat. La acel loc din suflet unde ne simțim acasă, unde suntem autentici. Ușor, ușor aflăm de-a lungul vieții, dar și de-a lungul introspecției și a întrebărilor pe care ni le punem.

CANCAN.RO: Cine e Jorge cu adevărat?

Jorge: Încă descopăr zi de zi, învăț, pun întrebările astea zi de zi, pentru că vreau să fiu mai bun, vreau să evoluez, vreau să schimb cât mai mult în bine viața mea și a celor din jurul meu.

CANCAN.RO: Cum au contribuit copiii tăi la această carte și relația ta cu ei?

Jorge: Aproape jumătate din viața mea este cu copiii și atunci pentru mine este un punct foarte important. Și nu mă văd fără copiii, deci practic totul se învârte în jurul lor. Exemplu pe care vreau să-l dau lor, de ce muncesc atât, de ce vreau să mă depășesc, de ce vreau să fac tot timpul lucruri noi, pentru că vreau să le, nu vreau ca și competiție, ci să le arăt că se poate. Să le arăt un exemplu de cineva din familie că se poate. Se pot obține multe lucruri, se pot face multe lucruri, totul ține de noi și de capacitatea noastră de a trage în viața noastră binele și de a-l face.

CANCAN.RO: Tu ești un artist care și-a pus de multe ori sufletul pe tavă, a vorbit cu sinceritate despre lucruri. Vreau să-mi spui când ai simțit tu chemarea asta, de a te deschide atât de mult în fața oamenilor?

Jorge: Eu, de mic copil, am fost foarte deschis. Discuțiile pe care le-am avut cu mama mea, cu care stăteam foarte mult de vorbă atunci când făceam multe lucruri nasoale, năzbâtii. Pentru mine era o teroare să stau de vorbă cu mama, îmi punea tot felul de întrebări și eu trebuia să mă gândesc, dar ce a fost în capul meu să fac asta? Tata termina în 5 secunde, jap-jap, dar mama, nu. Am avut foarte multe de învățat și un exemplu foarte bun de la tata, dar și această comunicare pe care am învățat-o de la mama și cred că de mic copil s-a dezvoltat latura asta a mea, a comunicării deschise. Tata era foarte talentat în schimb, cânta la multe instrumente.

CANCAN.RO: Deci ai moștenit talentul de la el?

Jorge: Clar, e un talent moștenit, dar și cultivat,și muncit, și disciplinat, pe care l-am făcut zi de zi.

„Îmi doresc să fiu înconjurat de o familie cât mai numeroasă”

CANCAN.RO: Cum ești tu cu copiii tăi? Ai adoptat de la tatăl tău sau de la mama ta modul de a-ți crește copilul?

Jorge: Ce pot să zic, sincer, este că eu am preluat tot ce mi-a plăcut de la părinții mei, am schimbat ce am considerat eu că n-aș face niciodată cu copiii mei și am pus din propria mea experiență. Nu știu, sunt lucruri, evident, pe care le simți ca și copil, și sunt sigur că și ei vor face același lucru. Vor lua ce le place și ce cred ei că e util de la mine și de la soția mea. Nu suntem mama și tata, suntem mama, tata plus noi. Eu sunt foarte strict, foarte direct cu copiii. Adică, ei au posibilitatea să facă multe lucruri, dar eu nu vreau să-i las, pentru că vreau să aibă disciplină, să înțeleagă de ce trebuie să se abțină de la anumite lucruri și să nu-și bată joc de ei.

CANCAN.RO: Și soția ta este de acord cu tine.

Jorge: Normal, ne reglăm imediat unul după celălalt și ne ocupăm de lucrurile astea.

CANCAN.RO: Ce ți-ar plăcea să moștenească de la tine?

Jorge: De la mine aș vrea să ia caracterul și disciplina caracterului și acele atribute pe care le poți avea ca om, pentru că le spun mereu că nu poate fi inundat caracterul, iese la suprafață mereu. Cine ești tu cu adevărat nu va putea schimba nimeni.

CANCAN.RO : Ce îți place cel mai mult, raportat la podcastul tău, să duci tu discuțiile, să iei interviurile, sau să le oferi?

Jorge: Ce mi se pare mie fascinant este că eu învăț de la un episod la altul, și pentru mine e chiar terapie, pentru că învăț din experiențele altora și mai vin și oameni profesioniști care spun lucruri interesante și cred că sunt cel mai norocos că sunt primul care are șansa să pună întrebările și curiozitățile mele. Nu am un set de întrebări prestabilit, discuțiile curg libere.

CANCAN.RO: Care capitol a fost cel mai greu de scris din cartea ta?

Jorge: Mi-am pus sufletul în toată cartea, fiecare capitol are ceva important și care face parte din viața mea și de sufletul meu. Cred că în fiecare capitol oamenii se pot regăsi, ba, dintr-o anumită privință, ba, din alta. Eu recitesc anumite cărți la un interval de 2-3 ani că în 2 ani evoluezi și vezi altfel, altceva în cartea respectivă.

CANCAN.RO: Vorbești de ceapa sufletului, da? Dacă ar fi să dăm ultimul strat jos, ce am găsit la Jorge?

Jorge: Sper că ultima foaie de ceapă pe care o să o dau la o parte să fie în preajma strănepoților și îmi doresc să fiu înconjurat de o familie cât mai numeroasă. Atâta timp cât trăiesc, sunt sigur că o să am ce foi să dau la o parte din sufletul meu.

